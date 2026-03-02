БСП се регистрира за участие в парламентарните избори

БСП „Обединена левица“ се регистрира в Централната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори, които ще се състоят на 19 април.

Лидерът на БСП „Обединена левица“ Крум Зарков заяви, че принципите им са „ясни“ – те са социалистически – справедливост, солидарност и свобода. „Тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на мафиотско-олигархично управление, което трябва да прекъсне. Те не могат да бъдат реализирани в условията на войни. Затова изваждаме пред скоби борбата за правова държава и усилията за мир“, допълни той.

По думите му ще работят за качествен живот на българите в „справедлива България и мирна Европа“. Зарков отговори на журналистически въпрос, че няма притеснения за бъдещите избори.

„Всеки трябва да си знае мястото и да работи според своите пълномощия и компетентности. Президентът Йотова ще свика КСНС, ако това е необходимо. Не бива да се политизира излишно и да се играе със страховете на хората. Нашият призив е спокойствие, професионализъм и прозрачност“, това каза лидерът на БСП Крум Зарков.

Припомняме, че на 27 февруари партия „Възраждане“ внася документи в ЦИК за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април с над 6000 подписа, а партия „Величие” се регистрира в ЦИК за предстоящите избори на 19 април, внасяйки 11 000 подписа.