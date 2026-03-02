БСП се регистрира за участие в парламентарните избори

БСП „Обединена левица“ се регистрира в Централната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори, които ще се състоят на 19 април.
Лидерът на БСП „Обединена левица“ Крум Зарков заяви, че принципите им са „ясни“ – те са социалистически – справедливост, солидарност и свобода. „Тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на мафиотско-олигархично управление, което трябва да прекъсне. Те не могат да бъдат реализирани в условията на войни. Затова изваждаме пред скоби борбата за правова държава и усилията за мир“, допълни той.
По думите му ще работят за качествен живот на българите в „справедлива България и мирна Европа“. Зарков отговори на журналистически въпрос, че няма притеснения за бъдещите избори.
„Всеки трябва да си знае мястото и да работи според своите пълномощия и компетентности. Президентът Йотова ще свика КСНС, ако това е необходимо. Не бива да се политизира излишно и да се играе със страховете на хората. Нашият призив е спокойствие, професионализъм и прозрачност“, това каза лидерът на БСП Крум Зарков.
Припомняме, че на 27 февруари партия „Възраждане“ внася документи в ЦИК за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април с над 6000 подписа, а партия „Величие” се регистрира в ЦИК за предстоящите избори на 19 април, внасяйки 11 000 подписа.
1 Трудна работа
12:19 02.03.2026
2 на кой му пука
12:20 02.03.2026
3 ЧИЧО
Коментиран от #14
12:20 02.03.2026
4 Програмиста
12:21 02.03.2026
5 сава
12:29 02.03.2026
6 Можеха и да не се
12:31 02.03.2026
7 Зарков,
12:32 02.03.2026
8 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
12:34 02.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И кой
12:41 02.03.2026
11 Някой
12:46 02.03.2026
12 Перо
12:52 02.03.2026
13 Деций
12:53 02.03.2026
14 Някой
До коментар #3 от "ЧИЧО":Не са виновни внуците на червената номенклатура, те са един автобус хора, виновни са 184 000 де..би..ли гласаващи за тях. И другите 640 000 де..би..ли гласуващи за пребоядисания комунист Бойко.
Виновни са 1 000 000 гласуващи де..би..ли и други 100 000 де..би..ли членове на избирателни комисии, участници във фалшифициране на изборни резултати.
Да купуват се избиратели, но големия проблем са фалшифицирането на изборните резултатите. Преди 2014 г. БСП и ДПС фалшифицираха изборните резултати. След 2014 г ГЕРБ и ДПС фалшифицират изборни резултати.
12:59 02.03.2026