Ключови разговори между Казахстан и САЩ

Казахстан и САЩ обсъдиха широк кръг от двустранни въпроси, като подчертаха ангажимента си за укрепване на енергийното си партньорство. Това стана по време на среща между министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов и посланикът на САЩ Джули Щуфт.

Ключов фокус на разговорите беше осигуряването на регионалната енергийна сигурност и стабилното функциониране на експортните маршрути към световните пазари.

Особено внимание беше обърнато на конструктивното сътрудничество с големите американски корпорации Chevron и ExxonMobil, които остават ключови партньори в реализирането на водещи нефтени и газови проекти – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Страните обсъдиха подробно перспективите за развитие на въгледобивната промишленост, по-специално дълбоката преработка на въглища и въгледохимията. Одобрена е пътна карта и са планирани проекти за производство на амоняк, урея, синтетичен газ и дизелово гориво с участието на международни и местни компании. Казахстан е заинтересован от развитието на сътрудничество в сектора на чистите въглища, насочено към повишаване на ефективността на производството на енергия от въглища и намаляване на въздействието върху околната среда.