Цените на торовете и захарта скочиха, заради ситуацията в Близкия изток

12 Март, 2026 13:12 559 2

  • цени-
  • захар-
  • тор-
  • алуминий-
  • иран-
  • близък изток

Цената на алуминия също достигна 4-годишен връх

Цените на торовете и захарта скочиха, заради ситуацията в Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Военните действия на САЩ и Израел срещу Иран и ескалацията в Близкия изток са довели до покачване на цените не само на петрола и газа, но и на много други стоки, жизненоважни за световната икономика, включително захар, торове, алуминий и хелий, съобщи The New York Times (NYT).

Цената на уреята (вид азотен тор, от който почти една трета преминава през Ормузкия проток) се е увеличила с 35% от началото на конфликта. Поради ефективното затваряне на пролива, страните в региона също не могат да изнасят сяра, която е от съществено значение за производството на торове и се използва в много други индустрии. „Загубата на торове може сериозно да повлияе на световното селско стопанство, което да доведе до по-високи цени на храните“, цитира вестникът един експерт.

Конфликтът е повлиял и на цените на захарта. Бразилия, най-големият производител на захарна тръстика в света, произвежда захар и етанол, който се използва като гориво. Покачващите се световни цени на петрола водят до покачване на цената на етанола, принуждавайки бразилските рафинерии да пренасочат фокуса си от производството на захар към етанол.

Цените на алуминия, който се топи в Катар и Бахрейн, достигнаха най-високото си ниво от близо четири години по-рано тази седмица, тъй като суровината за топене се внася в региона през Ормузкия проток. Катар произвежда около една трета от хелия, необходим за полупроводниковата индустрия, а производството му е концентрирано в град Рас Лафан, където стачките прекъснаха дейността.


Всички държави
  • 1 Xеми 3начи Bазелин

    6 1 Отговор
    Жълтoпаважите заредихте ли се с достатъчно ваeелин, че и той е нефтен субпродукт и от тук насетне само ще поскъпва 😂😂😂

    13:14 12.03.2026

  • 2 Дорде

    1 0 Отговор
    дойде време да се вари ракия.... всичко ще се е оправило.

    13:14 12.03.2026