Световната икономика може да се "задави" от поскъпването на петрола

Бизнесменът Олег Дерипаска предупреди за високия риск от световна икономическа криза на фона на ескалиращи конфликти и покачващи се цени на енергията.

„Войната ескалира. Американците не биха могли лесно да спечелят. Сценарий, при който световната икономика се задавя от високите цени на енергията, е много, много вероятен“, написа Дерипаска в своя Telegram канал. Той смята, че Русия трябва да се подготви за наближаващата криза сега.

Бизнесменът предложи понижаване на основния лихвен процент и спиране на изкуственото ограничаване на отслабването на рублата като ключови антикризисни мерки за възстановяване на конкурентоспособността на експортните индустрии.

Дерипаска също така призова за специално внимание към възстановяването на вътрешния потенциал на страната. „Конкурентоспособността на частната руска икономика трябва спешно да бъде възстановена. Както и плановете за развитие на Русия, които трябва да бъдат актуализирани в светлината на надвисналата криза“, отбеляза той.