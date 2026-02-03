Афганистан иска да купува петрол и газ от Русия

В момента търговско-икономическите отношения между двете страни са в етап на развитие. „Ако бъдат решени редица проблеми, по-специално банковите ограничения, Афганистан ще може да внася петрол, газ, лекарства, промишлени стоки, зърно, растителни масла и други продукти от Русия“, каза Гюл Хасан в първото си интервю за аг. ТАСС като ръководител на дипломатическата мисия в Москва.
Според посланика, Афганистан може да изнася пресни и сушени плодове, зеленчуци, лечебни растения, килими и минерални ресурси за Русия. „Изпълнението на тези експортно-импортни операции би могло значително да увеличи обема на двустранната търговия“, подчерта дипломатът. „Освен това работим за откриването на изложба на афганистански стоки в Москва, което също ще окаже положително влияние върху растежа на търговския оборот.“
1 матю хари
Коментиран от #2
09:25 03.02.2026
2 Трол
До коментар #1 от "матю хари":И България.
09:31 03.02.2026
3 Е па
09:32 03.02.2026
4 Свободен
Ще плаща с хероин!
Нека свободния свят скърца със зъби от яд!
Коментиран от #5
09:46 03.02.2026
5 гост
До коментар #4 от "Свободен":Ми тя Раша от години държи рекорда по употреба на хероин , това си е търсена стока там , хахахах !!
10:01 03.02.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Щото спомените с ГРОЗДОВЕТЕ по колесниците са още пресни🤔❗
А и смелите САШтинци дето гориха американските флагове, за да не ги горят афганците, са още в САШтинската армия🤔❗
10:23 03.02.2026
7 Нека да пиша
След като авоарите са замразени в Сащ ...
10:25 03.02.2026