За какво теглят бързи кредити българите?

9 Март, 2026 12:18 663 15

1 от 10 души признават, че са подписали без да четат клаузите в договора

За какво теглят бързи кредити българите? - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) публикува втори доклад, изследващ състоянието на пазара за микрокредитиране в страната.

Данните са от национално представително проучване на „Тренд“ сред ползвателите на бързи кредити, поръчано от АОНК.

Основните данни от проучването:

24% от българите са взимали поне един бърз кредит през живота си, 84% от тях са взимали до три кредита;

¾ от изтеглените бързи кредити са между 500 и 2000 лв.;

На 74% от потребителите не им се е случвало да вземат кредит, за да покрият стар;

Само 30% проверяват дали фирмата, от която взимат заем, е вписана в регистъра на БНБ и над половината признават, че не са запознати с потенциалните опасности;

44% признават, че са прочели само най-важните клаузи в договора си за кредит, а 1 от 10 признават, че са подписали без да четат изобщо. Това са най-уязвимите потребители, поемащи финансов ангажимент без пълна информация за условията;

На 91% от потребителите им е било разяснено от представител на кредитната институция какви са условията по договора преди подписването;

Бързите кредити се използват основно за ремонтни дейности и покупка на техника. Повишава употребата на бързи кредити за покриване на разходи по здравни нужди.

Потребителите на бързи кредити не се ограничават само до социално уязвими групи, а включват хора и хора с по-различни мотивации и приоритети, обобщават от АОНК.

Други извод от проучването е, че поведението на клиенти на бързи кредити се характеризира с високо декларативно доверие към лицензираните компании, но ниска реална ангажираност с проверка на условията.

„Значителна част от потребителите не четат в детайли договора си или се запознават само с основни негови клаузи, което ги прави уязвими към нерегламентирани кредитори“, предупреждават от организацията.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
  • 1 ЗА ЕКСКУРЗИЯ ДО ДУБАЙ

    11 0 Отговор
    Само и само да се изтипосат у Фейса,
    та да им завиждат

    12:21 09.03.2026

  • 2 Роко

    11 0 Отговор
    Теглят и играят комар

    12:22 09.03.2026

  • 3 Кирил

    3 0 Отговор
    На тиквата за пране на пара е това и децата го знаят.

    12:25 09.03.2026

  • 4 Как

    2 0 Отговор
    за какво ? Бързат да живеят !

    12:26 09.03.2026

  • 5 Защото

    1 0 Отговор
    бързите кредити сега са в левро ! Затова !

    12:27 09.03.2026

  • 6 Да си платят сметките

    2 0 Отговор
    за ток, вода и парно. Защото една минимална пенсия е месечната сметка за ток, вода, парно, мобилен, данък сграда и такса смет.
    И още се облизват петролопосредниците, барела стигнал 120 долара и те вече ще вдигат цените. 160 долара преди години беше стигнал барел и нямаше подобно повишаване на цени. Така е като 2012 Б. А. беше закрит, както и ЮП и Белене. Защо народът трябва да плаща грешките на управленците?

    12:29 09.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За екскурзии по Дубай

    5 0 Отговор
    Но Дубай вече е бай-бай 😄😄😄

    Коментиран от #10

    12:30 09.03.2026

  • 9 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Бързите кредити са като вкусна примамка на кукичка за шарани, независимо от текста на договорите.
    Някои успяват да не ги връщат, ако адресната им регистрация е неактуална, други не успяват и са дойни кравички.

    12:33 09.03.2026

  • 10 Дубай

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "За екскурзии по Дубай":

    бай-бай..... ама кредита си върви. Ако са изкарали нещо от там, да го върнат....

    12:33 09.03.2026

  • 11 Бърза пералня

    5 0 Отговор
    Наблюдавам едно офисче за бързи кредити. По цял ден едни и същи скъпи коли спират отпред и едни яки момчета, консултанти сигурно, пушат цигари и се мутреят. Няма пукнат клиент. Сляп да си пак ще разбереш, че не им е чиста работата...

    12:33 09.03.2026

  • 12 адаша

    1 0 Отговор
    Влизането в кредитната спирала е гадно нещо. Казва се "кредитен махмурлук". Това е като след тежко препиване. Ще взема още едно малко кредитче, за да покрия старото по- голямо. Като му ударя две - три бирички и съм готов за новия запой.

    12:40 09.03.2026

  • 13 ООрана държава

    0 0 Отговор
    За малдивите....

    12:43 09.03.2026

  • 14 Линда

    1 0 Отговор
    За да не ги връщат

    12:45 09.03.2026

  • 15 глоги

    0 0 Отговор
    ДруГ извод от проучването е,...

    12:46 09.03.2026

