„Газпром“ постави нов абсолютен рекорд по доставки на газ за Казахстан

„Газпром“ постави нов абсолютен рекорд за дневни доставки на руски газ за Казахстан. Рекордът беше поставен на 29 декември, съобщи холдинговата компания. В същия ден „Газпром Армения“ извърши рекордни доставки на газ на арменските потребители от своята газопреносна система, добави холдингът.

Междувременно Европа продължава активно да намалява запасите от газ в подземните хранилища, подчерта „Газпром“. „Според Gas Infrastructure Europe (GIE), на 31 декември добивът от европейските подземни хранилища за газ постави нов рекорд за деня“, отбеляза холдинговата компания.

Преди това изчисления, базирани на данни на GIE, показаха, че добивът на газ от европейските подземни хранилища за газ през декември 2025 г. е намалял с 2% в сравнение с нивото от 2024 г. Инжектирането на газ в европейските хранилища през декември е било най-ниското от 11 години насам – 951 милиона кубически метра. Същевременно добивът от подземните хранилища за газ е възлизал на 15,4 милиарда кубически метра.

От началото на отоплителния сезон на 13 октомври 2025 г. страните от ЕС са изтеглили над 27 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (нетната разлика между обемите на добив и инжектиране) е приблизително 23 милиарда кубически метра.