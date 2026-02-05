САЩ не могат да премахнат търговските ограничения с Казахстан, наложени по време на СССР

Така наречената поправка Джаксън-Ваник, която ограничава търговията на САЩ с Казахстан, все още не може да бъде отменена поради липсата на „критична маса“ от гласове в Конгреса на САЩ. Това призна Джеф Ерлих, изпълнителен директор на Американската търговска камара (AmCham) в Казахстан, на форума B5+1 за укрепване на икономическото сътрудничество между САЩ и Централна Азия, който в момента се провежда в Бишкек.

В отговор на въпрос защо поправката остава в сила, той отбеляза, че в момента Конгресът на САЩ обсъжда „глобални, важни въпроси, въпроси на смъртта и живота, мира и войната“. „От една страна, почти никой не подкрепя този закон сега, но в Конгреса няма критична маса, за да го отмени“, каза той.

Той обясни ефекта от разпоредбата, приета по време на съветската епоха, върху Казахстан, като се позова на „върховенството на закона“ в САЩ, цитирайки закони, приети преди повече от 200 години и все още действащи. Ерлих увери, че Камарата ще предприеме действия за отмяната ѝ, припомняйки, че поправката се отнася не само за Казахстан, но и за други страни от Централна Азия.

Поправката Джаксън-Ваник беше приета в САЩ през 1974 г. Тя свързваше нормализирането на двустранната търговия с въпроса за емиграцията от Съветския съюз. След разпадането на СССР поправката остана в сила за някои постсъветски републики, включително Казахстан. Астана многократно повдигаше необходимостта от отмяна на тази поправка; държавният секретар на САЩ Марко Рубио преди това я нарече „реликва“ в отношенията със страните от Централна Азия. Казахското министерство на външните работи съобщи на 4 февруари, че министър Ермек Кошербаев, по време на посещението си в САЩ, отново е обсъдил отмяната на тази поправка и обещаващи области на сътрудничество с членовете на Конгреса.