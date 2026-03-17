Новини
България »
Йордан Йовчев влиза в листите на Румен Радев

17 Март, 2026 16:16 2 049 63

  йордан йовчев
  прогресивна българия
  румен радев

Според решение на районната избирателна комисия, Йовчев заема второто място в листата в Пловдив-област

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известният български гимнастик Йордан Йовчев се включва в изборната надпревара като част от листите на формацията „Прогресивна България“, свързана с президента Румен Радев.

Според решение на районната избирателна комисия, Йовчев заема второто място в листата в Пловдив-област, предаде Евроком.

Третата позиция в същата листа е заета от Галин Дурев, който до скоро беше народен представител. Той напусна парламента, след като в него се завърна Манол Генов, след освобождаването му като министър на околната среда и водите при смяната на властта със служебно правителство.

С включването на Йовчев в листите, „Прогресивна България“ залага на разпознаваемо лице от спорта в опит да привлече по-широка подкрепа на предстоящите избори.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хайде сега

    66 12 Отговор
    То в парламента вече стана като Спортната академия :) нали разбирате, че Николов, Костадинова, Йовчев и т.н. нищо не разбират от правене на политика и закони, а просто ще "представляват" народа следвайки повелята на кукловодите им, това не е представителна демокрация, а представителна автокрация на олигархията

    Коментиран от #46

    16:18 17.03.2026

  • 2 Сила

    26 6 Отговор
    А навремето какви гимнастици имаше ....акробати !!!

    16:19 17.03.2026

  • 3 непротестиращ

    55 22 Отговор
    Радев е прът в колелото на държавата, от 9 години! Ако не го виждате, значи имате проблем! През последните 5 години Радев ни върти на шиш със служебните правителства и избори! Горко ни, ако разчитаме спортисти да ни вадят от тинята в която ни набута, бившият президент!

    Коментиран от #50

    16:19 17.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООрана държава

    18 12 Отговор
    Тоя отдавна изкука

    16:19 17.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    54 10 Отговор
    Пилота събра всички безполезни спиртисти ,които много разбират как се управлява държава???,само цървула от Кауфланд липсва

    16:21 17.03.2026

  • 8 Буден

    9 12 Отговор
    ЗАСЛУЖАВА

    16:22 17.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 коко

    21 10 Отговор
    Партията на чичовците за които времето е спряло в средата на 80 -те...

    16:22 17.03.2026

  • 11 Сталин

    23 11 Отговор
    Аз викам цървула от Кауфланд да го сложим за заместник председател на правителството

    Коментиран от #38

    16:22 17.03.2026

  • 12 Факти

    31 9 Отговор
    С тези спортисти , държава не се управлява !
    Поредното разочарование за народа !

    Коментиран от #63

    16:23 17.03.2026

  • 13 Читател

    8 21 Отговор
    дРАСКАЩИТЕ В СРАВНЕНИЕ С ТОЗИ ТИТАН НА СПОРТА ????

    Коментиран от #23

    16:24 17.03.2026

  • 14 Историята помни

    22 6 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    16:24 17.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кажи честно ... 🤣

    43 5 Отговор
    Милиционер, фатмак, спортист, милиционер, фатмак, спортист, милиционер, фатмак, спортист ...
    Ще кипи мисловна дейност 🤣🤣🤣

    16:25 17.03.2026

  • 18 хъхъ

    31 7 Отговор
    Парламентът не е физкултурен салон.

    16:27 17.03.2026

  • 19 хъхъ

    18 7 Отговор
    Румбата ще строи спортни зали, стадиони, магистрали и ще купува оръжия от Тръмп. Това е.

    16:28 17.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сделано в СССР

    14 8 Отговор
    Тодор Живков е управлявал България в продължение на 35 години и въпреки това накрая го свалят от власт, без той да има дори най-малък шанс да противодейства.
    Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
    Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
    Румен Радев дезертира и напуска комфортния си пост с почти година предсрочно , за да се впусне в калната борба за власт.
    Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Орбан, Фицо, Радев, Тръмп....
    Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
    Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!

    16:29 17.03.2026

  • 23 Ако ! Пръ !

    7 6 Отговор

    До коментар #13 от "Читател":

    Ако ! Пръ !

    Д !

    --

    Ня !

    --
    Та !

