Visa се заема с дигиталната трансформация на Сирия

Министърът на комуникациите и информационните технологии в преходното правителство на Сирия, Абделсалам Хайкал, подписа споразумение за сътрудничество с ръководството на американската платежна система Visa. Това беше обявено от Том Барак, специален президентски пратеник на САЩ за Сирия и посланик на САЩ в Турция.

„Това е обещаваща стъпка към модернизиране на дигиталната икономика на Сирия и укрепване на икономическите връзки“, отбеляза Барак.

Той отбеляза, че технологиите на Visa ще допринесат значително за ускорената модернизация на сирийската икономика.

По-рано аг. Reuters съобщи, че представители на Държавния департамент, по време на среща с Хайкал, са призовали Дамаск да спре използването на китайско оборудване при експлоатацията на критична дигитална инфраструктура.

През декември 2025 г. Visa обяви връщането на платежната си система в Сирия.