Западът е готов да плати прескъпо, за да се запаси с критично важни метали

Рязкото увеличение на търсенето на волфрам и германий, широко използвани в производството на отбранителна техника, може да доведе до недостиг на тези метали, ако конфликтът в Близкия изток се проточи, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на експерти.
„Продължителният конфликт сериозно ще изчерпи запасите от ракети и ще доведе до повишено търсене на волфрам, тъй като страните в конфликта ще трябва да превъоръжат и попълнят военните си арсенали“, каза експертът Кристина Белда от аналитичната компания Argus Media.
Според компанията, от началото на американско-израелската операция срещу Иран, цената на волфрама се е увеличила с почти 40%, а на германия с 10%. В същото време, свързаните с това разходи за логистика, застраховки и складови услуги се увеличават. Западните отбранителни компании са готови да платят висока цена, за да натрупат достатъчни количества критични метали.
Институтът за публична дипломация „Пейн“ изчисли, че САЩ и техните съюзници са използвали десетки хиляди килограми метали, включително волфрам, мед и титан, в ранните дни на военната кампания в Иран. Експертите добавят, че производството на ракети „Томахоук“ и „Пейтриът“ изисква особено големи количества метал.
„Ню Йорк Таймс“ (NYT) вече съобщи, че военните действия на САЩ и Израел срещу Иран и ескалацията в Близкия изток са довели до покачване на цените не само на петрола и газа, но и на много други стоки, жизненоважни за световната икономика, включително захар, торове, алуминий и хелий.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
ще са само приказки, с които
ще плашат непослушните деца
16:20 17.03.2026
2 Охоооо
А ЕС даже и с дъТо ще иска
16:21 17.03.2026
3 Копейка
Да свалят от там!
16:23 17.03.2026
4 Дориана
Коментиран от #5
16:25 17.03.2026
5 матю хари
До коментар #4 от "Дориана":Шойгу днес каза, че цяла Русия е в опасност от украинските дронове. А уж кремълското диктаторче обеща демилитаризация на Украйна.
16:30 17.03.2026
