Нов исторически връх на цената на златото

Цената на фючърсите на златото с доставка през февруари 2026 г. на борсата Comex (поделение на Нюйоркската търговска борса) достигна нов исторически връх, надхвърляйки 4450 USD за тройунция, според данни от търговията.

Към 9:55 ч. българско време цената на благородния метал се е повишила с 1,46%, достигайки 4451,3 USD за тройунция. Към 9:59 ч. московско време цените на златото се ускориха до 4 451,6 USD за унция (+1,47%).

Междувременно фючърсите на среброто с доставка през март 2026 г. на борсата Comex се повишиха с 2,1% до 68,9 USD за тройунция.