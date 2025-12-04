Над 1600 души получиха по погрешка обезщетения за инвалидност

В продължение на години Нидерландската служба за социално осигуряване е допускала сериозни грешки при отпускането на обезщетения за инвалидност, засягайки десетки хиляди граждани, според доклад на Сметната палата на страната.

Одиторите изчисляват, че от 2020 до 2024 г. приблизително 33 000 души са получили неправилно изчислени плащания – или завишени, или занижени. Освен това 400 граждани са били неправомерно лишени от обезщетения, а 1600 са ги получили без законово основание. Докладът посочва като основна причина за тези дългогодишни грешки слабия правителствен надзор, който е фокусиран върху премахването на опашките за заявления за обезщетения, а не върху наблюдението на процеса на отпускане на обезщетения.

Сметната камара отбелязва, че въпреки ясните признаци на спад в качеството, министерството, отговарящо за социалното осигуряване, „не е упражнявало необходимата строгост дълго време“ спрямо ръководството на застрахователната агенция. Подчертава се, че увеличаването на грешките се е ускорило особено по време на пандемията, когато служителите са преминали на дистанционна работа, а механизмите за контрол в звеното за социална и медицинска оценка са били периодични.

На този фон Сметната камара призовава за реформиране на системата за държавен надзор върху осигуряването и създаване на инструменти, които позволяват на гражданите самостоятелно да оценяват валидността на своите обезщетения. Както отбелязва агенцията, въвеждането на фундаментални промени ще бъде задача на новия кабинет, който ще бъде сформиран в Холандия след парламентарните избори, проведени през октомври.

Службата за социално осигуряване вече е започнала да преглежда 43 000 заявления за обезщетения. Общо 252 000 плащания са били обработени между 2020 и 2024 г., но агенцията не разполага с ресурси, за да проведе пълен преглед.