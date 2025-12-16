Среброто изпреварва Microsoft по пазарна капитализация

Пазарната капитализация на среброто достигна 3,54 трлн. USD, изпреварвайки стойността на американската компания Microsoft. Това поставя среброто на пето място по пазарна капитализация, според данни на Companiesmarketcap (която изчислява пазарната капитализация на публични компании, благородни метали, криптовалути и взаимни фондове).

Златото е на първо място с пазарна капитализация от 29,92 трлн. USD. Следвано от Nvidia (4,292 трлн. USD), Apple (4,067 трлн.USD) и Alphabet, която контролира Google (3,734 трлн. USD). Пазарната капитализация на Microsoft е 3,529 трлн. USD.

Пазарната капитализация на среброто се изчислява чрез умножаване на текущата цена на среброто по очакваното количество добито до момента сребро – приблизително 1 751 000 метрични тона сребро. Тези цифри са приблизителни. Значителна част от среброто е загубено или унищожено чрез промишлена употреба, според Companiesmarketcap.

Към 15:00 ч. българско време цената на фючърсите върху сребро с доставка през март 2026 г. на борсата Comex (поделение на Нюйоркската търговска борса) е намаляла с 0,86% до 63,045 долара за тройунция. Настоящият исторически връх за благородния метал беше определен на 12 декември на 65,085 USD за тройунция. От началото на годината фючърсната цена се е увеличила повече от два пъти – със 115,24%.