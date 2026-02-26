Reebok затваря последните си магазини в Украйна

Последните два магазина на американската марка спортни облекла Reebok затварят в Украйна, съобщава Forbes Ukraine.
Последните два магазина на веригата в търговските центрове в Киев ще работят само до 8 май 2026 г. Онлайн магазинът също ще затвори, след като разпродаде останалите си наличности; няма да има нови доставки.
От март 2022 г. украинските операции на Reebok се управляват от турската холдингова компания FLO Retailing. Преди това марката е развивана в рамките на структурата на Adidas, но през 2022 г. компанията продава Reebok на американската Authentic Brands Group (за 2,5 милиарда долара).
По-рано беше съобщено, че Zara е започнала да затваря магазини в Украйна поради нерентабилност. Zara затвори магазините си в Украйна през 2022 г., но се върна на украинския пазар през 2024 г.
1 Ъхъ
Коментиран от #2
15:04 26.02.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Ъхъ":Защото скоро ще нахлузват маратонки със знак Z като на Божо Божанов.
Коментиран от #3
15:07 26.02.2026
3 Сила
До коментар #2 от "честен ционист":Той ходи с лапти ...
15:09 26.02.2026
4 Гост
15:32 26.02.2026
5 Зеленски съм
(путин така ми е поръчал да му ги пращам)
15:32 26.02.2026
6 йокток
Коментиран от #9
15:33 26.02.2026
7 Миладинов
15:37 26.02.2026
8 А бе
15:40 26.02.2026
9 Тоалетна Хартия
До коментар #6 от "йокток":Колкото Роувър и Ягуар са англияски!!!
16:01 26.02.2026
10 Докато поддържат този нацистки режим
16:13 26.02.2026