Новият върховен лидер на Иран

Изборът на Моджтаба Хаменей - син на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, за нов върховен лидер, е основна тема в западния печат.

Твърдолинейният Моджтаба Хаменей, който е близък с революционните гвардейци, стана приемник на баща си като върховен лидер на Иран, пише френският в. "Фигаро".

Моджтаба Хаменей бе определен за новия върховен лидер на Иран като предизвикателство по отношение на (американския президент Доналд) Тръмп, пише в. "Таймс". Твърдолинейни духовници избраха Моджтаба Хаменей за приемник на баща си, аятолах Али Хаменей, като върховен лидер, изтъква британското издание.

Непокорен Иран се обръща към сина на Хаменей, пише в. "Дейли телеграф". Според британския всекидневник този избор ще разгневи Тръмп, който каза, че всеки нов лидер на Иран, избран без неговото одобрение, "няма да изкара дълго".

Тайнственият нов лидер на Иран и преди мразеше Америка, а сега нещата са на лична основа, пише базираният във Вашингтон репортер на "Дейли телеграф" Бенедикт Смит. Моджтаба Хаменей едва ли ще протегне към Доналд Тръмп маслинова клонка, прогнозира Смит.

Очаква се 56-годишният Моджтаба Хаменей да продължи да ръководи Иран в стила на баща си, пише в. "Индипендънт". той бе избран за върховен лидер, въпреки че и той, и баща ми решително се противопоставяха на това властта да се унаследява, отбелязва британското издание. Според "Индипендънт" изборът му се очаква да провокира противоречия, като се вземе предвид, че Ислямската република се представя като алтернатива на монархията на династия Пахлави.

Изборът на Моджтаба Хаменей за върховен лидер може да доведе до ескалация на войната, след като Доналд Тръмп вече го определи като неприемлив, пише в. "Гардиън". Британският вестник отбелязва, че изборът на Моджтаба Хаменей е първият случай след Ислямската революция през 1979 г., в който властта на върховния лидер се предава от баща на син. Това развитие на събитията, посочва "Гардиън", вероятно ще провокира дебат в Иран за появата на династична система в една държава, базираща се изрично на свалянето на наследствената власт на шаха.

За своите поддръжници Моджтаба Хаменей символизира приемственост с идеологическата линия, чието начало бе поставено от аятолах Рухола Хомейни и която бе продължена от баща му, пише още "Гардиън". Според критиците, продължава британското издание, възходът му повдига неудобни въпроси за концентрирането на властта и за възможността за наследственост в ръководството в една държава, основана с революция срещу монархията.

Изборът на Моджтаба Хаменей за върховен лидер изпрати силно послание на противопоставяне на президента Доналд Тръмп, пише в. "Вашингтон пост".

Моджтаба Хаменей от дълго време бе смятан за водещ претендент за върховен лидер, но първоначално имаше резерви за кандидатурата му с оглед на това, че е син на покойния аятолах, изтъква американското издание.