Новини
Бизнес »
Без такси по прехвърляне на пари, използвайки дигиталната валута

Без такси по прехвърляне на пари, използвайки дигиталната валута

25 Август, 2025 10:55 731 6

  • дигитално евро-
  • система-
  • европейски съюз-
  • въвеждане

ЕЦБ планира да разшири използването му в еврозоната

Без такси по прехвърляне на пари, използвайки дигиталната валута - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската централна банка (ЕЦБ) планира да разшири използването на дигиталното евро и да обработва над 50 милиарда транзакции годишно, съобщава европейското издание Politico, позовавайки се на свои източници.

Дигиталната валута ще може да промени пазара на плащания на дребно и да окаже натиск върху ключовите източници на приходи на настоящите платежни системи. При максимално натоварване на системата дигиталното евро ще може да поеме около една трета от всички транзакции в еврозоната.

В момента по-голямата част от таксите за плащания отиват към Visa и Mastercard, които се намират извън ЕС. Една от целите на разширяването на използването на дигиталното евро е да се спре отливът на пари извън общността и да се намали зависимостта на Европа от инфраструктурата на международните финансови компании.

Ако тези планове бъдат приложени, европейските потребители ще могат да купуват стоки на по-ниски цени, а самата общност ще засили икономическата си автономност. От друга страна, тези мерки ще ударят банковия сектор, тъй като хората ще държат пари в електронни портфейли, а не в банкови депозити. Неназован служител на ЕЦБ специално подчерта, че Управителният съвет на ЕЦБ трябва да одобри отпускането на около 1,5 млрд. EUR за изпълнението на проекта.

Идеята за създаване на дигитално евро беше изказана за първи път от ЕЦБ през 2020 г. Според последните изявления на представители на регулатора, ЕЦБ очаква, че необходимата законодателна рамка за стартиране на дигитален платежен инструмент на ниво ЕС ще бъде подготвена през есента на 2025 г.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конспирацията

    5 2 Отговор
    Честито евро роби! Първия път е безплатно.

    11:14 25.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро!

    11:19 25.08.2025

  • 3 България

    7 1 Отговор
    Водата с менци, но с цифрово евро, което ще изчезва всеки месец

    11:21 25.08.2025

  • 4 Ето какво е суверенитет

    4 2 Отговор
    Ето затова беше бързането и лъгането с конвергентния доклад. Сега ако имате проблем или не ви стигат парите, моля, ходете във Франкфурт да се оплачете. Нашите политици са непричом. Редно е да се махат. Има европейски парламент има европейска банка. Българските са ненужни вече.

    11:24 25.08.2025

  • 5 Джигиритак бум так, така так!

    3 0 Отговор
    Ехааааа да ви е честит клуба на богатите БГ. чървули. Връщаме се в 13 век някой ще ми боядиса къщата аз пък ще му дам една овца, три кокошки 5 буркана лютеница и чувал с жито.Бум так трака ляк!Всичко е точно!😀За труда, а боята ще платя с 5кг. сланина.

    11:59 25.08.2025

  • 6 селяк

    0 0 Отговор
    Дигитално евро :Д поредната крачка към пълния контрол на робите

    12:15 25.08.2025