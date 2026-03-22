Световната банка призова държавите да засилят реформите

Държавите трябва да се съсредоточат върху социално-икономическите реформи въпреки задълбочаващата се глобална нестабилност и ескалиращия конфликт в Близкия изток, каза Анна Бьерде, управляващ директор по операциите на Световната банка.

„Сега трябва да вземем предвид и текущите развития в Близкия изток, които причиняват ценови шокове за горивата и торовете. Това може да забави растежа, да повлияе на заетостта, да увеличи инфлацията и да изостри продоволствената сигурност“, подчерта тя на Китайския форум за развитие, който се провежда в Пекин на 22-23 март. „Управлението на тази несигурност обаче е само половината от битката. Държавите трябва да продължат да инвестират в реформи, за да превърнат стабилността във възможност.“

Бьорде уточни, че през следващите 10-15 години световният пазар на труда ще се увеличи с 1,2 милиарда души, благодарение на по-младото поколение, повечето от които живеят в страни с ниски и средни доходи. „Тези млади хора, със своята енергия и идеи, ще оформят следващия век. Според настоящите прогнози обаче, само около 400 милиона работни места ще бъдат създадени през този период в световен мащаб“, каза тя.

Управляващият директор на Световната банка подчерта, че фискалните реформи не означават непременно строги икономии и трябва да се разглеждат като „запазване на потенциала за инвестиране в хора, възможности и устойчивост, дори във все по-нестабилна глобална среда“.

Бьорде припомни, че според прогнозата на банката, ръстът на световния БВП през 2026 г. ще бъде 2,5%, докато в развиващите се страни ще бъде около 4%. „Тези показатели просто не са достатъчни, за да доближат развиващите се страни до нивото на развитите икономики. Те не са достатъчни, за да създадат броя на работните места, необходими за задоволяване на демографските нужди“, добави тя.

Директорът посочи необходимостта от привличане на инвестиции в енергетиката, транспорта, дигитализацията, образованието и здравеопазването, които „полагат основите за производителност и възможности“. Тя също така подчерта важността на създаването на благоприятна бизнес среда, отбелязвайки, че в много страни „неясните правила и разпоредби възпрепятстват предприемачеството и инвестициите“. Бьерде подчерта важността на подобряването на управлението и създаването на предвидима регулаторна среда, тъй като това е „от решаващо значение за компаниите да инвестират, да растат и да се развиват“. Тя спомена и важността на привличането на частен капитал, тъй като задачата за създаване на нови работни места „далеч надхвърля капацитета на публичните ресурси“.