16-годишните таланти на България с престижно равенство с Унгария

Юношеският национален отбор по футбол на България до 16 г. завърши наравно 2:2 при гостуването си на Унгария в приятелски мач
Головете за „лъвчетата“, водени от Светослав Петров, бяха дело на Николай Неделчев и Денислав Димитров
В четвъртък предстои нова контролна среща между двата тима, която е с начален час 12:00, информират от родната футболна централа.
1 Да,бе
20:33 25.11.2025
2 Коментиращ
Тази в която управлява бг мафията, натикала народа си насила (без референдум) в заробвозоната с фалшиви данни за инфлацията, и срещу която мафия ЕС стартира процедура по наказание, заради неспазване на финансовата рамка???!!!
КОГАТО ДЪРЖАВАТА НИ Е НА ПЪТ ДА ИЗЧЕЗНЕ ОТ КАРТАТА НА СВЕТА, РИТНИТОПКОВЦИ И ДРУГИ НИЩО НЕ ПОСТИГНАЛИ СПОРТНИ КОНСУМАТОРИ, ИЗОБЩО НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВАТ!!!
20:57 25.11.2025
3 Отлично, но
21:44 25.11.2025