Тайланд продължава преговорите за митата със САЩ

Тайланд ще продължи преговорите със САЩ относно вносните тарифи на Вашингтон върху тайландски стоки, съобщи вестник The Nation.

Според вестника, тайландският вицепремиер и министър на финансите Екнити Нититанпрафат заяви, че намаляването на вносните тарифи от 19% на 15% е положителен стимул за пазара в краткосрочен план. Той обаче е инструктирал Министерството на търговията на кралството да продължи преговорите с Службата на търговския представител на САЩ, за да защити интересите на Тайланд и да се подготви за други тарифни мерки в дългосрочен план.

През април 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви налагането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. Страните от Югоизточна Азия бяха сред групите с най-високи тарифи, включително Лаос (48%), Виетнам (46%) и Индонезия (32%). Тайланд беше подложен на тарифи от 36% от април. Тези тарифи бяха намалени до 19% на 1 август.

В петък Върховният съд на САЩ постанови, че налагането на вносни тарифи от администрацията на САЩ срещу други държави съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) е прекомерно. Върховният съд обаче не изясни дали САЩ трябва да възстановят сумата, платена преди това под формата на тарифи. В събота администрацията на Вашингтон обяви увеличение на така наречените глобални тарифи върху вноса от САЩ от 10% на 15%.