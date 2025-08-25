Без такси по прехвърляне на пари, използвайки дигиталната валута

Европейската централна банка (ЕЦБ) планира да разшири използването на дигиталното евро и да обработва над 50 милиарда транзакции годишно, съобщава европейското издание Politico, позовавайки се на свои източници.

Дигиталната валута ще може да промени пазара на плащания на дребно и да окаже натиск върху ключовите източници на приходи на настоящите платежни системи. При максимално натоварване на системата дигиталното евро ще може да поеме около една трета от всички транзакции в еврозоната.

В момента по-голямата част от таксите за плащания отиват към Visa и Mastercard, които се намират извън ЕС. Една от целите на разширяването на използването на дигиталното евро е да се спре отливът на пари извън общността и да се намали зависимостта на Европа от инфраструктурата на международните финансови компании.

Ако тези планове бъдат приложени, европейските потребители ще могат да купуват стоки на по-ниски цени, а самата общност ще засили икономическата си автономност. От друга страна, тези мерки ще ударят банковия сектор, тъй като хората ще държат пари в електронни портфейли, а не в банкови депозити. Неназован служител на ЕЦБ специално подчерта, че Управителният съвет на ЕЦБ трябва да одобри отпускането на около 1,5 млрд. EUR за изпълнението на проекта.

Идеята за създаване на дигитално евро беше изказана за първи път от ЕЦБ през 2020 г. Според последните изявления на представители на регулатора, ЕЦБ очаква, че необходимата законодателна рамка за стартиране на дигитален платежен инструмент на ниво ЕС ще бъде подготвена през есента на 2025 г.