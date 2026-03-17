КРИБ иска спешно задействане на плана срещу шоковите цени на петрола

КРИБ иска спешно задействане на плана срещу шоковите цени на петрола

17 Март, 2026 12:35, обновена 17 Март, 2026 11:39 311 1

Сред заложените политики са създаването на специален фонд към МФ, който да се пълни от нарасналите реципрочно приходи от ДДС

КРИБ иска спешно задействане на плана срещу шоковите цени на петрола - 1
Снимка: economic.bg
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призовава служебното правителство да изпълни „приоритетно и без забавяне“ решението на Народното събрание, с което задължи изпълнителната власт да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на петрола и природния газ.

Сред заложените политики са създаването на специален фонд към Министерството на финансите, който да се пълни от нарасналите реципрочно приходи от ДДС заради поскъпналите горива, както и издаването на държавни гаранции за разсрочване на лизингови вноски, които работодателската организация определя като „разумни и в правилната посока“ за овладяване на инфлационния шок в неговия корен – транспортния бранш.

При забавяне на програмата за подпомагане е възможно ценовият шок да прелее от транспорта към потребителските стоки със съществени щети за икономиката и спокойствието на потребителите“, пише в позицията на КРИБ.

Съюзът на международните превозвачи вече обърна внимание, че транспортните фирми намаляват курсовете, тъй като разходите им са се увеличили с 35%, което е особено тежко за малките транспортни компании и дори при намаляване на маржовете на печалба ще бъде прехвърлено в значителна част на крайния потребител.

От КРИБ обръщаме внимание, че конфликтът в Иран има потенциал да намали с около 0.3% световния икономически растеж и да увеличи глобалната инфлация с 0.5 до 0.6%, според изчисленията на различни финансови институции и инвестиционни банки“, пише още в позицията.

И обръщат внимание, че за разлика от инфлационната криза през 2021 – 2022 г., сега не се очаква съществено разкъсване на веригите на доставки при потребителски стоки. Но от друга страна, рискът е концентриран в енергийния сектор, който е в основата на логистиката и индустриалното производство.

В Европейския съюз пък се наблюдават различни нива на инфлация в различните държави, като България е в групата на икономики с по-висок ръст на цените, което повишава опасността както от допълнителен шок върху потребителите, така и от наблюдавания в Румъния най-лош сценарий на стагфлация.

Призоваваме служебното правителство да действа решително и с оглед на чувствителността на българите към промените в цените в непосредствения период след влизането ни в еврозоната. Както и преди сме предупреждавали, всички инфлационни шокове ще отварят възможност за спекулации и хибридни атаки, които да подкопаят доверието в еврото и да припишат повишаването на инфлацията на него. Това е вече и значителен риск за геополитическата ориентация на България“, завършва позицията на КРИБ.

Източник: economic.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    В Русия има много евтин петрол и газ.

    11:40 17.03.2026