Над 1600 души получиха по погрешка обезщетения за инвалидност

4 Декември, 2025 08:37 1 745 7

В продължение на години Нидерландската служба за социално осигуряване е допускала сериозни грешки при отпускането на обезщетенията

Над 1600 души получиха по погрешка обезщетения за инвалидност - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В продължение на години Нидерландската служба за социално осигуряване е допускала сериозни грешки при отпускането на обезщетения за инвалидност, засягайки десетки хиляди граждани, според доклад на Сметната палата на страната.

Одиторите изчисляват, че от 2020 до 2024 г. приблизително 33 000 души са получили неправилно изчислени плащания – или завишени, или занижени. Освен това 400 граждани са били неправомерно лишени от обезщетения, а 1600 са ги получили без законово основание. Докладът посочва като основна причина за тези дългогодишни грешки слабия правителствен надзор, който е фокусиран върху премахването на опашките за заявления за обезщетения, а не върху наблюдението на процеса на отпускане на обезщетения.

Сметната камара отбелязва, че въпреки ясните признаци на спад в качеството, министерството, отговарящо за социалното осигуряване, „не е упражнявало необходимата строгост дълго време“ спрямо ръководството на застрахователната агенция. Подчертава се, че увеличаването на грешките се е ускорило особено по време на пандемията, когато служителите са преминали на дистанционна работа, а механизмите за контрол в звеното за социална и медицинска оценка са били периодични.

На този фон Сметната камара призовава за реформиране на системата за държавен надзор върху осигуряването и създаване на инструменти, които позволяват на гражданите самостоятелно да оценяват валидността на своите обезщетения. Както отбелязва агенцията, въвеждането на фундаментални промени ще бъде задача на новия кабинет, който ще бъде сформиран в Холандия след парламентарните избори, проведени през октомври.

Службата за социално осигуряване вече е започнала да преглежда 43 000 заявления за обезщетения. Общо 252 000 плащания са били обработени между 2020 и 2024 г., но агенцията не разполага с ресурси, за да проведе пълен преглед.


Нидерландия
  • 1 бою циганина

    14 0 Отговор
    дал съм телкове на цели цигански села и то не по погрешка, прокуратурата няма нищо напротив

    08:39 04.12.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 0 Отговор
    В Бананистан такива "грешки " са умишлени и стотици хиляди.

    Коментиран от #3

    08:40 04.12.2025

  • 3 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Нц....... Тука грешка правят само балъците които не са си извадили ТЕЛК !!! Всеки може , но някои явно чак толкова много ги мързи.....

    08:46 04.12.2025

  • 4 Пенчо

    5 1 Отговор
    Нас не могат да ни стигнат!

    09:02 04.12.2025

  • 5 бойко българоубиец

    4 1 Отговор
    а тука са 160 000 от моя електорат м ургагивия ;)) хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:12 04.12.2025

  • 6 Доктор Кискин + Доктор Откер

    1 0 Отговор
    Ние пък с колегата им даваме 100% инвалидност а те трябва да ни се отчитат с по 30% от пенсията всеки месец по IBAN. Който откаже го правим 100% здрав.Имаме около 250 000 болни другите са здрави докато се научат.Парата е перем като продаваме сода и бакпулвер.

    09:25 04.12.2025

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ВИЖТЕ СНИМКАТА ..................... ТОВА СА МУТРИТЕ НА ОЛИГАРСИТЕ И МАФИЯТА ................... ЧЕРЕПА , БОБОКОВИ , БАНЕВИ и МИСТЪР КЕШ .................... ФАКТ !

    10:12 04.12.2025