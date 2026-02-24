Новини
Бизнес »
Орбан: Унгария ще премахне „петролната блокада“ наложена от Украйна

Орбан: Унгария ще премахне „петролната блокада“ наложена от Украйна

24 Февруари, 2026 12:43 878 12

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • украйна-
  • дружба-
  • петролна блокада

Будапеща няма да допусне предоставянето на помощ на Киев от страна на Брюксел, докато украинските власти не възстановят транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“

Орбан: Унгария ще премахне „петролната блокада“ наложена от Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан нарече опитите на Украйна да прекъсне достъпа на страната си до руски петрол „петролна блокада“ и увери, че това няма да успее. Той също така потвърди, че Будапеща няма да позволи на Брюксел да предостави помощ на Киев, докато украинските власти не възстановят транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“.

„Няма да помогнем на Украйна с петролната блокада; ще я премахнем. Брюксел и Киев могат да бъдат сигурни в това“, написа премиерът във Facebook.

Той отбеляза, че „украинците знаят много добре какво правят“. „Те искат недостиг на гориво в Унгария и скок на цената на бензина до 1000 форинта (над 2,50 EUR) няколко седмици преди изборите. Правят това, за да свалят нашето правителство и да го заменят със собствено протеже, лоялно на Киев“, обясни Орбан.

„Това няма да проработи. Попълнихме резервите си и спасихме страната от недостиг на гориво. Спряхме военния заем на ЕС за Украйна от 90 млрд. EUR и няма да гласуваме за никакви решения в Брюксел в полза на Украйна, докато президентът Зеленски не се вразуми“, увери премиерът.

Според унгарски данни, петролът не е текъл по тръбопровода „Дружба“ от 27 януари. На 15 февруари Унгария и Словакия поискаха от Хърватия да разреши транзита на руски суров петрол през Адриатическия тръбопровод. Очаква се той да бъде доставен до хърватското пристанище Омишаль по море. Унгарското правителство също така реши да предостави на MOL 250 000 тона петрол от стратегическите си резерви за рафинериите си. Тези резерви са достатъчни за три месеца.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    12:44 24.02.2026

  • 2 Атина Палада

    7 17 Отговор
    Орбан е пътник!

    12:48 24.02.2026

  • 3 Да , бе

    7 3 Отговор
    Когато баба ти близни !

    12:48 24.02.2026

  • 4 Действителност

    3 12 Отговор
    Орбан осъзнава, че в ЕС неговото място е последен на софрата, дори да е верен като българският Мурджо. За да промени това, той трябва да е или на страната на бунтовниците, начело с Русия или първи да големият хегемон САЩ. За сега лавира и то успешно.

    12:49 24.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Смешник

    13 4 Отговор
    Браво Орбане Удари фашистката хунта в Украйна

    12:56 24.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дедо

    2 9 Отговор
    На Орбан му пазят килията на Милошевич в Хага. Заигра се с много по влиятелни и могъщи хора от него .

    12:57 24.02.2026

  • 9 М да

    3 6 Отговор
    Дните на тоя путински капуt са преброени. Останаха още 51 и след това ще трябва да бяга или при Тръмп или при Мицкоски.

    13:04 24.02.2026

  • 10 Гедер

    2 4 Отговор
    Орбан е изпята песен. Туто Финото. Ауф виедерзеен, Адио мио, Гууд бай, Досвиданя

    13:07 24.02.2026

  • 11 Анджо

    1 4 Отговор
    Тая територия е от всякаде заградена орбане и ще бъдеш заобикалян когато си искат без да те питат. Има много по други начини.

    13:11 24.02.2026

  • 12 анонимен

    0 0 Отговор
    Дръж се Орбан, ти можеш. Успех на изборите!

    13:26 24.02.2026