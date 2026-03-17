Сиярто призова ЕС да върне руския петрол в Европа

17 Март, 2026 15:37 652 13

  • унгария-
  • ес-
  • русия-
  • близък изток-
  • петер сиярто

Ситуацията около Иран е създала заплахата от „най-сериозната криза с доставките на петрол в историята“

Сиярто призова ЕС да върне руския петрол в Европа
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да отмени забраната за доставки на руски петрол и да го върне в Европа на фона на глобалния недостиг, причинен от войната в Близкия изток. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви това, докато говори на конференция на Унгарската търговско-промишлена камара в Будапеща.

Той отбеляза, че ситуацията около Иран е създала заплахата от „най-сериозната криза с доставките на петрол в историята“. В същото време „Европа, където бяха взети грешни политически решения, се оказа откъсната от най-важните евразийски източници на петрол“, подчерта външният министър. „Европа се откъсна от руския петрол чрез своето политическо решение и беше откъсната от арабския петрол поради настоящата ситуация със сигурността и войната“ в Близкия изток, уточни Сиярто.

Според него „въпросът е дали Европа ще поддържа това положение по идеологически причини или дали по икономически причини ще отвори източник на петрол, който е в нейните правомощия да открие“. „Не можем да контролираме как ще се развие войната в Близкия изток, но Европейският съюз може да реши да върне руския петрол на европейския пазар“, подчерта министърът.

Унгарското правителство оказва натиск върху Украйна да възобнови транзита на руски петрол през тръбопровода „Дружба“, който е спрян от 27 януари, и настоява Европейският съюз да окаже натиск върху украинските власти по този въпрос. Освен това Будапеща призовава Брюксел да последва примера на Вашингтон и да спре забраната за превоз на руски петрол по море.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедал

    7 3 Отговор
    Борисов, Пеевски,Тошко и Слави са комбина мафиоти

    Коментиран от #6

    15:48 17.03.2026

  • 2 матю хари

    5 4 Отговор
    Гладна руска мечка европейски мед сънува.

    Коментиран от #5

    15:48 17.03.2026

  • 3 Дориана

    8 5 Отговор
    Ето ви поредното доказателство, че ЕС взе грешната страна и грешни решения , които я тласкат към икономическо унищожение. Събитията така се подреждат , че точно Европа ще бъде унищожена, а Русия ще е тази, която ще помогне да се сложи край на Световната етническа война. Сто пъти предупреждавахме.

    15:51 17.03.2026

  • 4 Анджо

    6 6 Отговор
    Руските подлоги как ревът.

    15:51 17.03.2026

  • 5 Май обратното

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "матю хари":

    Помисли пак

    Коментиран от #8

    15:52 17.03.2026

  • 6 Дориана

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "дедал":

    Да, това е точно така, като от тях Слави Трифонов е най- мразеният.

    15:52 17.03.2026

  • 7 Гладен урсул

    4 2 Отговор
    Сънува сварен фасул

    15:53 17.03.2026

  • 8 Старец

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Май обратното":

    С какво да помисли. Човек написал такъв коментар (като матю хари), видимо няма мозък.

    15:55 17.03.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор
    Да ама ЕС е твърде идиотизиран и политизирана структура, за да чуе! Идеологията на Фюрера не е за благото на народа, а за партията и първия!

    15:57 17.03.2026

  • 10 !!!?

    4 1 Отговор
    Призоваваме унгарците да върнат Орбан на Путлер...да си го дундурка като Янукович, Асад и Лукашенко !

    16:01 17.03.2026

  • 11 Температурен Темерут

    2 1 Отговор
    Путлерасти и путлероиди от всички страни,бъдете мъже и заминете за просия диванни мишленца. А не само да църкате в нета. Един няма който да е заминал за просийския мир.

    16:11 17.03.2026

  • 12 Гуру Гарабед

    1 2 Отговор
    Вие сте пътници бе унгарски мишленца. Пък щом толкова се пенявите и недоволствате от ес. ,ами излезте от него бе. Ама не смеете мишленца.

    16:12 17.03.2026

  • 13 Ами

    1 0 Отговор
    Видеха че краварите беха обещали да ги залеят със газ и петрол ако се откажат от руския, ама нали на сащисаните автомобилите горят 100 на 100 и за тях не стига. А и затова опряха до Иран.

    16:13 17.03.2026