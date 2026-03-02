Новини
БСП се регистрира за участие в парламентарните избори

2 Март, 2026 12:17 557 14

Не бива да се политизира излишно и да се играе със страховете на хората. Нашият призив е спокойствие, професионализъм и прозрачност“, това каза лидерът на БСП Крум Зарков

Мария Атанасова

БСП „Обединена левица“ се регистрира в Централната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори, които ще се състоят на 19 април.

Лидерът на БСП „Обединена левица“ Крум Зарков заяви, че принципите им са „ясни“ – те са социалистически – справедливост, солидарност и свобода. „Тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на мафиотско-олигархично управление, което трябва да прекъсне. Те не могат да бъдат реализирани в условията на войни. Затова изваждаме пред скоби борбата за правова държава и усилията за мир“, допълни той.

По думите му ще работят за качествен живот на българите в „справедлива България и мирна Европа“. Зарков отговори на журналистически въпрос, че няма притеснения за бъдещите избори.

„Всеки трябва да си знае мястото и да работи според своите пълномощия и компетентности. Президентът Йотова ще свика КСНС, ако това е необходимо. Не бива да се политизира излишно и да се играе със страховете на хората. Нашият призив е спокойствие, професионализъм и прозрачност“, това каза лидерът на БСП Крум Зарков.

Припомняме, че на 27 февруари партия „Възраждане“ внася документи в ЦИК за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април с над 6000 подписа, а партия „Величие” се регистрира в ЦИК за предстоящите избори на 19 април, внасяйки 11 000 подписа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трудна работа

    9 0 Отговор
    Всичките им избиратели са 76+ в тази зима все някой от тях ще се е преселил в другия свят, ще паднат още процентите

    12:19 02.03.2026

  • 2 на кой му пука

    11 0 Отговор
    за умрялата партия на сер гей стани шеф и кацамунчо ха зарков

    12:20 02.03.2026

  • 3 ЧИЧО

    8 0 Отговор
    На снимката внуците на бивши соц величия. Чакайте БГ да се оправи.

    Коментиран от #14

    12:20 02.03.2026

  • 4 Програмиста

    10 0 Отговор
    Живите мъртви 2026

    12:21 02.03.2026

  • 5 сава

    7 0 Отговор
    нямаше нужда да се хабят....аут са от парламента.

    12:29 02.03.2026

  • 6 Можеха и да не се

    7 0 Отговор
    Разкарват , няма да се усети липсата .

    12:31 02.03.2026

  • 7 Зарков,

    6 0 Отговор
    смятай колко гласове ти сваля църното таковче. Не искаме таки, даки, вагени, станишки. Какво не разбра??? С тия няма смисъл да си в парламента. Ти си знаеш

    12:32 02.03.2026

  • 8 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 1 Отговор
    На шмекер Копейкин да му се проверят добре подписите, че постоянно вкарва фалшиви подписи, дори и на yмpeли хора. Още от създаването си са с фалшиви подписи, но пък Прокуратурата и ГЕРБ ги пази.

    26.02.2026
    Близо една трета от подписите за референдум срещу завода за барут в Иганово са некоректни

    Близо една трета от подписалите се в искането на "Възраждане“ за местен референдум за забрана на завода за барут в Иганово са некоректни, стана ясно от писмо на ГРАО - Пловдив до председателя на Общинския съвет - Карлово Доньо Тодоров. "Възраждане" инициираха тази подписка, след като Общинският съвет гласува процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ - Сопот и на германската фирма "Райнметал". Теренът е 518 декара, а договорът беше подписан миналата година.

    След извършената проверка от ГРАО - Пловдив е установено, че от внесените в Общинския съвет 6090 подписа, 1863 са некоректни. В подписката фигурират покойници, хора под запрещение, непълнолетни и чужденци.

    12:34 02.03.2026

  • 10 И кой

    6 0 Отговор
    ще гласува за тези от снимката ? Трябва да си намразил себе си и България .

    12:41 02.03.2026

  • 11 Някой

    5 0 Отговор
    Ало журналистите, кога ще разобличите тези менте социалисти, Сергей Станишев е върл капиталист мултимилионер. Зарков вече е натрупал първия червен милион евро от политическа дейност.

    12:46 02.03.2026

  • 12 Перо

    3 0 Отговор
    Не знам защо се занимават с глупости, да се регистрират! Партията на червената буржоазия БСП и патерица на десните партии, отдавна е отписана за влизане в НС! Тази партия е политическа проститутка!

    12:52 02.03.2026

  • 13 Деций

    1 0 Отговор
    Извършено е действие лишено от всякакъв смисъл!Бандата на Насо фрютюрника,Гуцито, Кирчо Добрев, Стойнев, Вигенин, Таков и т.н се погрижиха тази партия да гледа парламента от вънка.Глупавите баби и дядовци които залъгвахте толкова години се преселиха на едно друго място.На Бузлуджа се събира цялата ви партия със симпатизантите,толкова сте много, че с два казана кебапчета сте готови .

    12:53 02.03.2026

  • 14 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЧИЧО":

    Не са виновни внуците на червената номенклатура, те са един автобус хора, виновни са 184 000 де..би..ли гласаващи за тях. И другите 640 000 де..би..ли гласуващи за пребоядисания комунист Бойко.

    Виновни са 1 000 000 гласуващи де..би..ли и други 100 000 де..би..ли членове на избирателни комисии, участници във фалшифициране на изборни резултати.

    Да купуват се избиратели, но големия проблем са фалшифицирането на изборните резултатите. Преди 2014 г. БСП и ДПС фалшифицираха изборните резултати. След 2014 г ГЕРБ и ДПС фалшифицират изборни резултати.

    12:59 02.03.2026

