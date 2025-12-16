Новини
Бизнес »
Среброто изпреварва Microsoft по пазарна капитализация

Среброто изпреварва Microsoft по пазарна капитализация

16 Декември, 2025 19:29 552 2

  • сребро-
  • цена-
  • microsoft

Значителна част от метала е загубен или унищожен чрез промишлена употреба

Среброто изпреварва Microsoft по пазарна капитализация - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарната капитализация на среброто достигна 3,54 трлн. USD, изпреварвайки стойността на американската компания Microsoft. Това поставя среброто на пето място по пазарна капитализация, според данни на Companiesmarketcap (която изчислява пазарната капитализация на публични компании, благородни метали, криптовалути и взаимни фондове).

Златото е на първо място с пазарна капитализация от 29,92 трлн. USD. Следвано от Nvidia (4,292 трлн. USD), Apple (4,067 трлн.USD) и Alphabet, която контролира Google (3,734 трлн. USD). Пазарната капитализация на Microsoft е 3,529 трлн. USD.

Пазарната капитализация на среброто се изчислява чрез умножаване на текущата цена на среброто по очакваното количество добито до момента сребро – приблизително 1 751 000 метрични тона сребро. Тези цифри са приблизителни. Значителна част от среброто е загубено или унищожено чрез промишлена употреба, според Companiesmarketcap.

Към 15:00 ч. българско време цената на фючърсите върху сребро с доставка през март 2026 г. на борсата Comex (поделение на Нюйоркската търговска борса) е намаляла с 0,86% до 63,045 долара за тройунция. Настоящият исторически връх за благородния метал беше определен на 12 декември на 65,085 USD за тройунция. От началото на годината фючърсната цена се е увеличила повече от два пъти – със 115,24%.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дънди прешъс

    0 0 Отговор
    няма страшно, крадем достатъчно от българските овце и злато и платина и други интересни метали

    19:56 16.12.2025

  • 2 Червеното копче

    0 0 Отговор
    Занулява капитализацията на момента

    19:59 16.12.2025