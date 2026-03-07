Новини
Плащаме до 125% по-скъпо за млечни продукти от средното в ЕС

7 Март, 2026 10:43 590 10

В много райони на страната потребителите нямат достъп до местни производители

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Българите плащат значително по-скъпо за мляко и млечни продукти в сравнение със средностатистическия европеец. Данни на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ показват, че у нас потребителите купуват сирене, кашкавал и други млечни продукти с до 125% по-високи цени спрямо европейското равнище. В същото време фермерите се сблъскват с ниски изкупни цени на суровото мляко, пише Нова телевизия.

В малка ферма в Габровския Балкан младият фермер Петър Петров отглежда около 90 животни, половината от които са крави. От произведеното мляко той прави сирене, кашкавал и кисело мляко. По думите му крайната цена на сиренето, което предлага директно на клиентите, е около 9–10 евро за килограм.

Фермерът преработва приблизително 500 литра мляко дневно, от които произвежда между 80 и 100 килограма сирене. Той работи с надценка между 30 и 50 процента, а продукцията му се продава основно в региона на Габрово. Заради затворения цикъл – от производството на мляко до крайния продукт – цената при него остава по-ниска от тази в големите търговски вериги.

Според бранша обаче в много райони на страната потребителите нямат достъп до местни производители и са принудени да купуват млечни продукти само от големите магазини. Там надценките могат да достигнат около 100 процента.

Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев посочва, че липсата на алтернативни канали за продажба позволява на търговските вериги да определят по-високи цени. По думите му един качествен продукт може да бъде закупен директно от производител на цена до два пъти по-ниска от тази в магазините.

Като възможно решение от бранша посочват създаването на кооперативи – практика с дълга традиция в страни като Франция. Кооперациите, които са собственост на животновъдите и преработват тяхната продукция, биха могли да предлагат храните на по-достъпни цени и да развиват алтернативни канали за продажба – фермерски пазари, мобилни магазини или онлайн търговия.

Производителите настояват и за ясни правила за фермерските пазари. В момента липсва точна дефиниция за „фермерски“ или „домашен“ продукт, което създава предпоставки за злоупотреби и участие на прекупвачи.

Според фермерите най-простото решение за потребителите остава да търсят и купуват директно от малки ферми и местни производители, когато имат такава възможност. Това би могло едновременно да подкрепи българските стопани и да осигури по-достъпни цени за качествени млечни продукти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    5 0 Отговор
    снимката реклама на Пилос и Лидл ли е ?

    10:44 07.03.2026

  • 2 КЗП и КЗК

    11 0 Отговор
    Са част от мафията

    10:45 07.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Аз за един преАтел да питам-
    Това 125% означава ли, че при нас е
    ПОВЕЧЕ ОТ ДВОЙНО ПО-СКЪПО🤔❓

    10:47 07.03.2026

  • 5 кой му дреме

    3 5 Отговор
    хора тичайте в Лидл
    Пилоса е на примоция

    10:47 07.03.2026

  • 6 Хаха

    7 1 Отговор
    Плащаме до 125% по-скъпо за млечни продукти от средното в ЕС

    Първо, защото сме най-бедни в ЕС и
    Второ, защото в България почти не са останали крави 😁

    10:49 07.03.2026

  • 7 Пич

    7 0 Отговор
    Разните К× К ( комисии по киризите ) , какво киризат, като нищо не видат ?! За пари не видат...

    10:52 07.03.2026

  • 8 1488

    1 8 Отговор
    не зная за вас
    аз отивам в лидл

    10:57 07.03.2026

  • 9 Разорението на работещите в БГ

    8 0 Отговор
    Ами то затова хората от години не ядат кашкавал и мбого рядко купуват сирене. Кой може вече да си позволи такъв лукс? А прясното мляко с вкус на чешмяна вода и брашно, може въобще да те откаже от млякото....

    11:07 07.03.2026

  • 10 мда

    5 0 Отговор
    В лидл са най-големите боkлуци

    11:13 07.03.2026