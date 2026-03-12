Новини
Иран предупреждава за кървав отговор при евентуална атака на САЩ в Персийския залив

Иран предупреждава за кървав отговор при евентуална атака на САЩ в Персийския залив

12 Март, 2026 13:40

Председателят на парламента заяви, че страната може да поразява цели с по-малко ракети след първоначалните удари

Иран предупреждава за кървав отговор при евентуална атака на САЩ в Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф предупреди, че евентуална агресия на САЩ срещу иранските острови ще доведе до тежък военен отговор. „Всяка агресия срещу нашите острови ще напълни Персийския залив с кръвта на нашествениците“, заяви той, цитиран от Асошиейтед Прес, предава БТА.

Иран контролира три острова в района на Ормузкия проток, които завзема през 1971 г., малко преди създаването на Обединените арабски емирства. Според информации Вашингтон може да обмисля удар по остров Харг, където се намира ключов петролен терминал на Ислямската република.

Галибаф отхвърли и твърденията на САЩ, че иранската ракетна програма е била унищожена. По думите му първоначалните масирани ракетни атаки са били насочени към неутрализиране на вражеските радари и системи за противовъздушна отбрана.

„САЩ твърдят, че са унищожили иранските ракетни сили. Първоначалните мащабни атаки имаха за цел да извадят от строя радарите и отбранителните системи на противника“, посочи той, цитиран от IRNA.

Според Галибаф след тези операции Иран вече е в състояние да поразява избрани цели, използвайки по-малък брой ракети.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Забелязал

    15 14 Отговор
    И тоя чалмар е на тежки наркотици. 🤔

    13:42 12.03.2026

  • 2 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    16 15 Отговор
    Тези започнаха да плашат по яко и от Русия.Май само това им остана.

    Коментиран от #7

    13:42 12.03.2026

  • 3 Соваж бейби

    5 13 Отговор
    Пускай Дончо нещо по сериозно в Иран и да приключват ,няма друго ршение !

    13:46 12.03.2026

  • 4 димящ израелец в бункер

    14 3 Отговор
    Абе прав е човека!

    13:47 12.03.2026

  • 5 Много интересно

    3 11 Отговор
    Колко време могат да останат иранците без доставки на храни, без земеделе и без приходи от петрол?

    Коментиран от #10

    13:50 12.03.2026

  • 6 ФЕН

    3 8 Отговор
    Скоро ще бъде араби срещу араби ! Там по -богати те държави губят много пари и скоро ту ще отупат Иран и ще си го поделят като територия ......персите ще се отърват от фанатизма и всички ще сме доволни и по-бедни! Цените няма да се върнат ще плати ме за тази война всички .

    13:50 12.03.2026

  • 7 Ху ху ха

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    А как е на бензиностанцията,отворко?

    13:51 12.03.2026

  • 8 Европеец

    10 2 Отговор
    Бай Дончо и оня Бени лудото да си сенат на дирника иначе лошо за всички.....видно Иран няма изгледи да се предава,а точно обратното....в Труд чета,че евреите ударили ядрен обект-ненормалници.....2ядрени държави,срещу Иран....ако евреите виждат,че немогат да се справят като нищо ще бият с тактически атом,ако персите видят,че губят може да бият по Димон-откъде да го следваш все сбъркана работа,а па южняка може да доведе радицията...време е отговорни лидери да сложат край на това безумие и кравите да се прибират в обора,а ционистите да се примирят ,че Иран е суверена държаВа......

    13:53 12.03.2026

  • 9 Наложено

    2 0 Отговор
    им е да използват все по-малък брой балистични ракети и дронове.
    Но сухопътните им части са все още боеспособни.

    13:58 12.03.2026

  • 10 Фокс

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Много интересно":

    Погледни картата и съседите на Иран после си прави илюзии за доставките

    Коментиран от #12

    14:01 12.03.2026

  • 11 Вече са при аятолаха

    4 2 Отговор
    Балистични ракети Дронове Общо за деня

    01 март 520 650 1170
    02 март 400 500 900
    03 март 350 450 800
    04 март 250. 350 600
    05 март 150 250 400
    06 март 100 180 280
    07 март 70 120 190
    08 март 50 80 130
    09 март 40 60 100
    10 март 25 40 65
    11 март 15 20 35
    12 март 8 12. 20

    14:03 12.03.2026

  • 12 Много интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Фокс":

    И какви са ми илюзиите според тебе? Кой според тебе ще им достави нещо? Кой от тези около тях ще купи нещо от тях? Сега да не изкараш Ирак, Пакистан и Афганистан техни приятели :))))

    14:05 12.03.2026

Новини по държави:
