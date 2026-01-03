Новини
„Газпром“ постави нов абсолютен рекорд по доставки на газ за Казахстан
  Тема: Казахстан

„Газпром" постави нов абсолютен рекорд по доставки на газ за Казахстан

3 Януари, 2026 17:37 967 10

Това се е случило на 29 декември

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Газпром“ постави нов абсолютен рекорд за дневни доставки на руски газ за Казахстан. Рекордът беше поставен на 29 декември, съобщи холдинговата компания. В същия ден „Газпром Армения“ извърши рекордни доставки на газ на арменските потребители от своята газопреносна система, добави холдингът.

Междувременно Европа продължава активно да намалява запасите от газ в подземните хранилища, подчерта „Газпром“. „Според Gas Infrastructure Europe (GIE), на 31 декември добивът от европейските подземни хранилища за газ постави нов рекорд за деня“, отбеляза холдинговата компания.

Преди това изчисления, базирани на данни на GIE, показаха, че добивът на газ от европейските подземни хранилища за газ през декември 2025 г. е намалял с 2% в сравнение с нивото от 2024 г. Инжектирането на газ в европейските хранилища през декември е било най-ниското от 11 години насам – 951 милиона кубически метра. Същевременно добивът от подземните хранилища за газ е възлизал на 15,4 милиарда кубически метра.

От началото на отоплителния сезон на 13 октомври 2025 г. страните от ЕС са изтеглили над 27 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (нетната разлика между обемите на добив и инжектиране) е приблизително 23 милиарда кубически метра.


Казахстан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Урсула 1984

    10 1 Отговор
    Санкциите действат.

    17:40 03.01.2026

  • 2 А от Казахстан

    15 1 Отговор
    се изнася за Европа, нали?

    Коментиран от #3, #9

    17:42 03.01.2026

  • 3 Оня с рикията

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "А от Казахстан":

    Ми на това му се казва дерогация, как иначе?

    Коментиран от #7

    17:44 03.01.2026

  • 4 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Вчера Факти ни уведоми за рекордните доставки на втечнен газ в Европа,закупен от Газпром през посредници.
    До тук със санкциите.

    17:53 03.01.2026

  • 5 А защо не казаха

    2 7 Отговор
    Че за цялата 2025

    Газпром е със 40!% по малка печалба .

    Рекорд за един ден

    Цялата година ли оправи .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    17:55 03.01.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 0 Отговор
    Русия изнася за Казахстан, Казахстан изнася за ЕС, повече отколкото произвежда,
    а ние ще плащаме високи цени благодарение на тАпите кокошки Урсула и Кая...

    18:00 03.01.2026

  • 7 Милен

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Оня с рикията":

    Бъркаш понятията, казва се диверфикация, иначе казано "същите лаjHa ама по рядки".

    Коментиран от #8

    18:09 03.01.2026

  • 8 Милен

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Милен":

    "Диверсификация" изядох две букви.

    18:11 03.01.2026

  • 9 oкокоp по пеньоар

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "А от Казахстан":

    кoмиcиoннитe ни cи oщe въpвят

    18:29 03.01.2026

  • 10 Гост

    1 0 Отговор
    Продължавайте със санкциите.
    Руснаците може и да се задават от пари.
    А може и европейците да преоткрият свещниците за осветление.

    18:59 03.01.2026