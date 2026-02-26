Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Reebok затваря последните си магазини в Украйна
  Тема: Украйна

Reebok затваря последните си магазини в Украйна

26 Февруари, 2026 15:03 867 10

Те ще работят до 8 май 2026 година

Reebok затваря последните си магазини в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Последните два магазина на американската марка спортни облекла Reebok затварят в Украйна, съобщава Forbes Ukraine.

Последните два магазина на веригата в търговските центрове в Киев ще работят само до 8 май 2026 г. Онлайн магазинът също ще затвори, след като разпродаде останалите си наличности; няма да има нови доставки.

От март 2022 г. украинските операции на Reebok се управляват от турската холдингова компания FLO Retailing. Преди това марката е развивана в рамките на структурата на Adidas, но през 2022 г. компанията продава Reebok на американската Authentic Brands Group (за 2,5 милиарда долара).

По-рано беше съобщено, че Zara е започнала да затваря магазини в Украйна поради нерентабилност. Zara затвори магазините си в Украйна през 2022 г., но се върна на украинския пазар през 2024 г.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъхъ

    16 3 Отговор
    Щот ги ставихте без крака украинците нали?

    Коментиран от #2

    15:04 26.02.2026

  • 2 честен ционист

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъ":

    Защото скоро ще нахлузват маратонки със знак Z като на Божо Божанов.

    Коментиран от #3

    15:07 26.02.2026

  • 3 Сила

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Той ходи с лапти ...

    15:09 26.02.2026

  • 4 Гост

    5 1 Отговор
    Защо бе? ТЦК ползват Reebok да гонят месото за фронта.

    15:32 26.02.2026

  • 5 Зеленски съм

    4 1 Отговор
    Всички клиенти- на фронта в окопите под бомбите.

    (путин така ми е поръчал да му ги пращам)

    15:32 26.02.2026

  • 6 йокток

    2 2 Отговор
    Reebok е не е американска а английска компания

    Коментиран от #9

    15:33 26.02.2026

  • 7 Миладинов

    4 0 Отговор
    Има доста руски марки за спортни обувки.

    15:37 26.02.2026

  • 8 А бе

    5 0 Отговор
    Войната изгони над 15 млн.украинци! За каква рентабилност са мислели тези вериги?

    15:40 26.02.2026

  • 9 Тоалетна Хартия

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "йокток":

    Колкото Роувър и Ягуар са англияски!!!

    16:01 26.02.2026

  • 10 Докато поддържат този нацистки режим

    1 0 Отговор
    Не заслужават нищо добро

    16:13 26.02.2026