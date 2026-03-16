Новини
Бизнес »
Конфликтът със САЩ и Израел не влияе на търговията

16 Март, 2026 20:41 614 2

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • търговия

Мнението е на иранският посланик в Таджикистан

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въоръженият конфликт на Иран със САЩ и Израел не е оказал значително влияние върху търговията на Ислямската република със страните от Централна Азия, заяви пред репортери иранският посланик в Таджикистан Алиреза Хакикян в отговор на въпрос на ТАСС.

„Що се отнася до търговията с Таджикистан, мога да кажа, че в момента няма въпроси, които трябва да бъдат решени. Що се отнася до икономическите и търговските отношения с Таджикистан и региона като цяло, всички съответни агенции в момента извършват своята работа и всички митнически органи в Иран работят в тази посока. И няма причина за особено безпокойство“, каза той.

През януари 2025 г. иранският президент Масуд Пезешкиан направи държавно посещение в Душанбе. След разговори с таджикския лидер Емомали Рахмон бяха подписани 23 нови документа за сътрудничество в различни области. Според Таджикистан, до края на 2025 г. взаимната търговия между двете страни достигна почти 484 млн. USD, което е увеличение с 28,1% в сравнение с предходната година. Иран е на пето място по търговски оборот в общата външна търговия на Таджикистан, като представлява 4,5%.


Таджикистан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бг бензинджия

    1 0 Отговор
    Отиде ми оправданието.

    20:49 16.03.2026

  • 2 Хмм

    0 0 Отговор
    аз много обичам фурми, особено сурови, а те са от Иран

    21:07 16.03.2026