Венецуела има много петрол, но и има и нещо друго, от което САЩ се нуждаят

Президентът Доналд Тръмп обяви, че американските компании вече ще имат достъп до огромните петролни резерви на Венецуела. Но другите ресурси на страната също привличат вниманието на неговата администрация.

Венецуела разполага с непроверени количества минерали, метали и потенциално редкоземни елементи, казват експерти. Тези суровини са незаменими за индустрии от отбраната до технологиите, а администрацията многократно е подчертавала тяхното значение за националната сигурност на САЩ.

Но макар Вашингтон да се стреми да осигури критичните елементи на Венецуела, това е трудна задача, посочват експерти, и не би допринесло много за укрепване на веригата за доставки на Америка.

Количеството и икономическата жизнеспособност на минералните ресурси на Венецуела са несигурни, пише CNN. Компаниите също са изправени пред големи рискове от добив във Венецуела без устойчиви гаранции за сигурност.

Много от тези региони имат партизански войници и въоръжени групировки, занимаващи се с незаконен добив на злато. Енергоемкият добив на редкоземни елементи може също да навреди на околната среда.

„Ясно е, че дори отвъд петрола, в страната има широка гама природните ресурси“, каза Рийд Блейкмор, директор на изследванията в Глобалния енергиен център на Атлантическия съвет.

„Ако обаче говорим за условията, при които можем да експлоатираме тези минерални ресурси и да ги пуснем на пазара, то това е далеч по-предизвикателно“, каза Блейкмор. „И дори, честно казано, по-предизвикателно от историята с петрола.“

Ролята на Китай във веригата за доставки

Дори ако американски компании се опитат да добиват редкоземните елементи на Венецуела, извличането им от земята е само една част от процеса. Тези материали обикновено се изпращат в Китай за рафиниране.

Китай заема над 90% от световното рафиниране на редкоземни елементи през 2024 г., според Международната агенция по енергетика. Страната държи на практика монопола върху преработката и рафинирането на материалите поради десетилетия държавни субсидии, разширяване на индустрията и хлабави екологични разпоредби.

Редкоземните елементи се превърнаха в основен препъни камък в търговското напрежение между САЩ и Китай. Миналата година Пекин въведе някои контроли върху износа на редкоземни елементи по време на търговски спорове, което повдигна опасения относно липсата на сигурни вериги за доставки на тези критични материали в Америка.

„Китай все още притежава почти уникален капацитет за преработка на редкоземни метали и това индустриално и геополитическо предимство не може да бъде преодоляно за една нощ“, каза Джоел Додж, директор по индустриална политика и икономическа сигурност във Vanderbilt Policy Accelerator.

Критични минерали и редкоземни елементи

Геоложката служба на САЩ определя 60 „критични минерала“, жизненоважни за икономическата и националната сигурност.

Тези критични минерали включват комбинация от стоки, включително алуминий, кобалт, мед, олово и никел. Списъкът включва и 15 редкоземни елемента, като церий, диспрозий, неодим и самарий. Редкоземните елементи се отнасят до категория от 17 специфични метални елемента.

Тези стоки са основни вложения в ежедневните технологии, като телефони, батерии и телевизионни екрани, както и във военно и отбранително оборудване, като лазери, изтребители и ракети.

„Редкоземни елементи“ е погрешно название, тъй като елементите са сравнително повсеместни в земната кора, според Джули Клингер, географ и доцент в Университета на Уисконсин-Мадисън. Но добиването и рафинирането им е трудната част.

През последните години американските законодатели се притесняват от зависимостта на страната от вноса на тези критични елементи. Полагат се усилия за развитие на местен добив и рафиниране на редкоземни елементи в САЩ, но сроковете за планиране могат да отнеме години, ако не и десетилетия.

Критични минерали във Венецуела

Геологичната служба на САЩ не включва Венецуела в списъка си с държави с редкоземни елементи (държавите в списъка включват Китай, САЩ, Бразилия и Гренландия, наред с други).

Две десетилетия и половина управление на президентите Уго Чавес и Николас Мадуро във Венецуела създадоха празнина в информацията за обхвата на ресурсите на страната, казват експерти.

Въпреки това експертите смятат, че Венецуела има находища на някои минерали, като колтан - от който се получават металите тантал и ниобий - и боксит, който може да съдържа алуминий и галий. Танталът, ниобият, алуминият и галият се считат за критични минерали от Геологичната служба на САЩ.

През 2009 г. Чавес рекламира природните ресурси на страната, включително „синьо злато“, прякор за колтан. През същата година Чавес заяви, че в страната е открит голям резерв от колтан, според Ройтерс.

През 2016 г. Мадуро създаде Ориноко Минна Арка, част от Венецуела, предназначена за проучване и добив на минерали. Но регионът е засегнат от незаконен добив.

„Въпреки че страната разполага с големи находища на минерални ресурси, тя е осакатена от комбинация от лоши геоложки данни, нискоквалифицирана работна ръка, организирана престъпност, липса на инвестиции и нестабилна политическа среда“, каза в бележка Сунг Чой, анализатор на метали и минно дело в BloombergNEF.

„Въпреки настоящия си геоложки потенциал, Венецуела е малко вероятно да играе някаква смислена роля в сектора на критичните минерали поне през следващото десетилетие“, заключи Чой.