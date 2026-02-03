Афганистан иска да купува петрол и газ от Русия

В момента търговско-икономическите отношения между двете страни са в етап на развитие. „Ако бъдат решени редица проблеми, по-специално банковите ограничения, Афганистан ще може да внася петрол, газ, лекарства, промишлени стоки, зърно, растителни масла и други продукти от Русия“, каза Гюл Хасан в първото си интервю за аг. ТАСС като ръководител на дипломатическата мисия в Москва.

Според посланика, Афганистан може да изнася пресни и сушени плодове, зеленчуци, лечебни растения, килими и минерални ресурси за Русия. „Изпълнението на тези експортно-импортни операции би могло значително да увеличи обема на двустранната търговия“, подчерта дипломатът. „Освен това работим за откриването на изложба на афганистански стоки в Москва, което също ще окаже положително влияние върху растежа на търговския оборот.“