Япония иска от САЩ да внася петрол от Аляска

17 Март, 2026 13:21 653 6

Страната се надява да диверсифицира доставките си на петрол на фона на продължаващата криза в Близкия изток

Япония иска от САЩ да внася петрол от Аляска - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Япония възнамерява да поиска от САЩ внос на петрол от Аляска на фона на продължаващата криза в Близкия изток, съобщи Японското обществено радиоразпръскване (NHK).

Премиерът Санае Такаичи възнамерява да отправи искането по време на посещението си в САЩ, планирано за тази седмица. Подчертава се, че Япония се надява да диверсифицира доставките си на петрол на фона на продължаващата криза в Близкия изток, откъдето Япония внася приблизително 90% от петрола си. В момента Япония получава само 1,9% от общия си внос на петрол от САЩ.

На 16 март Япония започна да пуска на пазара част от стратегическите си петролни резерви поради продължаващата криза в Близкия изток. Общо обемите петрол, които ще бъдат налични, ще задоволят нуждите на страната за 45 дни. Първо ще бъдат освободени частни резерви, възлизащи на 15 дни потребление. В края на март е планирано освобождаването на държавни резерви, равняващи се на едномесечно потребление при сегашните условия. Този петрол ще се продава на търговци на едро на относително ниски цени, съответстващи на нивата преди ударите на САЩ и Израел срещу Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лицемерни 60клуци

    8 2 Отговор
    Японците излезнаха най-големите лицемери.Стокхолмският синдром ги е завладял тотално.

    13:24 17.03.2026

  • 2 Доналд Тръмп офишъл

    3 0 Отговор
    И 6@ ли сме ва

    13:24 17.03.2026

  • 3 Тръмп

    5 1 Отговор
    Може от Камчатка.

    13:24 17.03.2026

  • 4 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Скоро ще искате да внасяте петрол и от Марс

    13:41 17.03.2026

  • 5 Тъпо, Тъпо.

    3 2 Отговор
    За по-близо и по-икономичност Япония може да внесе петрол и от луната.

    Коментиран от #6

    13:46 17.03.2026

  • 6 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тъпо, Тъпо.":

    Точно пък за Япония Аляска и Канада са пет пъти по-близо от Персийския залив и не знам защо още купуват от там !! Поне виждал ли си карта ?? Петрола е борсова стока и цената е същата , а арабите не се славят с големи отстъпки !!

    14:51 17.03.2026