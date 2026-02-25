САЩ усилено се запасяват с петрол

Търговските запаси от суров петрол в САЩ се увеличиха с 16 милиона барела за седмица, достигайки 435,8 милиона барела, съобщи Министерството на енергетиката на САЩ.

Министерството уточни, че текущото ниво на запасите е с 3% под петгодишната средна стойност за това време на годината.

Към 17:30 ч. българско време цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през април 2026 г. на лондонската борса ICE падна с 0,2% до 70,63 USD за барел, докато цената на априлските фючърси на суровия петрол WTI падна с 0,56% до 65,26 USD за барел.