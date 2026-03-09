Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Новият върховен лидер на Иран

Новият върховен лидер на Иран

9 Март, 2026 12:18 1 030 28

  • моджтаба хаменей-
  • иран-
  • израел-
  • ормузки проток-
  • аятолах али хаменей-
  • доналд тръмп-
  • масуд пезешкиан

Изборът на Моджтаба Хаменей за върховен лидер може да доведе до ескалация на войната, след като Доналд Тръмп вече го определи като неприемлив

Новият върховен лидер на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Изборът на Моджтаба Хаменей - син на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, за нов върховен лидер, е основна тема в западния печат.

Твърдолинейният Моджтаба Хаменей, който е близък с революционните гвардейци, стана приемник на баща си като върховен лидер на Иран, пише френският в. "Фигаро".

Моджтаба Хаменей бе определен за новия върховен лидер на Иран като предизвикателство по отношение на (американския президент Доналд) Тръмп, пише в. "Таймс". Твърдолинейни духовници избраха Моджтаба Хаменей за приемник на баща си, аятолах Али Хаменей, като върховен лидер, изтъква британското издание.

Непокорен Иран се обръща към сина на Хаменей, пише в. "Дейли телеграф". Според британския всекидневник този избор ще разгневи Тръмп, който каза, че всеки нов лидер на Иран, избран без неговото одобрение, "няма да изкара дълго".

Тайнственият нов лидер на Иран и преди мразеше Америка, а сега нещата са на лична основа, пише базираният във Вашингтон репортер на "Дейли телеграф" Бенедикт Смит. Моджтаба Хаменей едва ли ще протегне към Доналд Тръмп маслинова клонка, прогнозира Смит.

Очаква се 56-годишният Моджтаба Хаменей да продължи да ръководи Иран в стила на баща си, пише в. "Индипендънт". той бе избран за върховен лидер, въпреки че и той, и баща ми решително се противопоставяха на това властта да се унаследява, отбелязва британското издание. Според "Индипендънт" изборът му се очаква да провокира противоречия, като се вземе предвид, че Ислямската република се представя като алтернатива на монархията на династия Пахлави.

Изборът на Моджтаба Хаменей за върховен лидер може да доведе до ескалация на войната, след като Доналд Тръмп вече го определи като неприемлив, пише в. "Гардиън". Британският вестник отбелязва, че изборът на Моджтаба Хаменей е първият случай след Ислямската революция през 1979 г., в който властта на върховния лидер се предава от баща на син. Това развитие на събитията, посочва "Гардиън", вероятно ще провокира дебат в Иран за появата на династична система в една държава, базираща се изрично на свалянето на наследствената власт на шаха.

За своите поддръжници Моджтаба Хаменей символизира приемственост с идеологическата линия, чието начало бе поставено от аятолах Рухола Хомейни и която бе продължена от баща му, пише още "Гардиън". Според критиците, продължава британското издание, възходът му повдига неудобни въпроси за концентрирането на властта и за възможността за наследственост в ръководството в една държава, основана с революция срещу монархията.

Изборът на Моджтаба Хаменей за върховен лидер изпрати силно послание на противопоставяне на президента Доналд Тръмп, пише в. "Вашингтон пост".

Моджтаба Хаменей от дълго време бе смятан за водещ претендент за върховен лидер, но първоначално имаше резерви за кандидатурата му с оглед на това, че е син на покойния аятолах, изтъква американското издание.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейкин

    11 18 Отговор
    Референдум имаше ли?

    Коментиран от #25

    12:21 09.03.2026

  • 2 Феникс

    21 8 Отговор
    Ционистчетата са заповядали на еврейската полиция да сваля де що има камери по улиците, явно нещата стават интересни! Като вземем и предвид факта че територията им е на половината на България, там е мазало!

    12:22 09.03.2026

  • 3 Русодебил

    10 18 Отговор
    Нас ни казаха да надеваме чалмите!

    Коментиран от #12

    12:22 09.03.2026

  • 4 Моджтабаха

    6 18 Отговор
    го и тоя...... след някой друг ден.

    12:22 09.03.2026

  • 5 Сила

    6 16 Отговор
    За следващите 24 часа ....после пак !!!🐐💥

    12:23 09.03.2026

  • 6 Да,бе

    11 7 Отговор
    На петрола рязко скочи цената,ама в юани...

    12:24 09.03.2026

  • 7 Мурка

    16 4 Отговор
    АКО ПОРЪЧА Ф 16 ЩЕ СТАНЕ ПРИЕМЛИВ ЕЛЕ АКО СА СЕКЪНД ХЕНД И ГИ ПРОБУТА ЗА НЮ И ДА НЕ ТЪРСИ НЕУСТОИКИ ЗА ДОСТАВКА

    12:24 09.03.2026

  • 8 некст

    6 10 Отговор
    а завещанието написа ли си?

    Коментиран от #14, #17

    12:24 09.03.2026

  • 9 Обречен е

    3 8 Отговор
    Остават му още няколко дни живот.

