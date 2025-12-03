Новини
Бизнес »
Европа ще е зависима от скъпия газ и ще загуби лидерството си

Европа ще е зависима от скъпия газ и ще загуби лидерството си

3 Декември, 2025 12:33 819 20

  • русия-
  • газ-
  • европа-
  • цена-
  • дмитрий песков

Старият континент сам се обрича на много по-скъпи енергийни ресурси

Европа ще е зависима от скъпия газ и ще загуби лидерството си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Отказът на Европа от руските енергийни доставки, ще я направи зависима от много по-скъп газ и тя ще загуби водещата си позиция в световната икономика. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос за отношението на Кремъл към изявлението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ЕС напълно се отказва от руския газ.

Това означава, че Европа ще стане зависима от газ, който е скъп, а понякога и значително по-скъп от руския газ. По този начин Европа се обрича на много по-скъпи енергийни източници, което неминуемо ще доведе до последици за европейската икономика и намаляване на конкурентоспособността на Европа. Това само ще ускори процеса, който се очертава през последните години, на загуба на водещия си потенциал от европейската икономика“, подчерта Песков.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмиста

    18 4 Отговор
    Европа отдавна е загубила лидерството си и не само...

    12:35 03.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    САЩ и Китай ще направят нов план Маршал за възстановяване на Европа че трябва да плаща репарации.

    12:36 03.12.2025

  • 3 Ежко

    15 3 Отговор
    Да.Потъваме бавно,но сигурно.

    12:37 03.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 1 Отговор
    Това "ЩЕ" с каква цел е сложено🤔❗

    12:38 03.12.2025

  • 5 честен ционист

    12 3 Отговор
    Бай Дончо ще бори глада в САЩ с безплатен Оземпик. ЕС ще раздава газени лампи (празни).

    12:38 03.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хохо Бохо

    3 2 Отговор
    Е ка ве. Урсулицата каза да приключваме. Сгъвай цирка

    12:49 03.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Хайде сега преглеждача на коментари да си свърши работата и да прегледа 8ми и 9ти
    и да каже къде точно е нарушението, щото нещо почва да ми омръзва да го водим тоя спор, а никой в тоя сайт да не си мръдва пръста да си пооправи системата - така че наистина да работи!

    12:52 03.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анджо

    1 2 Отговор
    Какво от това ,че се отказва ме от руския газ госпожо анализаторка , няма по страшно от руската зависимост, вече видяхме как изнудва Европа .

    13:08 03.12.2025

  • 15 Анджо

    1 5 Отговор
    Тая пуска руска пропаганда. Толкова ли е жал за руснаците които предизвикаха тази проклета война.

    Коментиран от #18

    13:10 03.12.2025

  • 16 000

    4 1 Отговор
    Ес отива на бунището на историята.

    Коментиран от #17

    13:13 03.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анджо":

    За какво им трябваше на руснаците да освобождават сънародниците си от Украйна ....я как добре ги интегрираха бандеровците....като българите в Македония. А за войната ...явно тогава съжаляваш и за Освободителната война която ни освободи от турците...русия и тях подло нападна

    13:47 03.12.2025

  • 19 Че какво засяга това Русия?

    0 1 Отговор
    Нали тя се развива "успешно"?Нека се развива както си ще и да не плаче на чужд гроб, а дали Европа ще плаща скъп, или евтин газ си е нейна работа!

    13:47 03.12.2025

  • 20 ССС

    0 0 Отговор
    за сметка на това московската, ватническа икономика ще разцъвти.

    13:50 03.12.2025