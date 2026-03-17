Двоен ръст в авиацията до 2050 година

Глобалното търсене на въздушен транспорт ще се увеличи повече от два пъти до 2050 г. в сравнение с настоящите нива, според прогноза, публикувана от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Световният пътникопоток ще достигне 20,8 трилиона пътникокилометра до средата на века. Средният годишен темп на растеж от 2024 г. до 2050 г. ще бъде 3,1%. До края на 2024 г. тази цифра е била 9 трилиона пътникокилометра.

„Перспективите за въздушния транспорт са положителни. Хората искат да пътуват и според всички наши моделирани сценарии се очаква търсенето на въздушен транспорт да се увеличи повече от два пъти до средата на века. Това е добра новина за глобалното икономическо и социално развитие, тъй като растежът на авиацията ще създаде нови възможности, включително работни места, по целия свят“, коментира генералният директор на IATA Уили Уолш.

Според IATA, развиващите се пазари ще са отговорни за по-голямата част от този растеж. Азиатско-тихоокеанският регион (3,8%) и Африка (3,6%) ще водят растежа. Междувременно европейският и северноамериканският пазар ще покажат по-умерен растеж – съответно 2,5% и 2,8%.