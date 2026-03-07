Новини
Бизнес »
Златото в Дубай поевтиняа, защото трудно се изнася

Златото в Дубай поевтиняа, защото трудно се изнася

7 Март, 2026 08:37 1 070 10

  • дубай-
  • злато-
  • цена-
  • поевтиняване-
  • транспортиране-
  • трудности-
  • застраховка

До 30 долара отстъпка за унция спрямо световната цена

Златото в Дубай поевтиняа, защото трудно се изнася - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Златото в Дубай се продава със значителна отстъпка поради трудностите при износа на благородния метал от страната след ескалацията на конфликта в Близкия изток, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Цената на златото в Дубай е паднала поради отмяна на полети, което значително усложнява транспортирането на метала извън страната. Броят на купувачите също е намалял значително поради изключително високите разходи за застраховки. В резултат на това търговците предлагат отстъпки до 30 USD за унция в сравнение със световната цена на златото на лондонския пазар.

ОАЕ са важен център за преработка и износ на благородни метали в Азия и Европа, отбелязва агенцията.

Геополитическото напрежение в Близкия изток може да допринесе за покачването на цените на златото до исторически върхове, като цената му потенциално може да достигне 6000 USD за тройунция.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Ще поевтинее още! Златото и петрола са скачени като везни - когато едното литне нагоре, другото пропада надолу!

    Коментиран от #4

    08:41 07.03.2026

  • 2 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    2 1 Отговор
    Ама пък нафтата поскъпна. Фнасяйте ,ние знаем как да гърмим фишеци. Всичките ви пари ще изгърмим. Благодаря.

    08:42 07.03.2026

  • 3 рипа ли

    8 3 Отговор
    нали рипа златото, нали е убежище по време на криза, ама в реална военна обстановка торба злато може да струва колкото торба храна, просто жълт метал...

    Коментиран от #9, #10

    08:44 07.03.2026

  • 4 няма значение

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    след като чалмарите от арабския п-в си изядат камилите няма да им помогнат петролните и златните диети

    08:47 07.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор
    То и журналята поевтиняят

    08:49 07.03.2026

  • 7 Най-добрата

    1 0 Отговор
    инвестиция без значение от пола е!
    Жуки и Тици! Винаги ще се намери на кой да извъртиш една тръба и гладен няма да спиш.И в татуировките също е добре да се инвестира, така ще знаят как да те намерят.

    09:20 07.03.2026

  • 8 Няма лошо

    1 0 Отговор
    Да хапват злато и пясък на воля.

    09:33 07.03.2026

  • 9 Ти май

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "рипа ли":

    златото си го виждал само на картинка.

    09:35 07.03.2026

  • 10 В „военна обстановка“

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "рипа ли":

    торбата с храна струва колкото торба злато, но ако нямаш злато, нямаш и торбата с храна.

    09:42 07.03.2026