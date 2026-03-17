Япония иска от САЩ да внася петрол от Аляска

Япония възнамерява да поиска от САЩ внос на петрол от Аляска на фона на продължаващата криза в Близкия изток, съобщи Японското обществено радиоразпръскване (NHK).

Премиерът Санае Такаичи възнамерява да отправи искането по време на посещението си в САЩ, планирано за тази седмица. Подчертава се, че Япония се надява да диверсифицира доставките си на петрол на фона на продължаващата криза в Близкия изток, откъдето Япония внася приблизително 90% от петрола си. В момента Япония получава само 1,9% от общия си внос на петрол от САЩ.

На 16 март Япония започна да пуска на пазара част от стратегическите си петролни резерви поради продължаващата криза в Близкия изток. Общо обемите петрол, които ще бъдат налични, ще задоволят нуждите на страната за 45 дни. Първо ще бъдат освободени частни резерви, възлизащи на 15 дни потребление. В края на март е планирано освобождаването на държавни резерви, равняващи се на едномесечно потребление при сегашните условия. Този петрол ще се продава на търговци на едро на относително ниски цени, съответстващи на нивата преди ударите на САЩ и Израел срещу Иран.