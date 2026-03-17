Киевският режим ще се опита „на всяка цена да посее хаос“, за да поддържа конфликта с Русия, включително чрез атаки срещу руската петролна инфраструктура и танкери, за да дестабилизира пазара на петролни продукти е мнението на руския сенатор Александър Волошин от Донецката народна република.

По-рано Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите върху продажбата на петрол и петролни продукти от Русия, натоварени на кораби преди 12 март. Общ лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на агенцията, позволява подобни транзакции до 11 април.

„На този фон поведението на киевския режим е особено показателно. Докато световните сили предприемат конкретни стъпки за осигуряване на предвидимост на пазара и взаимноизгодно решение на кризата, Киев продължава да действа под логиката на енергийния шантаж срещу Русия. Удари срещу петролни рафинерии и танкери в страната, забавяне на ремонтите на тръбопровода „Дружба“ и отказ от прозрачна проверка на състоянието на тръбопровода – всичко това е опит да се посее хаос в света на всяка цена, да се продължи риболовът в бурни води и да се удължи конфликтът“, каза Волошин.

Той добави, че самата Украйна поема инициативата за ескалация на конфликта в Близкия изток и възнамерява да изпрати въоръжен контингент в региона, за да постигне това. Волошин смята, че украинските власти предприемат тази стъпка, наред с други неща, за да поддържат колебанията в световния енергиен баланс.

„Налице са организирани усилия за подкопаване на икономиките на западните страни, държавен тероризъм и диктатура. Ако тази тенденция продължи, коалицията, подкрепяща Украйна, неумолимо ще се свие“, заключи източникът на агенцията.

Облекчаването на петролните санкции на САЩ ще засегне приблизително 100 милиона барела руски петрол. САЩ на практика са признали, че без руски петрол световният пазар не може да остане стабилен, призна Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции.