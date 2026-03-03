Новини
Бизнес »
Среща на високо равнище между САЩ и Китай

Среща на високо равнище между САЩ и Китай

3 Март, 2026 11:25 1 091 4

  • скот бесент-
  • сащ-
  • китай-
  • среща-
  • париж-
  • бизнес

Министърът на финансите на САЩ и китайският вицепремиер ще разговарят в Париж

Среща на високо равнище между САЩ и Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент и китайският вицепремиер Хе Лифенг ще се срещнат в Париж в края на следващата седмица. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на източници.

Официалните лица ще обсъдят потенциални бизнес сделки, които биха могли да произтекат от срещата между лидерите на САЩ и Китай. Сред планираните теми за обсъждане, Bloomberg посочва евентуалното закупуване на самолети Boeing от Китай и ангажиментите за закупуване на американска соя. Възможно е да бъдат обсъдени и тарифите на Тайван и САЩ върху китайския внос.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    НЕофициално, ще се обсъжда САШтинското потъване в дълговото блато❗

    11:30 03.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    🤠🤠🤠 38 888 888 888 888 $$$ 🤠🤠🤠
    Не е шега ❗

    11:31 03.03.2026

  • 3 емо

    1 1 Отговор
    Ако успеят да унищожат Иран следващата жертва е Русия - самоувереният ид..от Путин да продължава да се усмихва и да гледа -- ще подтикнат Европейските си васали , слуги по активно да се включат в Украинският конфликт (последните седмици Американските разузнавателни самолети постоянно летят в Балтийско , Мурманsk Хабаровск и в Черно море като транспортните самолети един след друг доставят военна техника и оборудване военното летище на Полша Podlaskie Voyvodina близо до Беларус). Те знаят ,че Путин няма да прибегне до Ядрената си триада което означава да се усили натиска срещу Русия максимално до нейното изтощение като за начало ще изпратят малки военни подразделения за да се включат в конфликта и според реакцията на Путин ще увеличат натиска . Китай за сега не е на дневен ред може да почака с нея ще се занимават по късно само за сега могат да въоръжат --едновременно като водят преговори с Китай-- да продължават да доставят ново военно оборудвани и техника за предстоящата война която ще е последната за Америка която отново ще е Единствената военна и икономическа сила с Еднополярен мир . Всичко това трябва да стане близките няколко години . Путин ли ? какво ще прави ? той обича да гледа и да не прави нищо -- да чака какво ще стане за да разбере когато разбира се оплаква ,че са го излъгали. ! След като довършат Русия ракетите на Путин ще имаме възможност да ги видим в музея на на Русия --ако естествено позволят Американците .

    12:16 03.03.2026

  • 4 веселин .

    1 1 Отговор
    Англосаксонският Враг е подъл , умен , коварен , зъл , проклет , жесток и безпощаден , непредсказуем ! --- Путин ли ?----- мека Мария която е готова да се предложи даже да не са поискали от нея за да не обиди партньора си винаги е учтива , възпитана , културна и интелигентна защото могат да си помислят лошо за нея а тя прави всичко възможно да се хареса и особенно да не обиди партньорите си което е много важно за нея . Не ли време тоя самоуверен Путин да облече някоя фуста рокля в тоя вид сакащ ще й подхожда повече отколкото като мъж сегашният .

    12:29 03.03.2026