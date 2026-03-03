Среща на високо равнище между САЩ и Китай

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент и китайският вицепремиер Хе Лифенг ще се срещнат в Париж в края на следващата седмица. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на източници.

Официалните лица ще обсъдят потенциални бизнес сделки, които биха могли да произтекат от срещата между лидерите на САЩ и Китай. Сред планираните теми за обсъждане, Bloomberg посочва евентуалното закупуване на самолети Boeing от Китай и ангажиментите за закупуване на американска соя. Възможно е да бъдат обсъдени и тарифите на Тайван и САЩ върху китайския внос.