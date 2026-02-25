Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ усилено се запасяват с петрол

САЩ усилено се запасяват с петрол

25 Февруари, 2026

  • сащ-
  • петрол-
  • запаси

За седмица запасите се увеличиха със 16 милиона барела

САЩ усилено се запасяват с петрол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Търговските запаси от суров петрол в САЩ се увеличиха с 16 милиона барела за седмица, достигайки 435,8 милиона барела, съобщи Министерството на енергетиката на САЩ.

Министерството уточни, че текущото ниво на запасите е с 3% под петгодишната средна стойност за това време на годината.

Към 17:30 ч. българско време цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през април 2026 г. на лондонската борса ICE падна с 0,2% до 70,63 USD за барел, докато цената на априлските фючърси на суровия петрол WTI падна с 0,56% до 65,26 USD за барел.


САЩ
  • 1 силено

    7 0 Отговор
    силеноооо

    силна ли си?

    18:13 25.02.2026

  • 2 премиерът Стармър каза:

    5 0 Отговор
    „Разтревожен съм да чуя за инцидента в централната джамия в Манчестър снощи. Знам, че това е тревожно за мюсюлманските общности, особено по време на Рамадан – момент на мир и размисъл. Благодаря на доброволците и службите за спешна помощ за бързата им реакция. Осигурихме финансиране в размер на до 40 милиона паунда за допълнителна сигурност в джамии, мюсюлмански училища и обществени центрове и ще продължим да действаме, за да гарантираме, че общностите могат да живеят без страх.“

    18:14 25.02.2026

  • 3 Зевс

    11 0 Отговор
    Много от рано сте почнали пърцуцата :)

    18:17 25.02.2026

  • 4 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Силено работите там в тая редакция...

    18:20 25.02.2026

  • 5 Пламен

    7 0 Отговор
    Те сега ,силено трият мнения в другите теми и не им остава време да мислят. :)

    Коментиран от #8

    18:24 25.02.2026

  • 6 Майко мила

    7 0 Отговор
    Кой го е писал това заглавие? Няма една вярна дума или запетая. Мислех, че е малко по-високо нивото в редакцията.

    18:25 25.02.2026

  • 7 Мишел

    4 1 Отговор
    Запасяване? Ако САЩ посмеят да воюват с Иран, цената на нефта ще се удвои.(Блоомберг)

    18:26 25.02.2026

  • 8 то пък щото

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    когато им остава могат да мислят…

    18:29 25.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стършели

    3 0 Отговор
    Факти ,силено се запазяват с неграмотни автори!

    18:34 25.02.2026

  • 11 Бихте ли ми обяснили!

    1 0 Отговор
    Какво е това-
    ,,запазяват"...?!

    18:39 25.02.2026

  • 12 А ние в

    3 1 Отговор
    ЕС спираме тръбопроводите които ни захранват с петрол и помагаме на украински терористи да ни шантажират. Много сме умни начело с урси и розовите нещата отиват към липса на петрол но ние ще си гръмнем и средния крак освен другите два

    18:40 25.02.2026

  • 13 Кажи честно

    2 1 Отговор
    Редакция тук няма ли? "Журналистката" да си запали дипломата. Такива грешки са допустими за третокласник.

    18:46 25.02.2026