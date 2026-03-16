Конфликтът със САЩ и Израел не влияе на търговията

Въоръженият конфликт на Иран със САЩ и Израел не е оказал значително влияние върху търговията на Ислямската република със страните от Централна Азия, заяви пред репортери иранският посланик в Таджикистан Алиреза Хакикян в отговор на въпрос на ТАСС.

„Що се отнася до търговията с Таджикистан, мога да кажа, че в момента няма въпроси, които трябва да бъдат решени. Що се отнася до икономическите и търговските отношения с Таджикистан и региона като цяло, всички съответни агенции в момента извършват своята работа и всички митнически органи в Иран работят в тази посока. И няма причина за особено безпокойство“, каза той.

През януари 2025 г. иранският президент Масуд Пезешкиан направи държавно посещение в Душанбе. След разговори с таджикския лидер Емомали Рахмон бяха подписани 23 нови документа за сътрудничество в различни области. Според Таджикистан, до края на 2025 г. взаимната търговия между двете страни достигна почти 484 млн. USD, което е увеличение с 28,1% в сравнение с предходната година. Иран е на пето място по търговски оборот в общата външна търговия на Таджикистан, като представлява 4,5%.