До около 70% спаднаха запасите в в европейските газови хранилища

Подземните газови хранилища (ПГХ) в Европа са спаднали до около 70%, но темпът на добив през декември рязко спадна на фона на топлото време, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Последният сезон на добив на газ от европейските подземни газови хранилища приключи на 28 март 2025 г., когато останаха 33,57% от резервите. В момента европейските ПГХ са запълнени на 70,14% (с 9,22 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение със 78,8% година по-рано. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили приблизително 18 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (общият темп на добив надвишава обема на инжектиране) надхвърля 14 милиарда кубически метра. Освен това, общото изтегляне на газ от подземните хранилища на 62-ия ден от достигането на максималния им капацитет е с 19% по-ниско от средната стойност за този ден през предходните 5 години.

Общият обем гориво в подземните хранилища в момента е едва деветият най-висок за декември в историята – 77,5 милиарда кубически метра газ.

Според изискванията на Европейската комисия, страните от ЕС трябва да гарантират, че техните хранилища са пълни с газ на 90% между 1 октомври и 1 декември всяка година. Освен това е разрешена 10% гъвкавост в случай на трудни условия за пълнене. Нетното инжектиране в европейските хранилища до началото на есенно-зимния период обаче възлиза само на 54,7 милиарда кубически метра от необходимите 61 милиарда кубически метра, за да се отговори на стандарта за пълнене.

По-рано „Газпром“ прогнозира, че ЕС ще се сблъска с проблеми с доставките на газ по време на минусови температури поради непълнене на хранилищата. Освен това, главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер заяви, че дългосрочните метеорологични прогнози показват скорошно настъпване на необичайно студена зима в Европа и Русия; такива зими се случват приблизително веднъж на всеки 20 години.

Очаква се времето в Европа да бъде доста топло тази седмица. Делът на вятърната енергия в производството на електроенергия в ЕС е средно 20% през ноември и 18% през декември. Средната покупна цена на газ в Европа през ноември тази година е била приблизително 368 USD за 1000 кубически метра, в сравнение с 331 USD през декември.