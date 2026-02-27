Новини
Бизнес »
Visa се заема с дигиталната трансформация на Сирия

Visa се заема с дигиталната трансформация на Сирия

27 Февруари, 2026 11:15 505 1

  • visa-
  • сирия-
  • дигитална трансформация

Технологиите на американската платежна система ще ускорят модернизация на сирийската икономика

Visa се заема с дигиталната трансформация на Сирия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министърът на комуникациите и информационните технологии в преходното правителство на Сирия, Абделсалам Хайкал, подписа споразумение за сътрудничество с ръководството на американската платежна система Visa. Това беше обявено от Том Барак, специален президентски пратеник на САЩ за Сирия и посланик на САЩ в Турция.

„Това е обещаваща стъпка към модернизиране на дигиталната икономика на Сирия и укрепване на икономическите връзки“, отбеляза Барак.

Той отбеляза, че технологиите на Visa ще допринесат значително за ускорената модернизация на сирийската икономика.

По-рано аг. Reuters съобщи, че представители на Държавния департамент, по време на среща с Хайкал, са призовали Дамаск да спре използването на китайско оборудване при експлоатацията на критична дигитална инфраструктура.

През декември 2025 г. Visa обяви връщането на платежната си система в Сирия.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааа

    0 0 Отговор
    Я па си мислих, че ще минат на Рубли след като Русия победи във войната там и то 4 пъти и се прибра победоносно с Кузя под звуците на оркестъра.

    12:29 27.02.2026