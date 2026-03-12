Атанас Запрянов: Непровокираните атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост

Непровокираните с нищо атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти. Той и гръцкият му колега Никос Дендиас, който е на посещение в България, направиха съвместно изявление след срещата им. Дендиас е в България по покана на Запрянов, уточни БТА.

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът", която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 подсилват защитата на въздушното пространство на България. Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

Тази сутрин от Министерството на отбраната съобщиха, че ще се проведат съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни във въздушното пространство на България.

Използваме това посещение като две страни членки на НАТО и ЕС и добри съседи, за да обсъдим някои въпроси, свързани с предизвикателствата пред сигурността и отбраната в региона ни и да направим преглед на плана за двустранно сътрудничество в областта на отбраната. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след среща с гръцкия си колега Николаос Дендиас.

Министърът на националната отбрана на Република Гърция заяви от своя страна: „Както знаете, отдаваме голямо значение на нашите отношения в рамките на ЕС. Чрез солунския дневен ред от 2003 г. ние играхме водеща роля в интеграцията на България в ЕС. За нас беше дълг да се отзовем на молбата на България да я подкрепим да посрещне заплахите, пред които е изправена вследствие на войната в Иран“, посочи novini.bg.

„Щастлив съм и съм горд, че една гръцка батарея „Пейтриът“ покрива голяма част от въздушното пространство на България, както и че една двойка изтребители Ф-16 защитава цялото въздушно пространство от всякакви възможни заплахи. Изпратих и двама офицери, които да координират връзките ни с българския център за управление на операциите. Днес имахме възможност да обсъдим много важни и интересни теми. Има две писма с моя подпис – едното е за разширяването на тръбопроводите, а другото – за разширяването на мобилността при транспорта на военно оборудване“, подчерта той.

Смята, че механизмът SAFE се нуждае от реформа.

„В Гърция провеждаме реформа, наречена „Дневен ред 2030 г.“, която има за цел едно цялостно реформиране на гръцките въоръжени сили чрез реформа, наречена „Щитът на Ахил“. Част от тази реформа е създаването на антидрон системата „Кентавър“, която сме разгърнали и в Черно море и в региона на Кипър. Интересува ни сътрудничеството и с българската иновационна екосистема. Ние сме две неголеми страни, затова сътрудничеството ще допринесе и за двете страни, и за Европа като цяло“, допълни още Дендиас.