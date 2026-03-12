Иран предупреждава за кървав отговор при евентуална атака на САЩ в Персийския залив

Председателят на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф предупреди, че евентуална агресия на САЩ срещу иранските острови ще доведе до тежък военен отговор. „Всяка агресия срещу нашите острови ще напълни Персийския залив с кръвта на нашествениците“, заяви той, цитиран от Асошиейтед Прес, предава БТА.

Иран контролира три острова в района на Ормузкия проток, които завзема през 1971 г., малко преди създаването на Обединените арабски емирства. Според информации Вашингтон може да обмисля удар по остров Харг, където се намира ключов петролен терминал на Ислямската република.

Галибаф отхвърли и твърденията на САЩ, че иранската ракетна програма е била унищожена. По думите му първоначалните масирани ракетни атаки са били насочени към неутрализиране на вражеските радари и системи за противовъздушна отбрана.

„САЩ твърдят, че са унищожили иранските ракетни сили. Първоначалните мащабни атаки имаха за цел да извадят от строя радарите и отбранителните системи на противника“, посочи той, цитиран от IRNA.

Според Галибаф след тези операции Иран вече е в състояние да поразява избрани цели, използвайки по-малък брой ракети.