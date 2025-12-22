Новини
Нов исторически връх на цената на златото

22 Декември, 2025 12:21 959 5

4450 USD за тройунция

Нов исторически връх на цената на златото - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на фючърсите на златото с доставка през февруари 2026 г. на борсата Comex (поделение на Нюйоркската търговска борса) достигна нов исторически връх, надхвърляйки 4450 USD за тройунция, според данни от търговията.

Към 9:55 ч. българско време цената на благородния метал се е повишила с 1,46%, достигайки 4451,3 USD за тройунция. Към 9:59 ч. московско време цените на златото се ускориха до 4 451,6 USD за унция (+1,47%).

Междувременно фючърсите на среброто с доставка през март 2026 г. на борсата Comex се повишиха с 2,1% до 68,9 USD за тройунция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Закъсал

    3 2 Отговор
    Имам злато но нямам пари,какво правим?

    Коментиран от #5

    12:23 22.12.2025

  • 2 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    В началото на 2025 купих кюлче 10 гр за 1918 лева . Сега е 2490 лева. Над 25% ръст
    А това е критерия за инфлация.

    12:26 22.12.2025

  • 3 Мишел

    1 0 Отговор
    Идва Още по-голямата депресия, трилиоонните дългове се нулират с хиперинфлация.

    Коментиран от #4

    12:54 22.12.2025

  • 4 6534

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    Не се нулират, а се прехвърлят от държавата на хората. Държавните дългове намаляват при инфлация, но хорат плащат в пъти повече за същите стоки и услуги.

    13:10 22.12.2025

  • 5 Язе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Закъсал":

    Златото съхранява стойност. Пак имаш пари, само че не сме в бартерна система, за да го размениш за стоки и услуги. Когато ти потрябва, продаваш го. Друг е въпроса, че златото струва себе си, а хартията в джоба ти - нищо. Това, че за сега се пазарува с нея, може да се промени за миг. И най-вече, поскъпването му, отразява отслабването на хартиените пари, а в същото време, компенсира инфлацията, че и отгоре.

    13:18 22.12.2025