16-годишните таланти на България с престижно равенство с Унгария

16-годишните таланти на България с престижно равенство с Унгария

25 Ноември, 2025 20:28 657 3

Головете за „лъвчетата“, водени от Светослав Петров, бяха дело на Николай Неделчев и Денислав Димитров

16-годишните таланти на България с престижно равенство с Унгария - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Юношеският национален отбор по футбол на България до 16 г. завърши наравно 2:2 при гостуването си на Унгария в приятелски мач

Головете за „лъвчетата“, водени от Светослав Петров, бяха дело на Николай Неделчев и Денислав Димитров

В четвъртък предстои нова контролна среща между двата тима, която е с начален час 12:00, информират от родната футболна централа.


  • 1 Да,бе

    2 0 Отговор
    Престижно,престижно колко пък да е престижно едно равенство...Все едно отиваш на среща пък резултатът реми.Забравете го тоя спорт и ще си удължите живота.Рязко.

    20:33 25.11.2025

  • 2 Коментиращ

    0 0 Отговор
    На коя България???
    Тази в която управлява бг мафията, натикала народа си насила (без референдум) в заробвозоната с фалшиви данни за инфлацията, и срещу която мафия ЕС стартира процедура по наказание, заради неспазване на финансовата рамка???!!!

    КОГАТО ДЪРЖАВАТА НИ Е НА ПЪТ ДА ИЗЧЕЗНЕ ОТ КАРТАТА НА СВЕТА, РИТНИТОПКОВЦИ И ДРУГИ НИЩО НЕ ПОСТИГНАЛИ СПОРТНИ КОНСУМАТОРИ, ИЗОБЩО НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВАТ!!!

    20:57 25.11.2025

  • 3 Отлично, но

    0 0 Отговор
    Много сме добри, докато станем батковци и там нещата заглъхват. Това с половото развитие ли се обяснява или има и друга теза?

    21:44 25.11.2025