    Му !

    Можеше !

    Да Допринесе !

    С Нещо !

    Или Миризмата на !

    чорапите !

    Му !

    16:31 17.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Щом

    9 5 Отговор
    се е преценил за червените и военните...... При толкова успехи да се орезелиш ?!

    16:32 17.03.2026

  • 26 ИВАН

    21 5 Отговор
    Тоя румен радев, е по лош и от борисов, още по муцунката му се вижда, че не е мъж и няма да направи нищо добро за българите, както и не направи докато беше президент.

    16:32 17.03.2026

  • 27 реалистъ

    25 7 Отговор
    И за какво са ни тези спортисти? Ще гласуват както им наредят, те нямат никакво понятие от сериозните проблеми на България.

    Коментиран от #33

    16:33 17.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ха, ха, ха...

    21 5 Отговор
    Че кой бяга от 4464 евро само месечна заплата като депутат? Да не говорим за огромните други възможности да си докара още поне двойно повече странични доходи като минимум.

    16:35 17.03.2026

  • 30 Казуар

    17 3 Отговор
    Преди години Стоичков каза, че колко му е човек да бъде премиер.

    16:41 17.03.2026

  • 31 новите дрехи на

    15 6 Отговор
    Спортисти правещи коремни на лоста на президента ще служат за камуфлаж в предстоящата по-беда при олигархията.

    16:44 17.03.2026

  • 32 БОЦ - ко

    10 5 Отговор
    Не е нужна кли З ма,
    За да върнем комунизма,
    Сами ще си направим ...ъзобрък,
    Народа стадо, не стадо, а бълък

    16:44 17.03.2026

  • 33 провинциалист

    5 16 Отговор

    До коментар #27 от "реалистъ":

    "И за какво са ни тези спортисти?" - иди да участваш на 6 поредни Олимпийски игри като Йовчев и ела да си зададеш въпроса отново!

    16:57 17.03.2026

  • 34 Партията на Радев е

    12 4 Отговор
    Спортист, военен, копейка, спортист ...... и т.н.

    16:57 17.03.2026

  • 35 Още някой

    17 4 Отговор
    ненужен спортист пенсионер няма ли да сложи Мунчо от Славяново. Само палячовци и русофили в тая коалийцика. Масончета, свинки от Пловдив и изкуфели зкпч та.

    Коментиран от #36

    16:59 17.03.2026

  • 36 хъхъ

    11 3 Отговор

    До коментар #35 от "Още някой":

    Марийчето Грозева и Тити Папазов липсват. А, да не забравим и Карлос Насар.

    17:02 17.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Фройд

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Споко бе , ще ти се пръсне жлъчката от яд.
    "цървула" всички го познават , теб кой те знае ?
    Нещастник!

    Коментиран от #58

    17:04 17.03.2026

  • 39 има ги във всички партии

    10 3 Отговор
    Данчо и подобни са използвани като стръв, за да клъвнат по-лесно шараните. Защо залагат имената си в нещо, върху което нямат никакъв контрол, това не мога да разбера. Вероятно не са особено интелигентни.

    17:07 17.03.2026

  • 40 Докога

    12 3 Отговор
    Стига с тия спортисти

    17:09 17.03.2026

  • 41 Убеден

    8 3 Отговор
    ...че тоя може да прави повече ,,коремни" от Лидера :)))

    17:10 17.03.2026

  • 42 ПродуЦента

    10 3 Отговор
    Ту да му се не види. Как не регистрирах партия за тия избори и да си взема 150-160 депутата. Слагам си Азис, Галена, Преслава ,Софка, Цялата рода Стораро, може Рачков и още няколко и съм Номер 1 в парламента.

    17:11 17.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 123456

    7 3 Отговор
    Ееееее, аре и един двама футболисти де , не може само плюване и шпагати !

    17:15 17.03.2026

  • 46 Абсолютно правилно

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "хайде сега":

    Радев залага на популизъм, за да се доберат чрез него ТИМ до властта

    17:15 17.03.2026

  • 47 Ваня

    8 3 Отговор
    Няма лошо, но какви закони ще предлагат и приемат тези спортисти. не е ли п-добре да има повече юристи и то качествени, които да не създават калпави закони!

