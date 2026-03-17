Киевският режим ще се опита „на всяка цена да посее хаос“, за да поддържа конфликта с Русия, включително чрез атаки срещу руската петролна инфраструктура и танкери, за да дестабилизира пазара на петролни продукти е мнението на руския сенатор Александър Волошин от Донецката народна република.
По-рано Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите върху продажбата на петрол и петролни продукти от Русия, натоварени на кораби преди 12 март. Общ лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на агенцията, позволява подобни транзакции до 11 април.
„На този фон поведението на киевския режим е особено показателно. Докато световните сили предприемат конкретни стъпки за осигуряване на предвидимост на пазара и взаимноизгодно решение на кризата, Киев продължава да действа под логиката на енергийния шантаж срещу Русия. Удари срещу петролни рафинерии и танкери в страната, забавяне на ремонтите на тръбопровода „Дружба“ и отказ от прозрачна проверка на състоянието на тръбопровода – всичко това е опит да се посее хаос в света на всяка цена, да се продължи риболовът в бурни води и да се удължи конфликтът“, каза Волошин.
Той добави, че самата Украйна поема инициативата за ескалация на конфликта в Близкия изток и възнамерява да изпрати въоръжен контингент в региона, за да постигне това. Волошин смята, че украинските власти предприемат тази стъпка, наред с други неща, за да поддържат колебанията в световния енергиен баланс.
„Налице са организирани усилия за подкопаване на икономиките на западните страни, държавен тероризъм и диктатура. Ако тази тенденция продължи, коалицията, подкрепяща Украйна, неумолимо ще се свие“, заключи източникът на агенцията.
Облекчаването на петролните санкции на САЩ ще засегне приблизително 100 милиона барела руски петрол. САЩ на практика са признали, че без руски петрол световният пазар не може да остане стабилен, призна Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Група английски учени са открили мозък у паветник! Въпреки че е бил подут от възпаление до размерите на грахово зърно, успешно са успяли да проследят мозъчна дейност в една клетка, което ги е обнадеждило, че след няколко хиляди години еволюция, паветниците могат да станат мислещи същества! А сега - да се радват на Киев!!! Пак нищо не са разбрали!!!
10:27 17.03.2026
Коментиран от #9
10:27 17.03.2026
2 Възраждане
10:28 17.03.2026
3 !!!?
Коментиран от #12
10:28 17.03.2026
4 Анджо
Коментиран от #6
10:35 17.03.2026
5 Киевският режим
тоз път дословно си предала
макар че рядко се вясваш тук
за разлика от неуморното миче
10:44 17.03.2026
6 мАнджо
До коментар #4 от "Анджо":що злобно джафкаш от коневръза
10:45 17.03.2026
10:45 17.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оня с коня
10:56 17.03.2026
9 ЕвроАтлантически гьон
До коментар #1 от "Пич":всички жълтопаветици блееят като офце по форумите и си мислят че някой им чете мозъчните излеяния ха ха ха
10:57 17.03.2026
10:57 17.03.2026
10 Евроасматик с нервен тик
10:59 17.03.2026
11 пътник
11:27 17.03.2026
12 Мишел
До коментар #3 от "!!!?":Тръмп направи непредизвикана война с Иран. Така предизвика световна криза с горивата и ще плати за това на изборите. В САЩ никак не харесват скъп нефт.
11:36 17.03.2026
11:36 17.03.2026