Reebok затваря последните си магазини в Украйна

Последните два магазина на американската марка спортни облекла Reebok затварят в Украйна, съобщава Forbes Ukraine.

Последните два магазина на веригата в търговските центрове в Киев ще работят само до 8 май 2026 г. Онлайн магазинът също ще затвори, след като разпродаде останалите си наличности; няма да има нови доставки.

От март 2022 г. украинските операции на Reebok се управляват от турската холдингова компания FLO Retailing. Преди това марката е развивана в рамките на структурата на Adidas, но през 2022 г. компанията продава Reebok на американската Authentic Brands Group (за 2,5 милиарда долара).

По-рано беше съобщено, че Zara е започнала да затваря магазини в Украйна поради нерентабилност. Zara затвори магазините си в Украйна през 2022 г., но се върна на украинския пазар през 2024 г.