16-годишните таланти на България с престижно равенство с Унгария

Юношеският национален отбор по футбол на България до 16 г. завърши наравно 2:2 при гостуването си на Унгария в приятелски мач

Головете за „лъвчетата“, водени от Светослав Петров, бяха дело на Николай Неделчев и Денислав Димитров

В четвъртък предстои нова контролна среща между двата тима, която е с начален час 12:00, информират от родната футболна централа.