Пазарът на полупроводници също страда от конфликта в Близкия изток

Продължителен конфликт в Близкия изток може да повлияе негативно на пазара на полупроводници поради недостиг на хелий, предупреди международната рейтингова агенция Fitch.

„Прекъсванията в производството на газ в Катар водят до недостиг на хелий, страничен продукт от производството на газ, използван в производството на полупроводници и медицинското изобразяване. Превантивните покупки, водени от страх, само изострят недостига. Хелият се произвежда по време на добива и втечняването на природен газ, така че всяко прекъсване в производството на газ може бързо да предизвика паника и да тласне купувачите към спот пазара“, се казва в изявление на Fitch.

Агенцията отбелязва, че дори ако катарските съоръжения възобновят производството на газ, недостигът на хелий може да не бъде решен бързо. Експертите на Fitch смятат, че Южна Корея би била най-уязвима в подобна ситуация. Миналата година 64,7% от вноса на хелий е дошъл от Катар. „Тайван е изправен пред подобни рискове, тъй като разчита на Катар за по-голямата част от хелия си. Намирането на алтернативни източници на доставки ще бъде трудно в краткосрочен план“, отбелязва агенцията.