Саудитска Арабия повишава цените на суровия петрол за Азия през април

Националната петролна компания на Саудитска Арабия - Saudi Aramco, повиши цените на суровия си петрол за азиатските купувачи за април. Това е най-голямото увеличение от август 2022 г., съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни на компанията.

Цените на арабския лек суров петрол за азиатските купувачи са повишени с 2,50 долара за барел. Търговците очакваха увеличение на цената само с 0,80 долара за барел. Цената за Европа и Средиземноморието се е увеличила с 3,50 долара за барел, а за САЩ с 2,50 долара.

Увеличението на цената се дължи на ескалацията на конфликта в Близкия изток и ефективното затваряне на Ормузкия проток.

На 2 март генерал-майор Ебрахим Джабари от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили) предупреди, че Ормузкият проток, през който преминава приблизително една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради израелско-американската военна операция срещу Ислямската република.