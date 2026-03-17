Сиярто призова ЕС да върне руския петрол в Европа

Европейският съюз трябва да отмени забраната за доставки на руски петрол и да го върне в Европа на фона на глобалния недостиг, причинен от войната в Близкия изток. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви това, докато говори на конференция на Унгарската търговско-промишлена камара в Будапеща.

Той отбеляза, че ситуацията около Иран е създала заплахата от „най-сериозната криза с доставките на петрол в историята“. В същото време „Европа, където бяха взети грешни политически решения, се оказа откъсната от най-важните евразийски източници на петрол“, подчерта външният министър. „Европа се откъсна от руския петрол чрез своето политическо решение и беше откъсната от арабския петрол поради настоящата ситуация със сигурността и войната“ в Близкия изток, уточни Сиярто.

Според него „въпросът е дали Европа ще поддържа това положение по идеологически причини или дали по икономически причини ще отвори източник на петрол, който е в нейните правомощия да открие“. „Не можем да контролираме как ще се развие войната в Близкия изток, но Европейският съюз може да реши да върне руския петрол на европейския пазар“, подчерта министърът.

Унгарското правителство оказва натиск върху Украйна да възобнови транзита на руски петрол през тръбопровода „Дружба“, който е спрян от 27 януари, и настоява Европейският съюз да окаже натиск върху украинските власти по този въпрос. Освен това Будапеща призовава Брюксел да последва примера на Вашингтон и да спре забраната за превоз на руски петрол по море.