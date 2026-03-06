Новини
Саудитска Арабия повишава цените на суровия петрол за Азия през април

6 Март, 2026 15:21 379 5

  • саудитска арабия-
  • петрол-
  • цена-
  • април

Поскъпването на лекия суров петрол е 2,50 долара за барел

Саудитска Арабия повишава цените на суровия петрол за Азия през април - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Националната петролна компания на Саудитска Арабия - Saudi Aramco, повиши цените на суровия си петрол за азиатските купувачи за април. Това е най-голямото увеличение от август 2022 г., съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни на компанията.

Цените на арабския лек суров петрол за азиатските купувачи са повишени с 2,50 долара за барел. Търговците очакваха увеличение на цената само с 0,80 долара за барел. Цената за Европа и Средиземноморието се е увеличила с 3,50 долара за барел, а за САЩ с 2,50 долара.

Увеличението на цената се дължи на ескалацията на конфликта в Близкия изток и ефективното затваряне на Ормузкия проток.

На 2 март генерал-майор Ебрахим Джабари от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили) предупреди, че Ормузкият проток, през който преминава приблизително една пета от световния износ на петрол, ще бъде затворен за корабоплаване поради израелско-американската военна операция срещу Ислямската република.


  • 1 САНДОКАН

    1 0 Отговор
    На нас не ни пука , ние сме при богатите

    Коментиран от #4

    15:27 06.03.2026

  • 2 200 долара

    0 0 Отговор
    За барел икономиката ще се ЗАНУЛИ

    15:27 06.03.2026

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    40% от Краварите живеят Що годе луксозен живот в трейлъри(каравани) прикачени за колите си .С поскъпването на тунджата вероятно ще се преместят да живеят в кашони по тротоарите в Обора.

    15:28 06.03.2026

  • 4 Богатите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "САНДОКАН":

    Ще се продават телата за да имат храна на масата

    15:28 06.03.2026

  • 5 Тая война в персия

    0 0 Отговор
    Няма да приключила и до догодина

    15:30 06.03.2026