Йордан Йовчев влиза в листите на Румен Радев

Известният български гимнастик Йордан Йовчев се включва в изборната надпревара като част от листите на формацията „Прогресивна България“, свързана с президента Румен Радев.

Според решение на районната избирателна комисия, Йовчев заема второто място в листата в Пловдив-област, предаде Евроком.

Третата позиция в същата листа е заета от Галин Дурев, който до скоро беше народен представител. Той напусна парламента, след като в него се завърна Манол Генов, след освобождаването му като министър на околната среда и водите при смяната на властта със служебно правителство.

С включването на Йовчев в листите, „Прогресивна България“ залага на разпознаваемо лице от спорта в опит да привлече по-широка подкрепа на предстоящите избори.