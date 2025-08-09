Новини
Бизнес »
Съдбата на „Бурканбанк” след влизането ни в еврозоната

Съдбата на „Бурканбанк” след влизането ни в еврозоната

9 Август, 2025 11:47 938 7

  • левон хампарцумян-
  • булбанк-
  • евро-
  • еврозона

Зимнината в мазето, ракията в дамаджаната и парите в буркана — това са едни от най-популярните стереотипи за българската предпазливост и начин на живот

Съдбата на „Бурканбанк” след влизането ни в еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Зимнината в мазето, ракията в дамаджаната и парите в буркана — това са едни от най-популярните стереотипи за българската предпазливост и начин на живот. Скоро обаче „Бурканбанк” ще бъде поставен на изпитание заради влизането на България в еврозоната. Едно от най-предпочитаните места за обмяна на монети в банкноти е касовият център на БНБ. Там до 120 лева се обменят без такса, пише Нова телевизия.

При влизането ни в еврозоната обмяната на пари в брой ще е възможна без такса както в банките, така и в офисите на „Български пощи”. В някои клонове можете и сега да смените стотинките за банкноти, но има условия – стотинките трябва да сортирани по 1, 2, 5 и т.н.

За да не харчим пари на вятъра за такси, банкерът Левон Хампарцумян съветва „Бурканбанк” да остане непокътнат до 1 януари.

„Когато въведем еврото, ще има период 6 месеца, в които тази обмяна ще бъде без пари. Затова всички казват не бързайте предварително”, обясни Хампарцумян.

Един от хората, които не са бързали е Краси. Наскоро намерил скритите си спестявания от 90-те. В ръцете си държи 6000 лева. Звучи много, но преди 30 години били нищо. „Тогава беше девалвация на лева и затова са такива големи пари. Тези пари вече стават само за колекция. Аз съм могъл да ги сменя, но срокът е минал отдавна. В гардероба бяха мушнати между пуловери, дрехи, ето с това портмоне”, разказва Краси.

И преди, и след еврозоната с парите от бурканите по закон можем да платим всичко. „Има отмъщения. Например когато някой плаща глоби в дребни монети. Те са част от парите в обращение и не могат да ги откажат”, казва Левон Хампарцумян.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гадчета

    6 3 Отговор
    Ще преживеем еврото, както преживяхме турското робство!!!
    А за вас - клони, от по-здравите.

    Коментиран от #2, #4

    11:50 09.08.2025

  • 2 Да бе...

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "гадчета":

    Че и руските освободителни четиридесет и петгодишни погроми преживяхме нали?, непобедим е българският народ! 👍🤣

    12:00 09.08.2025

  • 3 3456

    1 0 Отговор
    6 лева, много е спестовен

    12:04 09.08.2025

  • 4 Мъни, мъни

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "гадчета":

    Айде стига с тия полемики, горямо страдание

    12:07 09.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Под дюшеците има 30 млрд.Искат да турят ръка върху тях.

    12:10 09.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Посетител

    1 0 Отговор
    Всичкото "бурканбанк" по 🙂‍↕️ ти да идат, Оли Гофриян!!! И носи много поздрави на леля ти!!!

    16:59 09.08.2025