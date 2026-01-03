„Газпром“ постави нов абсолютен рекорд по доставки на газ за Казахстан

„Газпром“ постави нов абсолютен рекорд за дневни доставки на руски газ за Казахстан. Рекордът беше поставен на 29 декември, съобщи холдинговата компания. В същия ден „Газпром Армения“ извърши рекордни доставки на газ на арменските потребители от своята газопреносна система, добави холдингът.
Междувременно Европа продължава активно да намалява запасите от газ в подземните хранилища, подчерта „Газпром“. „Според Gas Infrastructure Europe (GIE), на 31 декември добивът от европейските подземни хранилища за газ постави нов рекорд за деня“, отбеляза холдинговата компания.
Преди това изчисления, базирани на данни на GIE, показаха, че добивът на газ от европейските подземни хранилища за газ през декември 2025 г. е намалял с 2% в сравнение с нивото от 2024 г. Инжектирането на газ в европейските хранилища през декември е било най-ниското от 11 години насам – 951 милиона кубически метра. Същевременно добивът от подземните хранилища за газ е възлизал на 15,4 милиарда кубически метра.
От началото на отоплителния сезон на 13 октомври 2025 г. страните от ЕС са изтеглили над 27 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (нетната разлика между обемите на добив и инжектиране) е приблизително 23 милиарда кубически метра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
17:40 03.01.2026
2 А от Казахстан
Коментиран от #3, #9
17:42 03.01.2026
3 Оня с рикията
До коментар #2 от "А от Казахстан":Ми на това му се казва дерогация, как иначе?
Коментиран от #7
17:44 03.01.2026
4 Сатана Z
До тук със санкциите.
17:53 03.01.2026
5 А защо не казаха
Газпром е със 40!% по малка печалба .
Рекорд за един ден
Цялата година ли оправи .
Хахахаха хахахаха хахахаха
17:55 03.01.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
а ние ще плащаме високи цени благодарение на тАпите кокошки Урсула и Кая...
18:00 03.01.2026
7 Милен
До коментар #3 от "Оня с рикията":Бъркаш понятията, казва се диверфикация, иначе казано "същите лаjHa ама по рядки".
Коментиран от #8
18:09 03.01.2026
8 Милен
До коментар #7 от "Милен":"Диверсификация" изядох две букви.
18:11 03.01.2026
9 oкокоp по пеньоар
До коментар #2 от "А от Казахстан":кoмиcиoннитe ни cи oщe въpвят
18:29 03.01.2026
10 Гост
Руснаците може и да се задават от пари.
А може и европейците да преоткрият свещниците за осветление.
18:59 03.01.2026