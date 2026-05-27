Астана има възможност да разреши ситуацията с иранския атом
  Тема: Казахстан

27 Май, 2026 16:37

Казахстан разполага с необходимия политически авторитет, подходяща инфраструктура и научно-техническа база за изпълнение на евентуални споразумения

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев на преговори в Астана с генералния директор на Международната агенция за ядрена енергия (МААЕ) Рафаел Гроси потвърди готовността на Казахстан да съдейства за разрешаване на ситуацията около иранската ядрена програма. Гроси смята това за възможно, съобщиха от пресслужбата на казахстанския лидер.

"Токаев потвърди готовността на страната ни, единствено като въпрос на добра воля, да помогне за разрешаването на ситуацията около иранската ядрена програма при наличието на подходящи международни споразумения. Рафаел Гроси, отбелязвайки ролята и практическия принос на Казахстан за укрепване на глобалната ядрена сигурност, изрази подкрепа за благородните намерения на страната ни", се казва в съобщението.

Пресслужбата отбеляза, че Гроси също така смята, че републиката „разполага с необходимия политически авторитет, подходяща инфраструктура и научно-техническа база за изпълнение на възможни споразумения“.

На срещата Токаев също отбеляза, че Астана цени партньорството с МААЕ. "Вашето първо посещение в Казахстан през април 2023 г. даде допълнителен тласък на нашето сътрудничество. Вярвам, че по въпросите на ядреното разоръжаване и неразпространението говорим на един език. В същото време в света се разви много двусмислена ситуация, която изисква обединяване на усилията за разработване на общи подходи за решаване на глобалните проблеми", се цитират думите на Токаев в съобщението.

Токаев за първи път говори за възможността за участие на Казахстан в разрешаването на ситуацията с ядрената програма на Иран на 11 май на преговори с бразилския външен министър Мауро Виейра. Токаев отбеляза също, че Астана разполага с единствената в света банка за нискообогатен уран на МААЕ. Въпросът за премахването на обогатен уран от иранска територия е един от ключовите въпроси в преговорите между Техеран и Вашингтон относно прекратяването на военните действия. На 9 май в разговор с репортери руският президент Владимир Путин отбеляза, че предложенията на Русия за премахване на иранския обогатен уран остават на масата.


