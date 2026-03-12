Принцеса Даяна е подготвяла Хари да стане крал, Уилям е бил твърде "срамежлив"

Покойната принцеса Даяна е обмисляла възможността по-малкият ѝ син принц Хари един ден да наследи британския престол, вместо по-големия си брат принц Уилям. Това твърди кралският коментатор Ричард Кей в подкаста Palace Confidential.

По думите на Кей, който години наред е поддържал близки контакти с принцесата, Даяна е смятала, че Уилям като дете е бил по-скоро сдържан и нерешителен по отношение на ролята си в монархията. „Тя ми казваше, че никога не е била убедена, че Уилям иска това, което тя наричаше ‘най-високата длъжност’“, отбелязва той.

Според журналиста принцесата дори е обсъждала хипотетичен сценарий, при който именно Хари може да се окаже по-подходящ наследник на баща им крал Чарлз III. Кей твърди, че Даяна е имала и шеговит прякор за по-малкия си син – „Добрия крал Хари“, препратка към средновековната английска история.

Принцеса Даяна загива при автомобилна катастрофа в Париж през август 1997 г., когато двамата ѝ синове са още деца. С течение на времето линията на наследяване остава непроменена – след крал Чарлз III престолът се очаква да бъде поет от принц Уилям, който носи титлата принц на Уелс, а след него – от неговия син принц Джордж.

Кей отбелязва, че днес Уилям се възприема като естествения бъдещ монарх и е успял да изгради стабилен публичен образ. „В крайна сметка нещата се развиха различно и мнозина смятат, че това е правилният избор“, коментира той.

По думите му 43-годишният престолонаследник постепенно се е утвърдил в ролята си на бъдещ крал заедно със съпругата си Катрин, принцеса на Уелс. Анализаторите отбелязват, че Уилям демонстрира стремеж към модернизиране на монархията и към по-прагматичен подход към обществените ѝ функции.

„Той разбира, че някои аспекти на институцията изглеждат остарели и не винаги намират отклик сред съвременната публика“, посочва Кей, добавяйки, че бъдещият крал вероятно ще трябва да направи значителни промени, за да гарантира дългосрочната устойчивост на монархията.

Междувременно отношенията между братята остават напрегнати. Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г. и се преместиха в Съединените щати. Оттогава връзката им с останалите членове на семейството се влоши след редица публични интервюта и документалния сериал на Netflix, в които двойката отправи критики към институцията.

Напрежението се задълбочи и след излизането на мемоарите на Хари "Резервният" през 2023 г., където той описва конфликти с брат си и други членове на семейството.

Въпреки това през септември миналата година Хари се срещна с крал Чарлз III във Обединеното кралство. Срещата между баща и син е продължила малко под един час, без официални подробности за съдържанието на разговора.