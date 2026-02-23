Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Тайланд продължава преговорите за митата със САЩ
  Тема: Войната на митата

Тайланд продължава преговорите за митата със САЩ

23 Февруари, 2026 13:07 536 0

  • тайланд-
  • сащ-
  • мита-
  • преговори

Намаляването на вносните мита от 19% на 15% е положителен стимул за пазара в краткосрочен план

Тайланд продължава преговорите за митата със САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тайланд ще продължи преговорите със САЩ относно вносните тарифи на Вашингтон върху тайландски стоки, съобщи вестник The Nation.

Според вестника, тайландският вицепремиер и министър на финансите Екнити Нититанпрафат заяви, че намаляването на вносните тарифи от 19% на 15% е положителен стимул за пазара в краткосрочен план. Той обаче е инструктирал Министерството на търговията на кралството да продължи преговорите с Службата на търговския представител на САЩ, за да защити интересите на Тайланд и да се подготви за други тарифни мерки в дългосрочен план.

През април 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви налагането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. Страните от Югоизточна Азия бяха сред групите с най-високи тарифи, включително Лаос (48%), Виетнам (46%) и Индонезия (32%). Тайланд беше подложен на тарифи от 36% от април. Тези тарифи бяха намалени до 19% на 1 август.

В петък Върховният съд на САЩ постанови, че налагането на вносни тарифи от администрацията на САЩ срещу други държави съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) е прекомерно. Върховният съд обаче не изясни дали САЩ трябва да възстановят сумата, платена преди това под формата на тарифи. В събота администрацията на Вашингтон обяви увеличение на така наречените глобални тарифи върху вноса от САЩ от 10% на 15%.


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