Турист почина в района на Мальовица

9 Март, 2026 18:24 593 2

Приятелят му го е реанимирал сам в планината

Турист почина в района на Мальовица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В района на Мальовица турист почина в ръцете на приятеля си, докато го реанимира, чакайки екипите на спешна помощ, съобщи бТВ.

На 7 март 2026 г. в 13:00 ч. в Централния денонощен пост (ЦДП) на Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст (ПСС при БЧК) постъпва сигнал от турист, който съобщава, че приятелят му, с който се движат със ски в посока вр. Безименен, по пътеката от Втора тераса към Петлите, е колабирал. Докато тече разговора с дежурния планински спасител в ЦДП, пострадалият губи съзнание. Подаващият сигнала незабавно е посъветван да установи пулс и дишане, след което да започне непряк сърдечен масаж и изкуствено обдишване. Поради спешната ситуация туристът не може веднага да се обади на единния европейски номер за спешни повиквания 112, защото приоритет е да продължи реанимационните действия.

Дежурният в ЦДП взема решение незабавно да активира въздушна линейка. Около 13:10 ч. той се обажда на тел. 112, като информира оператора, че поради спешното състояние на пострадалия турист ще е необходимо задействането на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) за разрешение за полет. Веднага след това, в 13:15 ч., информира и екипа на ПСС в района на кк Мальовица, откъдето към мястото на инцидента незабавно тръгва дежурен спасител с моторна шейна, който носи дефибрилатор и медицинско оборудване за спешни реанимационни действия.

Заради подходящото за туризъм време в района на нещастието е имало доста хора, част от които планински спасители от отрядите на ПСС в Пловдив, Пирдоп и София, които се отправят към мястото за съдействие в реанимационните действия и транспорта впоследствие.

В 14:18 ч. хеликоптерът излита, с прогнозно време за полет 20 мин. до мястото на инцидента. Каца в 14:50 ч., медицинският екип установява смъртта на пострадалия турист в 15:02 ч.

Починалият турист е подготвен за наземен транспорт с импровизирани средства до място, откъдето би могъл да бъде прехвърлен на влека за транспорт с моторна шейна.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    6 1 Отговор
    Тва е от оня ден, ма бавно развиващи се

    18:25 09.03.2026

  • 2 ШЕРПА ОТ НЕПАЛ С АПРЕСКИ

    4 0 Отговор
    ТО АКО БЕШЕ ЛЕСНО
    РЕАНИМИРАНЕТО В ПЛАНИНАТА
    ПО ПЪТЯ ЗА ДЖУМАЛУГМА
    НЯМАШЕ ДА Е КААТО ДОМ НА ПОКОЙНИКА.....

    18:32 09.03.2026

