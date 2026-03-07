Златото в Дубай поевтиняа, защото трудно се изнася

Златото в Дубай се продава със значителна отстъпка поради трудностите при износа на благородния метал от страната след ескалацията на конфликта в Близкия изток, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.
Цената на златото в Дубай е паднала поради отмяна на полети, което значително усложнява транспортирането на метала извън страната. Броят на купувачите също е намалял значително поради изключително високите разходи за застраховки. В резултат на това търговците предлагат отстъпки до 30 USD за унция в сравнение със световната цена на златото на лондонския пазар.
ОАЕ са важен център за преработка и износ на благородни метали в Азия и Европа, отбелязва агенцията.
Геополитическото напрежение в Близкия изток може да допринесе за покачването на цените на златото до исторически върхове, като цената му потенциално може да достигне 6000 USD за тройунция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4
08:41 07.03.2026
2 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон
08:42 07.03.2026
3 рипа ли
Коментиран от #9, #10
08:44 07.03.2026
4 няма значение
До коментар #1 от "Пич":след като чалмарите от арабския п-в си изядат камилите няма да им помогнат петролните и златните диети
08:47 07.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ивелин Михайлов
08:49 07.03.2026
7 Най-добрата
Жуки и Тици! Винаги ще се намери на кой да извъртиш една тръба и гладен няма да спиш.И в татуировките също е добре да се инвестира, така ще знаят как да те намерят.
09:20 07.03.2026
8 Няма лошо
09:33 07.03.2026
9 Ти май
До коментар #3 от "рипа ли":златото си го виждал само на картинка.
09:35 07.03.2026
10 В „военна обстановка“
До коментар #3 от "рипа ли":торбата с храна струва колкото торба злато, но ако нямаш злато, нямаш и торбата с храна.
09:42 07.03.2026