Електрохолд Трейд вече прогнозира и балансира производството на 4 000 ВЕИ централи

Електрохолд Трейд управлява една от водещите балансиращи групи, съставена от индустриални консуматори, като в последните години бяха добавени значителен брой ВЕИ и батерии.

На групово ниво в състава влизат над 4000 централи, близо 700 МВт ВЕИ и 500 МВтч системи за съхранение на електрическа енергия.

Това каза Владимир Дичев, главен търговски директор на Електрохолд България, по време на международната конференция ENERGATE, организирана от Дарик радио в началото на декември в София. По думите му амбицията е до края на другата година компанията да се превърне в един от водещите играчи в управлението на батерии и фотоволтаични централи, използвайки предимствата на автоматизираната търговия и натрупания опит.

Според Дичев в момента енергийният пазар преминава през трансформация, като става много по-високочестотен и високооборотен. Делът на соларната енергия нараства значително, което води до физически и търговски дисбаланс в електроенергийната система. Тук идва мястото на системите за съхранение на енергия като едно от важните решения на структурна промяна. Батериите повишават ефективността на слънчевите централи, съхраняват енергията, когато тя е по-евтина, и я отдават обратно в системата, когато има недостиг от нея.

Дичев призна, че управлението на батерии е доста предизвикателно, защото това не е класическа форма на търговия. „Това е бизнес, който работи 24/7, 365 дни в годината. Затова е необходимо да помощ да дойдат автоматизираните решения, които Електрохолд Трейд вече прилага.” Експертът посочи още, че използването на изкуствения интелект в търговията с електроенергия става неизбежно, а в комбинация с висококвалифицирания екип от близо 100 специалисти, компанията успява да посрещне нуждите на пазара и на своите клиенти.

На подобно мнение е и главният търговски директор на Електрохолд Трейд Мартин Георгиев, който също взе участие във форума. „Заради бурното развитие на ВЕИ през последните години съществува огромна нужда от батерии в цяла Европа, които да съхраняват произвежданата енергия. В България секторът е изключително динамичен. Скоро тук ще има инсталирани батерийни мощности, сравними с наличните в Германия. Това ни прави новатор в европейски мащаб. Съоръженията се изграждат от български оператори, което позволява цялото ноу-хау да остава и да се надгражда в България.

Според него следващото голямо предизвикателство ще бъде функционирането и управлението на изгражданите в момента съоръжения и търговията с произвежданата от тях енергия. Затова Електрохолд Трейд въвежда високотехнологични платформи за търговско управление и оптимизация, които подпомагат оптимална пазарна реализация на капацитета за съхранение и максимизиране на приходите на инвеститорите.

Друг акцент в международната конференция ENERGATE беше участието на Томас Рафайнер, главен изпълнителен директор на The Mobility House. Германската компания, която е партньор на Електрохолд Трейд в предоставянето на софтуер за агрегиране и търговско управление на енергийни активи, в момента изгражда най-голямата виртуална електроцентрала, изцяло съставена от батерии и електрически превозни средства. На практика тя ще включва всеки паркиран електромобил и ще прави превозното средство част от енергийната система на бъдещето.

„Чрез подобни активи ние правим мобилността по-ефективна, правим електричеството по-евтино и, надяваме се, че правим планетата малко по-щастлива“, каза още Рафайнер, сподели Рафайнер по време на конференцията.

Специално за форума в България пристигна и Карен Ву - регионален директор на продажбите на BYD Energy Storage. Китайската компания е сред най-големите производители на електрически автомобили и батерии за съхранение на енергия в света. Повечето хора познават BYD заради електрическите ѝ превозни средства (EV), но групата развива дейност в четири по-общи бизнес сегмента, един от които са технологиите за съхранение на енергия.

По думите на Ву BYD Energy Storage вече има стартирани и договорени проекти с капацитет от над 130 гигаватчаса (GWh), в това число договорени проекти в Европа с капацитет над 22 GWh в страни като България, Великобритания, Полша, Германия и Унгария.