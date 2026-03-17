Световната икономика може да се "задави" от поскъпването на петрола

17 Март, 2026 14:07 574 8

  • олег дерипаска-
  • икономика-
  • петрол-
  • цена-
  • близък изток

Дерипаска: Войната ескалира

Световната икономика може да се "задави" от поскъпването на петрола - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бизнесменът Олег Дерипаска предупреди за високия риск от световна икономическа криза на фона на ескалиращи конфликти и покачващи се цени на енергията.

Войната ескалира. Американците не биха могли лесно да спечелят. Сценарий, при който световната икономика се задавя от високите цени на енергията, е много, много вероятен“, написа Дерипаска в своя Telegram канал. Той смята, че Русия трябва да се подготви за наближаващата криза сега.

Бизнесменът предложи понижаване на основния лихвен процент и спиране на изкуственото ограничаване на отслабването на рублата като ключови антикризисни мерки за възстановяване на конкурентоспособността на експортните индустрии.

Дерипаска също така призова за специално внимание към възстановяването на вътрешния потенциал на страната. „Конкурентоспособността на частната руска икономика трябва спешно да бъде възстановена. Както и плановете за развитие на Русия, които трябва да бъдат актуализирани в светлината на надвисналата криза“, отбеляза той.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 2 Отговор
    Аз ще взема пак да купя рубли, както февруари 2022, ама първо да продам РАМ-а.

    Коментиран от #7

    14:11 17.03.2026

  • 2 Брейййй

    6 1 Отговор
    А защо в Русия бензина е 73 цента а дизела 81.
    В ЕС е по 2-3.
    Много транспорт много акциз много нещо!

    14:14 17.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Заради еврозоната масово фалират заводи, магазини и заведения в България.

    14:14 17.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    РУСКИТЕ ОЛИГАРСИ ЩЕЛИ ДА ПРАВЯТ
    БРИГАДА ОТ ДОБРОВОЛЦИ ЗЛАТОКОПАЧИ
    В ЗЛАТНИТЕ ПОЛЕТА НА МАГАДАН
    . ...
    ПЪРВА ТОЧКА ОТ ПЛАНА БИЛА ДА ВЪЗСТАНОВЯТ
    ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА ГУЛАГ В МАГАДАНСКИТЕ ПОЛЕТА :)

    14:15 17.03.2026

  • 5 дааа

    3 0 Отговор
    и даже ще се гътне по плана на ционистките глобалисти за световния рестарт и адженда 2030

    14:16 17.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ЩОМ ПРИ НАС В САЩ СРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА
    ЦЕНА УДАР
    1 ДОЛАР ЗА ЛИТЪР БЕНЗИН :)
    .....
    КВО ЛИ ЧАКА БЪЛГАРИТЕ ?:)

    14:17 17.03.2026

  • 7 Грамофонната плоча

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Купувай каквото искаш, само спри да ни занимаваш със сърбежите си. Сякаш някой го интересува къде те трахат.

    14:17 17.03.2026

  • 8 Световната да

    1 1 Отговор
    но си на съединените щати няма да усети сътресение от проблемът с горивата. Да му мислим ние бедните които попаднахме в клуба на богатите които се оказа че са задлъжнели

    14:19 17.03.2026