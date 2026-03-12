Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Баскетбол »
След близо четири години връзка: Везенков се раздели с красавица

След близо четири години връзка: Везенков се раздели с красавица

12 Март, 2026 13:28 1 108 6

  • александър везенков-
  • лимпиакос-
  • баскетбол-
  • спорт-
  • никол елефтериаду

Везенков и Никол Елефтериаду решиха да тръгнат по различни пътища в живота и прекратиха връзката си

След близо четири години връзка: Везенков се раздели с красавица - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската баскетболна звезда Александър Везенков се намира в двоен неприятен момент в живота си. Играчът на Олимпиакос все още очаква завръщането си в игра след контузия, а в същото време се е разделил със своята доскорошна любима Никол Елефтериаду. Връзката между двамата продължи близо четири години.

След близо четири години връзка: Везенков се раздели с красавица

„Везенков и Никол Елефтериаду решиха да тръгнат по различни пътища в живота и прекратиха връзката си. Двойката беше заедно от 2022 г. и през всичките тези години избягваше максимално светлините на прожекторите, защитавайки личния си живот. Раздялата се е случила преди известно време, но е останал скрита, тъй като и двамата са избрали да не я разкриват“, пише изданието Basketvoice.gr.

Атрактивната брюнетка беше една от водещите фигури на женската водна топка в Гърция, но прекрати кариерата си след края на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

След близо четири години връзка: Везенков се раздели с красавица


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Заради фустата се отказа от НБА... голяма глупост

    13:44 12.03.2026

  • 2 Лена

    1 0 Отговор
    То красавицата е родния хвъргач с мека китка, ама си е роден в Гърция и заслужено се крие!

    13:45 12.03.2026

  • 3 Ице

    1 0 Отговор
    Е защо така бе, Сашко? Вместо да му натракаш дечурлига на това парче, той се разделя. Погледни го, женицата мъца.

    13:45 12.03.2026

  • 4 Жеро

    2 0 Отговор
    Отивам в Гърция, Солун и в Пирея ще си прережа вените! Паметник ще имам ли! Същият като баща си Везенков, византиец от класа

    13:48 12.03.2026

  • 5 Трол

    3 0 Отговор
    Ще си намери по-красива гъркиня.

    13:52 12.03.2026

  • 6 Само питам

    0 0 Отговор
    Няма ли българки,че се хвърли на гъркиня!?!

    13:58 12.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове