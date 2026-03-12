Новини
Атанас Запрянов: Непровокираните атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост

12 Март, 2026 13:36 508 13

  • никос дендиас-
  • атанас запрянов-
  • гърция-
  • българия-
  • отбрана-
  • иран-
  • ирански ракети-
  • дронове

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът"

Атанас Запрянов: Непровокираните атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Непровокираните с нищо атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти. Той и гръцкият му колега Никос Дендиас, който е на посещение в България, направиха съвместно изявление след срещата им. Дендиас е в България по покана на Запрянов, уточни БТА.

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът", която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 подсилват защитата на въздушното пространство на България. Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

Тази сутрин от Министерството на отбраната съобщиха, че ще се проведат съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни във въздушното пространство на България.

Използваме това посещение като две страни членки на НАТО и ЕС и добри съседи, за да обсъдим някои въпроси, свързани с предизвикателствата пред сигурността и отбраната в региона ни и да направим преглед на плана за двустранно сътрудничество в областта на отбраната. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след среща с гръцкия си колега Николаос Дендиас.

Министърът на националната отбрана на Република Гърция заяви от своя страна: „Както знаете, отдаваме голямо значение на нашите отношения в рамките на ЕС. Чрез солунския дневен ред от 2003 г. ние играхме водеща роля в интеграцията на България в ЕС. За нас беше дълг да се отзовем на молбата на България да я подкрепим да посрещне заплахите, пред които е изправена вследствие на войната в Иран“, посочи novini.bg.

„Щастлив съм и съм горд, че една гръцка батарея „Пейтриът“ покрива голяма част от въздушното пространство на България, както и че една двойка изтребители Ф-16 защитава цялото въздушно пространство от всякакви възможни заплахи. Изпратих и двама офицери, които да координират връзките ни с българския център за управление на операциите. Днес имахме възможност да обсъдим много важни и интересни теми. Има две писма с моя подпис – едното е за разширяването на тръбопроводите, а другото – за разширяването на мобилността при транспорта на военно оборудване“, подчерта той.

Смята, че механизмът SAFE се нуждае от реформа.

„В Гърция провеждаме реформа, наречена „Дневен ред 2030 г.“, която има за цел едно цялостно реформиране на гръцките въоръжени сили чрез реформа, наречена „Щитът на Ахил“. Част от тази реформа е създаването на антидрон системата „Кентавър“, която сме разгърнали и в Черно море и в региона на Кипър. Интересува ни сътрудничеството и с българската иновационна екосистема. Ние сме две неголеми страни, затова сътрудничеството ще допринесе и за двете страни, и за Европа като цяло“, допълни още Дендиас.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроатлантически мисири

    26 0 Отговор
    Мислех си, че Иран се отбранява, а сащ и израел нападат, но евроатлантика все вика на черното бяло!?

    Коментиран от #10

    13:39 12.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    18 0 Отговор
    Toa па... непровокирани атаки на Иран? Че той Иран не е нападал Турция, чифутлявите правят ексцесии да въвлекат и турците във войната, и то се доказа!

    13:41 12.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Не атакуваха Турция а Гърция и България.

    13:43 12.03.2026

  • 4 Истината

    11 0 Отговор
    Запрянов и аз проявявам загриженост за твоята тъпота и некомпетентност, но това е положението...

    13:57 12.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    А САМОЛЕТИТЕ И КРАВАРСКИТЕ БАЗИ КАКВО ГИ ПРАВИМЕ?

    Коментиран от #12

    13:58 12.03.2026

  • 6 Тома

    8 0 Отговор
    Винаги когато видя запрянката като че ли гледам некролог на стълба.

    13:58 12.03.2026

  • 7 Абе

    7 0 Отговор
    Запрете го вече тоя дъртия 0пик@н гробapски памперс!

    13:59 12.03.2026

  • 8 гдгбжффцб

    3 0 Отговор
    Ето до къде докарахте народа

    Майка й малкото й момиче живеят под тераса на блок в Пловдив

    14:00 12.03.2026

  • 9 Интересно

    4 0 Отговор
    Тоя некролог още ли нарича нападнатия Иран агресор! Ако е така,какъв е тогава Зеленски???

    14:01 12.03.2026

  • 10 Оги

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Евроатлантически мисири":

    Отбранява се, когато отговаря на нападащите го, но как се отбранява като напада Турция не се сещам.

    14:01 12.03.2026

  • 11 Кухоглава копейка

    0 1 Отговор
    Ще се мриееее.

    14:02 12.03.2026

  • 12 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    От къде дойде след 16 век Картофа и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойде след 16 век Царевицата и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойде след 16 век Слънчогледа и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Доматите и спасиха света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Сладките Чушки и Лютите Чушки и спасиха света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Пуйките и спасиха света от глад? - От Америка!
    Българинът Драган Охридски - (Алонсо де Охеда) - откривателят на Америка!
    Западните учени, които никога не са взимали такива български очила и български компас на родолюбието, се загубват в един безкраен лабиринт от противоречие и накрая стигат винаги до една безизходица, при която действията на Алонсо де Охеда са лишени от всякаква логика и смислено съдържание. Нито един от тези западни учени не е допускал, че Алонсо де Охеда не е испанец и никога не се е чувствал такъв. Той не е възнамерявал да живее до края на дните си в Испания. Но колкото странно и изненадващо да звучи, Алонсо де Охеда е българин. Истинското му име е Драган от Охрид или Драган Охридски

    14:02 12.03.2026

  • 13 Байрактар"70

    0 0 Отговор
    Не си търси белята! Не предизвиквай ,,неща", които само ги чуваш! Сега за България мълчанието е най-доброто решение, защото някои наистина са виновни!

    14:05 12.03.2026