    12:24 09.03.2026

  • 10 от трън та на глог

    6 10 Отговор
    Иранците протестираха срещу режима на баща му и постигнаха назначаването на сина му.
    Емирствата са атакували инсталация за обезсоляване на вода в Иран за отговор.

    12:25 09.03.2026

  • 11 Световен ред

    12 2 Отговор
    Демо крация е когато Урсулиана посочи,Перчема одобри,а ние после съвсем свободно избираме

    12:25 09.03.2026

  • 12 Мурка

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Русодебил":

    МУМУРАНДУМ ИМА ЛИ? ПЕТРОХАН В БЪЛГАРИЯ ЛИ Е?

    12:25 09.03.2026

  • 13 БТА още ли съществува?

    13 1 Отговор
    БТА адвокат на Тръмп ли е? Или колониалната агенция клакьорства? Иран е суверенна държава и когото иска него ще избере, какъв е този рев против, нали не сме били страна в конфликта.

    12:26 09.03.2026

  • 14 Мурка

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "некст":

    ЗА СЕГА ЗАВЕЩАНИЕТО ГЛАСИ ТРОТОНЕТКИ и МАГАРЕТА КОНЕ ----МНОГО ЕКО ЩЕ ГО ИГРАЕМ

    Коментиран от #18

    12:28 09.03.2026

  • 15 Отстрани

    9 2 Отговор
    На краварите им трябваха 20 години и няколко трилиона долара, за да заменят талибаните с други талибани в Афганистан, сега похарчиха нови 100 милиарда , за да сменят един Хаменей с друг Хаменей.
    Браво, тия наистина са голяма работа, грандиозен успех.
    Първия път висяха по колесниците на самолетите бягайки панически, този път какви ли нови акробатически номера ще покажат!???

    Никакви , обаче, ужасяващи военни престъпления които извърши коалиция Епщайн по целия свят не могат да прикрият техните зловещи сексуални престъпления. Възмездие винаги има и то идва.
    България, впрочем, също е в тази коалиция!

    12:34 09.03.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Щом бай Дончо го е определил като "неприемлив", билетът му за Аллах е издаден.

    Коментиран от #22

    12:35 09.03.2026

  • 17 Първо

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "некст":

    щял да попълва въпросника от чичо дони.

    12:36 09.03.2026

  • 18 само за тоталитаристи

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мурка":

    автомобилисти,от сега нататък ще карате руски коли с китайска електроника втора ръка от иранския пазар!

    12:36 09.03.2026

  • 19 Поредния

    2 5 Отговор
    Мъртвец.

    Коментиран от #28

    12:36 09.03.2026

  • 20 Да е жив и здрав

    1 4 Отговор
    Залагам 100 евро, че след два дни ще избират нов брадатите.

    Коментиран от #26

    12:37 09.03.2026

  • 21 Ееее...

    5 0 Отговор
    Жалко. Нали уж Трампо щеше да става висшия аятолах. Това е проява на неуважение.

    12:37 09.03.2026

  • 22 Разписан

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    му е пътния лист.

    12:37 09.03.2026

  • 23 Сталин

    4 0 Отговор
    -Равина на Иран Хакам Юнес Лалезар

    "С гордост изказвам съболезнования за мъченическата смърт на мъдрия лидер ,Имам Хаменей (нека почива в мир),на неговото уважаемо семейство,благородния народ на Иран и всички търсещи свобода по света . Въпреки че загубата му е голяма и непоправима трагедия за иранската нация ,търсещия справедливост народ на Иран наистина ще продължи да следва неговия път и напътствия,предлагайки кръвта си в жертва.С непоколебимост и смела защита те ще поставят всички врагове на колене.

    За пореден път престъпна Америка и ционисткият режим ,чрез страхливо и безчестно нападение ,потънаха още по дълбоко в блатото на колапса .Нарушавайки всички международни закони ,те извършиха гнусно престъпление по време на преговорите .Това поведение е осъдено от всички свободни нации и несъмнено ще получи решителен и предизвикващ съжаление отговор от въоръжените сили на Ислямска република Иран.

    Пожелавам победа на иранската нация и установяване на мир и спокойствие в света.

    С уважение
    Хакам д-р Юнес Хамами Лалезар
    Религиозен лидер на иранския еврейски народ."

    12:37 09.03.2026

  • 24 Кукуруку

    6 1 Отговор
    САЩ искат да сложат марионетно правителство и да се възползват от природните ресурси на Иран. Така направиха с Венецуела. Получили са 1000 кг златни кюлчета при отстраняването на Мадуро.

    12:38 09.03.2026

  • 25 604

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Копейкин":

    Да имаше...не е кът диктатуратъ тука!

    12:40 09.03.2026

  • 26 Бен Газара

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да е жив и здрав":

    Ако ги имаше, нямаше да драскаш тука

    12:46 09.03.2026

  • 27 Ей това да си русофил е Божие наказание.

    0 0 Отговор
    Мда.

    12:46 09.03.2026

  • 28 за инф

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Поредния":

    мъртвец - за тръмп става въпрос!!!!!!

    12:47 09.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания