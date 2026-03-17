КРИБ иска спешно задействане на плана срещу шоковите цени на петрола

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призовава служебното правителство да изпълни „приоритетно и без забавяне“ решението на Народното събрание, с което задължи изпълнителната власт да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на петрола и природния газ.

Сред заложените политики са създаването на специален фонд към Министерството на финансите, който да се пълни от нарасналите реципрочно приходи от ДДС заради поскъпналите горива, както и издаването на държавни гаранции за разсрочване на лизингови вноски, които работодателската организация определя като „разумни и в правилната посока“ за овладяване на инфлационния шок в неговия корен – транспортния бранш.

При забавяне на програмата за подпомагане е възможно ценовият шок да прелее от транспорта към потребителските стоки със съществени щети за икономиката и спокойствието на потребителите“, пише в позицията на КРИБ.

Съюзът на международните превозвачи вече обърна внимание, че транспортните фирми намаляват курсовете, тъй като разходите им са се увеличили с 35%, което е особено тежко за малките транспортни компании и дори при намаляване на маржовете на печалба ще бъде прехвърлено в значителна част на крайния потребител.

От КРИБ обръщаме внимание, че конфликтът в Иран има потенциал да намали с около 0.3% световния икономически растеж и да увеличи глобалната инфлация с 0.5 до 0.6%, според изчисленията на различни финансови институции и инвестиционни банки“, пише още в позицията.

И обръщат внимание, че за разлика от инфлационната криза през 2021 – 2022 г., сега не се очаква съществено разкъсване на веригите на доставки при потребителски стоки. Но от друга страна, рискът е концентриран в енергийния сектор, който е в основата на логистиката и индустриалното производство.

В Европейския съюз пък се наблюдават различни нива на инфлация в различните държави, като България е в групата на икономики с по-висок ръст на цените, което повишава опасността както от допълнителен шок върху потребителите, така и от наблюдавания в Румъния най-лош сценарий на стагфлация.

Призоваваме служебното правителство да действа решително и с оглед на чувствителността на българите към промените в цените в непосредствения период след влизането ни в еврозоната. Както и преди сме предупреждавали, всички инфлационни шокове ще отварят възможност за спекулации и хибридни атаки, които да подкопаят доверието в еврото и да припишат повишаването на инфлацията на него. Това е вече и значителен риск за геополитическата ориентация на България“, завършва позицията на КРИБ.

