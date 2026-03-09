Новият върховен лидер на Иран

Изборът на Моджтаба Хаменей - син на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, за нов върховен лидер, е основна тема в западния печат.
Твърдолинейният Моджтаба Хаменей, който е близък с революционните гвардейци, стана приемник на баща си като върховен лидер на Иран, пише френският в. "Фигаро".
Моджтаба Хаменей бе определен за новия върховен лидер на Иран като предизвикателство по отношение на (американския президент Доналд) Тръмп, пише в. "Таймс". Твърдолинейни духовници избраха Моджтаба Хаменей за приемник на баща си, аятолах Али Хаменей, като върховен лидер, изтъква британското издание.
Непокорен Иран се обръща към сина на Хаменей, пише в. "Дейли телеграф". Според британския всекидневник този избор ще разгневи Тръмп, който каза, че всеки нов лидер на Иран, избран без неговото одобрение, "няма да изкара дълго".
Тайнственият нов лидер на Иран и преди мразеше Америка, а сега нещата са на лична основа, пише базираният във Вашингтон репортер на "Дейли телеграф" Бенедикт Смит. Моджтаба Хаменей едва ли ще протегне към Доналд Тръмп маслинова клонка, прогнозира Смит.
Очаква се 56-годишният Моджтаба Хаменей да продължи да ръководи Иран в стила на баща си, пише в. "Индипендънт". той бе избран за върховен лидер, въпреки че и той, и баща ми решително се противопоставяха на това властта да се унаследява, отбелязва британското издание. Според "Индипендънт" изборът му се очаква да провокира противоречия, като се вземе предвид, че Ислямската република се представя като алтернатива на монархията на династия Пахлави.
Изборът на Моджтаба Хаменей за върховен лидер може да доведе до ескалация на войната, след като Доналд Тръмп вече го определи като неприемлив, пише в. "Гардиън". Британският вестник отбелязва, че изборът на Моджтаба Хаменей е първият случай след Ислямската революция през 1979 г., в който властта на върховния лидер се предава от баща на син. Това развитие на събитията, посочва "Гардиън", вероятно ще провокира дебат в Иран за появата на династична система в една държава, базираща се изрично на свалянето на наследствената власт на шаха.
За своите поддръжници Моджтаба Хаменей символизира приемственост с идеологическата линия, чието начало бе поставено от аятолах Рухола Хомейни и която бе продължена от баща му, пише още "Гардиън". Според критиците, продължава британското издание, възходът му повдига неудобни въпроси за концентрирането на властта и за възможността за наследственост в ръководството в една държава, основана с революция срещу монархията.
Изборът на Моджтаба Хаменей за върховен лидер изпрати силно послание на противопоставяне на президента Доналд Тръмп, пише в. "Вашингтон пост".
Моджтаба Хаменей от дълго време бе смятан за водещ претендент за върховен лидер, но първоначално имаше резерви за кандидатурата му с оглед на това, че е син на покойния аятолах, изтъква американското издание.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейкин
Коментиран от #25
12:21 09.03.2026
2 Феникс
12:22 09.03.2026
3 Русодебил
Коментиран от #12
12:22 09.03.2026
4 Моджтабаха
12:22 09.03.2026
5 Сила
12:23 09.03.2026
6 Да,бе
12:24 09.03.2026
7 Мурка
12:24 09.03.2026
8 некст
Коментиран от #14, #17
12:24 09.03.2026
9 Обречен е
12:24 09.03.2026
10 от трън та на глог
Емирствата са атакували инсталация за обезсоляване на вода в Иран за отговор.
12:25 09.03.2026
11 Световен ред
12:25 09.03.2026
12 Мурка
До коментар #3 от "Русодебил":МУМУРАНДУМ ИМА ЛИ? ПЕТРОХАН В БЪЛГАРИЯ ЛИ Е?
12:25 09.03.2026
13 БТА още ли съществува?
12:26 09.03.2026
14 Мурка
До коментар #8 от "некст":ЗА СЕГА ЗАВЕЩАНИЕТО ГЛАСИ ТРОТОНЕТКИ и МАГАРЕТА КОНЕ ----МНОГО ЕКО ЩЕ ГО ИГРАЕМ
Коментиран от #18
12:28 09.03.2026
15 Отстрани
Браво, тия наистина са голяма работа, грандиозен успех.
Първия път висяха по колесниците на самолетите бягайки панически, този път какви ли нови акробатически номера ще покажат!???
Никакви , обаче, ужасяващи военни престъпления които извърши коалиция Епщайн по целия свят не могат да прикрият техните зловещи сексуални престъпления. Възмездие винаги има и то идва.
България, впрочем, също е в тази коалиция!
12:34 09.03.2026
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #22
12:35 09.03.2026
17 Първо
До коментар #8 от "некст":щял да попълва въпросника от чичо дони.
12:36 09.03.2026
18 само за тоталитаристи
До коментар #14 от "Мурка":автомобилисти,от сега нататък ще карате руски коли с китайска електроника втора ръка от иранския пазар!
12:36 09.03.2026
19 Поредния
Коментиран от #28
12:36 09.03.2026
20 Да е жив и здрав
Коментиран от #26
12:37 09.03.2026
21 Ееее...
12:37 09.03.2026
22 Разписан
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":му е пътния лист.
12:37 09.03.2026
23 Сталин
"С гордост изказвам съболезнования за мъченическата смърт на мъдрия лидер ,Имам Хаменей (нека почива в мир),на неговото уважаемо семейство,благородния народ на Иран и всички търсещи свобода по света . Въпреки че загубата му е голяма и непоправима трагедия за иранската нация ,търсещия справедливост народ на Иран наистина ще продължи да следва неговия път и напътствия,предлагайки кръвта си в жертва.С непоколебимост и смела защита те ще поставят всички врагове на колене.
За пореден път престъпна Америка и ционисткият режим ,чрез страхливо и безчестно нападение ,потънаха още по дълбоко в блатото на колапса .Нарушавайки всички международни закони ,те извършиха гнусно престъпление по време на преговорите .Това поведение е осъдено от всички свободни нации и несъмнено ще получи решителен и предизвикващ съжаление отговор от въоръжените сили на Ислямска република Иран.
Пожелавам победа на иранската нация и установяване на мир и спокойствие в света.
С уважение
Хакам д-р Юнес Хамами Лалезар
Религиозен лидер на иранския еврейски народ."
12:37 09.03.2026
24 Кукуруку
12:38 09.03.2026
25 604
До коментар #1 от "Копейкин":Да имаше...не е кът диктатуратъ тука!
12:40 09.03.2026
26 Бен Газара
До коментар #20 от "Да е жив и здрав":Ако ги имаше, нямаше да драскаш тука
12:46 09.03.2026
27 Ей това да си русофил е Божие наказание.
12:46 09.03.2026
28 за инф
До коментар #19 от "Поредния":мъртвец - за тръмп става въпрос!!!!!!
12:47 09.03.2026