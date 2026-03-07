Златото в Дубай поевтиняа, защото трудно се изнася

Златото в Дубай се продава със значителна отстъпка поради трудностите при износа на благородния метал от страната след ескалацията на конфликта в Близкия изток, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Цената на златото в Дубай е паднала поради отмяна на полети, което значително усложнява транспортирането на метала извън страната. Броят на купувачите също е намалял значително поради изключително високите разходи за застраховки. В резултат на това търговците предлагат отстъпки до 30 USD за унция в сравнение със световната цена на златото на лондонския пазар.

ОАЕ са важен център за преработка и износ на благородни метали в Азия и Европа, отбелязва агенцията.

Геополитическото напрежение в Близкия изток може да допринесе за покачването на цените на златото до исторически върхове, като цената му потенциално може да достигне 6000 USD за тройунция.