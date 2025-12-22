Нов исторически връх на цената на златото

Цената на фючърсите на златото с доставка през февруари 2026 г. на борсата Comex (поделение на Нюйоркската търговска борса) достигна нов исторически връх, надхвърляйки 4450 USD за тройунция, според данни от търговията.
Към 9:55 ч. българско време цената на благородния метал се е повишила с 1,46%, достигайки 4451,3 USD за тройунция. Към 9:59 ч. московско време цените на златото се ускориха до 4 451,6 USD за унция (+1,47%).
Междувременно фючърсите на среброто с доставка през март 2026 г. на борсата Comex се повишиха с 2,1% до 68,9 USD за тройунция.
1 Закъсал
Коментиран от #5
12:23 22.12.2025
2 Хасковски каунь
А това е критерия за инфлация.
12:26 22.12.2025
3 Мишел
Коментиран от #4
12:54 22.12.2025
4 6534
До коментар #3 от "Мишел":Не се нулират, а се прехвърлят от държавата на хората. Държавните дългове намаляват при инфлация, но хорат плащат в пъти повече за същите стоки и услуги.
13:10 22.12.2025
5 Язе
До коментар #1 от "Закъсал":Златото съхранява стойност. Пак имаш пари, само че не сме в бартерна система, за да го размениш за стоки и услуги. Когато ти потрябва, продаваш го. Друг е въпроса, че златото струва себе си, а хартията в джоба ти - нищо. Това, че за сега се пазарува с нея, може да се промени за миг. И най-вече, поскъпването му, отразява отслабването на хартиените пари, а в същото време, компенсира инфлацията, че и отгоре.
13:18 22.12.2025