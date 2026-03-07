Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Драстично по-скъпи цветя в навечерието на 8 март

Драстично по-скъпи цветя в навечерието на 8 март

7 Март, 2026 09:47 316 2

Тази година ръстът е 10%

Драстично по-скъпи цветя в навечерието на 8 март - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Утре е 8 март – рай за продавачите на цветя. Всяка година се отчита поскъпване, но причините този път са свързани с по-високи разходи за отглеждането им. Тазгодишните цени на цветята са с 10% нагоре, отчитат производители в Русенско. Според търговците обаче не цената, а качеството определя интереса на клиентите.

Една от най-големите оранжерии за цветя в Русенско е на Сабри Ахмедов от Сливо поле. Заради по-високите разходи по отглеждането на цветята, тази година ги предлага с около 10% по-скъпо, съобщава БНТ.

Сабри Ахмедов, земеделски производител: „Това по принцип е на база студената зима. На база малко слънчеви дни, като повече разход на гориво. Разход за ток, който декември месец ми е 850 лева, януарският е 850 евро. Цената по принцип определя качеството. Не може да се конкурираме и с вноса от Гърция.“

По-ниските цени на цветята в големите търговски вериги принуждават част от малките търговци да правят компромиси с печалбата си, за да останат конкурентни и да запазят клиентите си.

Албена Велева, търговец: „Ние винаги може да лавираме за наша сметка. Нас просто ни касаят тези големи вериги – цените там, които са, може да се каже, под доставните наши. Залязваме като цветарски услуги.“

Цената на лалетата и зюмбюлите тази година варира между 2 и 4 евро, а класическата червена роза се продава за близо 5 евро.

Милена Райкова, търговец: „Най-търсеното цвете в момента е градинското цвете – лалето, нарцисът, зюмбюлът. Цените са с около 5–6% спрямо миналата година. Не липсва интерес към цветята. По-скоро почивният ден, който се пада 8 март, би повлиял за по-ниската продажба на цветя.“

„Нормални са, защото отглеждането на едно цвете изисква усилия и внимание.“

„Много са скъпи. Сега 3 евро тук гледах едни. Много ги харесах, но ми е скъпо на мен.“

„Има разлика в цената, но не е нещо кой знае колко фрапиращо. Хубаво е да се уважи всяка дама за 8 март.“

С всеки изминал празник българите отделят все по-малко средства за пищни букети. Въпреки поскъпването, на пазара все още може да се намери по нещо за всеки.


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лост

    0 1 Отговор
    Отдавна спрях да купувам такива цветя.Купувам в саксия.Даже излиза по-евтино и остава за спомен .

    09:54 07.03.2026

  • 2 Абе

    3 0 Отговор
    Подарявайте нещо златно, да не е евтино, и да не е
    ширпотреба! Никоя не е забележилА дали около него има цветя, или не!

    09:55 07.03.2026