Двоен ръст в авиацията до 2050 година

17 Март, 2026 14:53 512 2

Основният растеж ще дойде от развиващите се пазари

Двоен ръст в авиацията до 2050 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Глобалното търсене на въздушен транспорт ще се увеличи повече от два пъти до 2050 г. в сравнение с настоящите нива, според прогноза, публикувана от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Световният пътникопоток ще достигне 20,8 трилиона пътникокилометра до средата на века. Средният годишен темп на растеж от 2024 г. до 2050 г. ще бъде 3,1%. До края на 2024 г. тази цифра е била 9 трилиона пътникокилометра.

Перспективите за въздушния транспорт са положителни. Хората искат да пътуват и според всички наши моделирани сценарии се очаква търсенето на въздушен транспорт да се увеличи повече от два пъти до средата на века. Това е добра новина за глобалното икономическо и социално развитие, тъй като растежът на авиацията ще създаде нови възможности, включително работни места, по целия свят“, коментира генералният директор на IATA Уили Уолш.

Според IATA, развиващите се пазари ще са отговорни за по-голямата част от този растеж. Азиатско-тихоокеанският регион (3,8%) и Африка (3,6%) ще водят растежа. Междувременно европейският и северноамериканският пазар ще покажат по-умерен растеж – съответно 2,5% и 2,8%.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Може

    3 0 Отговор
    но едва ли и в ЕС, които се чудят само как да заковат подданиците си вкъщи.. то не са еко такси,не са емисионни такси.. Катопогледне разбивката човек се оказва, че цената на билате е едва 10% от цената. останлото са такси..

    15:02 17.03.2026

  • 2 Българин

    0 0 Отговор
    Развитие на авиацията в България - глупости ! Старазагорският "успешен" кмет унищожава едно от най- добрите летища в България, за да го превърне в разорана нива или "приятелска икономическа зона" и фемерска собственост или всичко друго, или в унищожена и разорана самолетна писта! Къде виждате в това развитие на авиацията, самолеттен транспорт спрямо "икономическото кметско развитие на " неговия" град ! Променил ли е отношението си към авиацията, пнеже преди дни се появи с летецът-перезидент ?

    15:36 17.03.2026