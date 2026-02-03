Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Афганистан иска да купува петрол и газ от Русия

3 Февруари, 2026 09:21 614 7

Търговско-икономическите отношения между двете страни са в етап на развитие

Афганистан иска да купува петрол и газ от Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В момента търговско-икономическите отношения между двете страни са в етап на развитие. „Ако бъдат решени редица проблеми, по-специално банковите ограничения, Афганистан ще може да внася петрол, газ, лекарства, промишлени стоки, зърно, растителни масла и други продукти от Русия“, каза Гюл Хасан в първото си интервю за аг. ТАСС като ръководител на дипломатическата мисия в Москва.

Според посланика, Афганистан може да изнася пресни и сушени плодове, зеленчуци, лечебни растения, килими и минерални ресурси за Русия. „Изпълнението на тези експортно-импортни операции би могло значително да увеличи обема на двустранната търговия“, подчерта дипломатът. „Освен това работим за откриването на изложба на афганистански стоки в Москва, което също ще окаже положително влияние върху растежа на търговския оборот.“


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 матю хари

    5 5 Отговор
    Приятелчетата на Раша - Куба, Афганистан, Северна Корея...

    Коментиран от #2

    09:25 03.02.2026

  • 2 Трол

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    И България.

    09:31 03.02.2026

  • 3 Е па

    4 1 Отговор
    да внасят петрол, кой ги спира? ТАСС окрякаха орталъка

    09:32 03.02.2026

  • 4 Свободен

    4 0 Отговор
    Супер!
    Ще плаща с хероин!
    Нека свободния свят скърца със зъби от яд!

    Коментиран от #5

    09:46 03.02.2026

  • 5 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Ми тя Раша от години държи рекорда по употреба на хероин , това си е търсена стока там , хахахах !!

    10:01 03.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    ТръмПича ще нахлуе ли в Афганистан 🤔❓
    Щото спомените с ГРОЗДОВЕТЕ по колесниците са още пресни🤔❗
    А и смелите САШтинци дето гориха американските флагове, за да не ги горят афганците, са още в САШтинската армия🤔❗

    10:23 03.02.2026

  • 7 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    С какви пари ще го копува ?..
    След като авоарите са замразени в Сащ ...

    10:25 03.02.2026