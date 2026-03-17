Западът е готов да плати прескъпо, за да се запаси с критично важни метали

17 Март, 2026 16:15 726 7

Конфликтът в Близкия изток може да причини недостиг на метали, използвани във военно-промишления комплекс

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Рязкото увеличение на търсенето на волфрам и германий, широко използвани в производството на отбранителна техника, може да доведе до недостиг на тези метали, ако конфликтът в Близкия изток се проточи, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на експерти.

„Продължителният конфликт сериозно ще изчерпи запасите от ракети и ще доведе до повишено търсене на волфрам, тъй като страните в конфликта ще трябва да превъоръжат и попълнят военните си арсенали“, каза експертът Кристина Белда от аналитичната компания Argus Media.

Според компанията, от началото на американско-израелската операция срещу Иран, цената на волфрама се е увеличила с почти 40%, а на германия с 10%. В същото време, свързаните с това разходи за логистика, застраховки и складови услуги се увеличават. Западните отбранителни компании са готови да платят висока цена, за да натрупат достатъчни количества критични метали.

Институтът за публична дипломация „Пейн“ изчисли, че САЩ и техните съюзници са използвали десетки хиляди килограми метали, включително волфрам, мед и титан, в ранните дни на военната кампания в Иран. Експертите добавят, че производството на ракети „Томахоук“ и „Пейтриът“ изисква особено големи количества метал.

„Ню Йорк Таймс“ (NYT) вече съобщи, че военните действия на САЩ и Израел срещу Иран и ескалацията в Близкия изток са довели до покачване на цените не само на петрола и газа, но и на много други стоки, жизненоважни за световната икономика, включително захар, торове, алуминий и хелий.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой мy дpeмe

    5 1 Отговор
    догодина от мьрсулъ, еСС и 404 няма да има и помен

    ще са само приказки, с които
    ще плашат непослушните деца

    16:20 17.03.2026

  • 2 Охоооо

    5 1 Отговор
    Тепърва ще се плащат високи цени
    А ЕС даже и с дъТо ще иска

    16:21 17.03.2026

  • 3 Копейка

    6 1 Отговор
    ЕС перални нямат ли?
    Да свалят от там!

    16:23 17.03.2026

  • 4 Дориана

    3 1 Отговор
    ЕС наливаха милиарди в корумпирана Украйна сега вече ще бъдат принудени да спасяват собствената си икономика с милиарди да не говорим и за етническата война, която ще продължи много години.

    Коментиран от #5

    16:25 17.03.2026

  • 5 матю хари

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Шойгу днес каза, че цяла Русия е в опасност от украинските дронове. А уж кремълското диктаторче обеща демилитаризация на Украйна.

    16:30 17.03.2026

  • 6 Коми

    3 1 Отговор
    Погледнато от шеговита страна Иран нямат такъв проблем. Те няма да ДОБИВАТ и ЗАКУПУВАТ а ще преработват ценните метали. Запасите им се увеличават ежедневно.

    17:17 17.03.2026

  • 7 Госあ

    0 0 Отговор
    Крайно време е Китай и Русия да врътнат тотално кранчето за запада !

    17:56 17.03.2026