Туроператорите са длъжни да поемат до 3 безплатни нощувки на блокираните туристи в Близкия изток

3 Март, 2026 14:03 445 1

Туроператорите са длъжни да поемат до 3 безплатни нощувки на блокираните туристи в Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Туроператорите трябва да поемат до 3 безплатни нощувки на блокираните български туристи в Близкия изток след изтичането на заплатения туристически пакет. Това обяви за TravelNews адвокат Сенжана Миланова, която е специализирана в защитата на потребителските права в тази сфера.

Мярката е залегнала в чл. 90, ал. 13 в Закона за туризма, в който се казва: “Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на пътуващия, както е предвидено в договора за туристически пакет, туроператорът поема разходите за настаняването на пътуващия по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. Миланова подчерта, че същите изисквания са посочени и в европейската директива.

Според нея след тези 3 безплатни нощувки, туристите трябва да си плащат сами останалите разходи. Туроператорът е длъжен да им осигури самолетните билети за връщането при отварянето на съответното въздушно пространство, които са част от туристическия пакет. Съответно и трансферите до летищата.

“За съжаление останалите туристи, които не са организирани от туроператори, сами трябва да си покриват изцяло разходите”, посочи Сенжана Миланова. Тя допълни, че според европейската директива за въздушните превози, авиокомпаниите са длъжни да се грижат за пътниците и при форсмажорни обстоятелства. Това е посочено в регламент 261 от 2004 г. Превозвачът трябва да осигури хотел на пътниците и след това да го превози до крайната дестинация.


Обединени Арабски Емирства
