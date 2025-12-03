Отказът на Европа от руските енергийни доставки, ще я направи зависима от много по-скъп газ и тя ще загуби водещата си позиция в световната икономика. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос за отношението на Кремъл към изявлението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ЕС напълно се отказва от руския газ.
„Това означава, че Европа ще стане зависима от газ, който е скъп, а понякога и значително по-скъп от руския газ. По този начин Европа се обрича на много по-скъпи енергийни източници, което неминуемо ще доведе до последици за европейската икономика и намаляване на конкурентоспособността на Европа. Това само ще ускори процеса, който се очертава през последните години, на загуба на водещия си потенциал от европейската икономика“, подчерта Песков.
