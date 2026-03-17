Киев ще дестабилизира ситуацията на пазара на петролни продукти
  Тема: Украйна

17 Март, 2026 10:25 1 286 12

Облекчаването на петролните санкции на САЩ ще засегне приблизително 100 милиона барела руски петрол

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Киевският режим ще се опита „на всяка цена да посее хаос“, за да поддържа конфликта с Русия, включително чрез атаки срещу руската петролна инфраструктура и танкери, за да дестабилизира пазара на петролни продукти е мнението на руския сенатор Александър Волошин от Донецката народна република.

По-рано Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите върху продажбата на петрол и петролни продукти от Русия, натоварени на кораби преди 12 март. Общ лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на агенцията, позволява подобни транзакции до 11 април.

„На този фон поведението на киевския режим е особено показателно. Докато световните сили предприемат конкретни стъпки за осигуряване на предвидимост на пазара и взаимноизгодно решение на кризата, Киев продължава да действа под логиката на енергийния шантаж срещу Русия. Удари срещу петролни рафинерии и танкери в страната, забавяне на ремонтите на тръбопровода „Дружба“ и отказ от прозрачна проверка на състоянието на тръбопровода – всичко това е опит да се посее хаос в света на всяка цена, да се продължи риболовът в бурни води и да се удължи конфликтът“, каза Волошин.

Той добави, че самата Украйна поема инициативата за ескалация на конфликта в Близкия изток и възнамерява да изпрати въоръжен контингент в региона, за да постигне това. Волошин смята, че украинските власти предприемат тази стъпка, наред с други неща, за да поддържат колебанията в световния енергиен баланс.

„Налице са организирани усилия за подкопаване на икономиките на западните страни, държавен тероризъм и диктатура. Ако тази тенденция продължи, коалицията, подкрепяща Украйна, неумолимо ще се свие“, заключи източникът на агенцията.

Облекчаването на петролните санкции на САЩ ще засегне приблизително 100 милиона барела руски петрол. САЩ на практика са признали, че без руски петрол световният пазар не може да остане стабилен, призна Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    18 6 Отговор
    Добри новини!
    - Група английски учени са открили мозък у паветник! Въпреки че е бил подут от възпаление до размерите на грахово зърно, успешно са успяли да проследят мозъчна дейност в една клетка, което ги е обнадеждило, че след няколко хиляди години еволюция, паветниците могат да станат мислещи същества! А сега - да се радват на Киев!!! Пак нищо не са разбрали!!!

    Коментиран от #9

    10:27 17.03.2026

  • 2 Възраждане

    20 13 Отговор
    Престъпния режим в Киев трябва да бъде наказан. Искам отново нафта за 2.20 лева

    10:28 17.03.2026

  • 3 !!!?

    20 2 Отговор
    Говори Москва: Киев е виновен за цените на петрола...и Орбан твърди същото !???

    Коментиран от #12

    10:28 17.03.2026

  • 4 Анджо

    13 20 Отговор
    А тая да каже за режима на проклетият путин, а не да плюе Украинците. Точно така трябва да се прави, никой не трябва да угажда на руската проклета гад. Тая е русофилка и ме много яд да я чета.

    Коментиран от #6

    10:35 17.03.2026

  • 5 Киевският режим

    8 2 Отговор
    браво писарке
    тоз път дословно си предала
    макар че рядко се вясваш тук
    за разлика от неуморното миче

    10:44 17.03.2026

  • 6 мАнджо

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Анджо":

    що злобно джафкаш от коневръза

    10:45 17.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    9 6 Отговор
    ето затова видиш лиОКРАЙНЕЦ, УДРИ го докато мърда всички саБОКЛУЦИ

    10:56 17.03.2026

  • 9 ЕвроАтлантически гьон

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    всички жълтопаветици блееят като офце по форумите и си мислят че някой им чете мозъчните излеяния ха ха ха

    10:57 17.03.2026

  • 10 Евроасматик с нервен тик

    11 3 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    10:59 17.03.2026

  • 11 пътник

    2 4 Отговор
    От Франкенщайн Русия заиграва Пилат Понтийски.Кървави ръце на агресор КАК да измиеш?!

    11:27 17.03.2026

  • 12 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "!!!?":

    Тръмп направи непредизвикана война с Иран. Така предизвика световна криза с горивата и ще плати за това на изборите. В САЩ никак не харесват скъп нефт.

    11:36 17.03.2026