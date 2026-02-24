Орбан: Унгария ще премахне „петролната блокада“ наложена от Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан нарече опитите на Украйна да прекъсне достъпа на страната си до руски петрол „петролна блокада“ и увери, че това няма да успее. Той също така потвърди, че Будапеща няма да позволи на Брюксел да предостави помощ на Киев, докато украинските власти не възстановят транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“.

„Няма да помогнем на Украйна с петролната блокада; ще я премахнем. Брюксел и Киев могат да бъдат сигурни в това“, написа премиерът във Facebook.

Той отбеляза, че „украинците знаят много добре какво правят“. „Те искат недостиг на гориво в Унгария и скок на цената на бензина до 1000 форинта (над 2,50 EUR) няколко седмици преди изборите. Правят това, за да свалят нашето правителство и да го заменят със собствено протеже, лоялно на Киев“, обясни Орбан.

„Това няма да проработи. Попълнихме резервите си и спасихме страната от недостиг на гориво. Спряхме военния заем на ЕС за Украйна от 90 млрд. EUR и няма да гласуваме за никакви решения в Брюксел в полза на Украйна, докато президентът Зеленски не се вразуми“, увери премиерът.

Според унгарски данни, петролът не е текъл по тръбопровода „Дружба“ от 27 януари. На 15 февруари Унгария и Словакия поискаха от Хърватия да разреши транзита на руски суров петрол през Адриатическия тръбопровод. Очаква се той да бъде доставен до хърватското пристанище Омишаль по море. Унгарското правителство също така реши да предостави на MOL 250 000 тона петрол от стратегическите си резерви за рафинериите си. Тези резерви са достатъчни за три месеца.