    17:16 17.03.2026

  • 48 Мара

    5 3 Отговор
    Недостойно поведение на Радев с тези спортни знаменитости в листите. Явно няма желаещи изтъкнати медици, педагози, инженери та е опрял до своите служители в президентството и спортистите. Като гледам листата за Враца с Шишков начело едва ли ще вземе 1 мандат. Тук ще го бие и Справедлива България на Нинова.

    17:20 17.03.2026

  • 49 Тъпото руско говедо

    8 3 Отговор
    Май ще се окаже вярно, там където има много мускул винаги е за сметка на мозъка.

    17:21 17.03.2026

  • 50 БеГемот

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "непротестиращ":

    Ама колелото Бойко ли се казва?!

    17:23 17.03.2026

  • 51 ПРОГРЕСИВЕН ПРОДУЦЕНТ

    5 3 Отговор
    ИНТРОТО
    НА ТАЗИ ФИЗ КУЛТУРНА КОАЛИЦИЯ
    Е .....ПЕСЕН „СУТРЕШНА ГИМНАСТИКА”
    НА СЪВЕТСЦКИЯ ПЕВЕЦ...ВЛ.ВИСОЦКИЙ☝

    17:25 17.03.2026

  • 52 Точно така

    6 2 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил за някой и друг цент.Жалка картинка.

    17:27 17.03.2026

  • 53 Румян Боташов

    5 2 Отговор
    Волейболисти, гимнастици и фатмаци, те ще ви оправят. За по-малко от 800 дни! Вервайте ми.

    17:35 17.03.2026

  • 54 генерал КЕШ

    2 2 Отговор
    Със стари к..ви нов бардак не се прави.

    17:36 17.03.2026

  • 55 Въпрос

    3 2 Отговор
    Докога в управлението на България ще се каканижат спортисти манекенки чалгари журналисти актриси мутри и техните държанки и подметки келнери сутеньори и тем подобни изтърсаци и негодници???

    Коментиран от #57

    17:38 17.03.2026

  • 56 Лилиак

    4 1 Отговор
    Така е.Използват разпознаваеми лица и така да излъжат за пореден път полуграмотния избирател.Защо журналисти не зададат въпрос на тези които ще гласуват за гражданина Радев какви очаквания имат.Как Радев ще подобри живота им.Да обяснят с думи прости най-важните моменти от посланията на Радев?Няма да могат защото такива все още няма.Щял да бори олигархията и мафиите.Девет години имаше възможност поне да ги оповести кои са те.Не го направи защото самия той е от тях.

    17:41 17.03.2026

  • 57 искат пари

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Въпрос":

    без да работят затова е борбата на тъпите и простите.

    17:47 17.03.2026

  • 58 Добре е и тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Фройд":

    от Кауфланд да стане депутат.
    Там не се рита топка, ама може да попържа.

    17:48 17.03.2026

  • 59 Някой

    2 0 Отговор
    Спортистите са мейдийни фигури. Но дори много добри в спорта си, то каква е ползата от тях в парламента?

    Коментиран от #62

    17:48 17.03.2026

  • 60 прогресивни

    1 0 Отговор
    тъпаци!!!

    17:50 17.03.2026

  • 61 Голям спортист

    1 0 Отговор
    Данчо Йовчев, но като всеки себеуважаващ се, успял в своя жанр от това поколение, само за кинти и други облаги мисли и от къде да прилапа повече. Независимо от произхода им. В гимнастическите среди е широко известен с тези умения, както и дружката му Дунев. Заради такива като тях, спортната гимнастика в провинцията -кучета е яли! Та и при Радев -събудил се Илия пак в тия.

    17:51 17.03.2026

  • 62 ще прилъжат

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Някой":

    шарани за изборите и после кражба до край!

    17:53 17.03.2026

  • 63 така е.

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Онова момиче което спечели олимпийски медал в Япония?Браво на борбения дух на побойник защото именно такава е дисциплината в която участва.Обаче изпитвам съмнения дали знае таблицата за умножение и дали е чувала за Менделеевата таблица и каква е тя.За медала е -аферим и голямо браво.За това си получава пенсия-три средни заплати.Но съм покрусен,че това устато иначе момиче ще кове закони в НС.Остана само Мара отварачката и Азис да вкарате в НС само защото са известни,така ли?

    17:54 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове