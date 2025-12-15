Новини
Бизнес »
До около 70% спаднаха запасите в в европейските газови хранилища

До около 70% спаднаха запасите в в европейските газови хранилища

15 Декември, 2025 10:15 555 9

  • запаси-
  • газохранилища-
  • капацитет-
  • запълнени-
  • газ-
  • европа

Темпът на добив през декември рязко спадна на фона на топлото време

До около 70% спаднаха запасите в в европейските газови хранилища - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Подземните газови хранилища (ПГХ) в Европа са спаднали до около 70%, но темпът на добив през декември рязко спадна на фона на топлото време, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Последният сезон на добив на газ от европейските подземни газови хранилища приключи на 28 март 2025 г., когато останаха 33,57% от резервите. В момента европейските ПГХ са запълнени на 70,14% (с 9,22 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение със 78,8% година по-рано. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили приблизително 18 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (общият темп на добив надвишава обема на инжектиране) надхвърля 14 милиарда кубически метра. Освен това, общото изтегляне на газ от подземните хранилища на 62-ия ден от достигането на максималния им капацитет е с 19% по-ниско от средната стойност за този ден през предходните 5 години.

Общият обем гориво в подземните хранилища в момента е едва деветият най-висок за декември в историята – 77,5 милиарда кубически метра газ.

Според изискванията на Европейската комисия, страните от ЕС трябва да гарантират, че техните хранилища са пълни с газ на 90% между 1 октомври и 1 декември всяка година. Освен това е разрешена 10% гъвкавост в случай на трудни условия за пълнене. Нетното инжектиране в европейските хранилища до началото на есенно-зимния период обаче възлиза само на 54,7 милиарда кубически метра от необходимите 61 милиарда кубически метра, за да се отговори на стандарта за пълнене.

По-рано „Газпром“ прогнозира, че ЕС ще се сблъска с проблеми с доставките на газ по време на минусови температури поради непълнене на хранилищата. Освен това, главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер заяви, че дългосрочните метеорологични прогнози показват скорошно настъпване на необичайно студена зима в Европа и Русия; такива зими се случват приблизително веднъж на всеки 20 години.

Очаква се времето в Европа да бъде доста топло тази седмица. Делът на вятърната енергия в производството на електроенергия в ЕС е средно 20% през ноември и 18% през декември. Средната покупна цена на газ в Европа през ноември тази година е била приблизително 368 USD за 1000 кубически метра, в сравнение с 331 USD през декември.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    Само, че някои синоптици предупреждават, че заради изменения на Гълфстрийм вероятно ще има доста сурова зима в Европа. Ако за месец и малко в топлото време са спаднали до 70% кво праим кога дойде баш сечко?

    Коментиран от #3

    10:18 15.12.2025

  • 2 мразя ви без пари

    4 1 Отговор
    В същото време днешната модерна кифло жена гледа риалитита по цял ден докато си изхвърля детето на социалните, разигравайки цирк, че е луда, защото му е с извинение мта елала защото го е оставяла редовно и детето е оставяно на произвол след като съпруга и я е оставил поради факта, че е давал всичко за нея, но тя само си е мазала по телефона по цял ден и му е изневерявала с чичаци, карала се е на детето защото реве (кое дете не реве) и вече си е намерила милионер, който да и купи мерцедес от най-големите възможни джипове, защото е "по-безопасен" да си вози празната душа и сърце в него докато се счупва от нищоправене цял ден и седи в заведения до приятелчето милионерче, човек на Делян Пеевски мафията, разбира се - но иначе "успял" бизнесмен с коремче, бивш брак, без скрупули и 0 морал, прецакал всичко що мине по пътя му и снимал се до доебелия - е за това ви мразим всичките такива чалгопитеци и видов ден ще дойде и за вас.

    10:19 15.12.2025

  • 3 Брачед

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    На килимчето пред бат Вова...0дупени

    10:19 15.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    А зимата още не е започнала 🤔‼️

    10:21 15.12.2025

  • 5 Санкциите работят! Постигнаха целта си!

    9 2 Отговор
    ЕС ще види къде зимуват раците! Без евтините руски енергоизточници Европа ще гладува и фалира! Еврото се превръща в тоалетна хартия!

    Коментиран от #8

    10:27 15.12.2025

  • 6 паа

    1 1 Отговор
    Последната седмица цената се срина с над 20%. Ще си допълним запасите на евтинкото. България ще спечели доста от това, защото азерския газ минава през нашия тръбопровод. Кво рИветИ?

    10:34 15.12.2025

  • 7 Браво

    2 1 Отговор
    На мърсулата Браво

    10:36 15.12.2025

  • 8 паа

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Санкциите работят! Постигнаха целта си!":

    Четвърта година СВО, още не съм усетил Европа да е замръзнала и фалирала, а напротив. Икономиката и финансите и са в исторически максимум.

    Коментиран от #9

    10:40 15.12.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "паа":

    Ти откъде ги четеш тези бисери: " Икономиката и финансите и са в исторически максимум."🤔
    За 2024-та ЕЦБ на минус от 9 милиарда,
    Бундесбанк на минус от 19 милиарда,
    Франция потъна до външен дълг от 130% спрямо БВП, ФВ затваря заводи В ГЕРМАНИЯ....
    🤔
    И това било МАКСИМУМ 🤔‼️

    10:51 15.12.2025