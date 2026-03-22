Новини
Бизнес »
Световната банка призова държавите да засилят реформите

22 Март, 2026 15:00 757 12

През следващите 10-15 години световният пазар на труда ще се увеличи с 1,2 милиарда души

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавите трябва да се съсредоточат върху социално-икономическите реформи въпреки задълбочаващата се глобална нестабилност и ескалиращия конфликт в Близкия изток, каза Анна Бьерде, управляващ директор по операциите на Световната банка.

„Сега трябва да вземем предвид и текущите развития в Близкия изток, които причиняват ценови шокове за горивата и торовете. Това може да забави растежа, да повлияе на заетостта, да увеличи инфлацията и да изостри продоволствената сигурност“, подчерта тя на Китайския форум за развитие, който се провежда в Пекин на 22-23 март. „Управлението на тази несигурност обаче е само половината от битката. Държавите трябва да продължат да инвестират в реформи, за да превърнат стабилността във възможност.“

Бьорде уточни, че през следващите 10-15 години световният пазар на труда ще се увеличи с 1,2 милиарда души, благодарение на по-младото поколение, повечето от които живеят в страни с ниски и средни доходи. „Тези млади хора, със своята енергия и идеи, ще оформят следващия век. Според настоящите прогнози обаче, само около 400 милиона работни места ще бъдат създадени през този период в световен мащаб“, каза тя.

Управляващият директор на Световната банка подчерта, че фискалните реформи не означават непременно строги икономии и трябва да се разглеждат като „запазване на потенциала за инвестиране в хора, възможности и устойчивост, дори във все по-нестабилна глобална среда“.

Бьорде припомни, че според прогнозата на банката, ръстът на световния БВП през 2026 г. ще бъде 2,5%, докато в развиващите се страни ще бъде около 4%. „Тези показатели просто не са достатъчни, за да доближат развиващите се страни до нивото на развитите икономики. Те не са достатъчни, за да създадат броя на работните места, необходими за задоволяване на демографските нужди“, добави тя.

Директорът посочи необходимостта от привличане на инвестиции в енергетиката, транспорта, дигитализацията, образованието и здравеопазването, които „полагат основите за производителност и възможности“. Тя също така подчерта важността на създаването на благоприятна бизнес среда, отбелязвайки, че в много страни „неясните правила и разпоредби възпрепятстват предприемачеството и инвестициите“. Бьерде подчерта важността на подобряването на управлението и създаването на предвидима регулаторна среда, тъй като това е „от решаващо значение за компаниите да инвестират, да растат и да се развиват“. Тя спомена и важността на привличането на частен капитал, тъй като задачата за създаване на нови работни места „далеч надхвърля капацитета на публичните ресурси“.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Световната банка призова държавите да

    10 0 Отговор
    засилят калинките от безмислени службици за да спестят и имат пари за зелко

    15:03 22.03.2026

  • 2 Тома

    8 0 Отговор
    Пари за украйна няма ли да се дават защото зеле не може да раздаде рестото на урсула и сие.

    15:05 22.03.2026

  • 3 Капут сте

    7 1 Отговор
    Браво на Тръмп
    Счупва ви скелето..
    Трудно ще ни е , но вие ни водехте към гибел, към кланицата..
    Лондонсити трябва да умре

    Коментиран от #12

    15:09 22.03.2026

  • 4 Дрън ! Дрън ! Че Пляс !

    5 0 Отговор
    Колко Струват !

    Реформите !

    Когато Регламентираното !

    От Закона !

    Не се !

    Изпълнямва ?

    15:11 22.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Световната банда е убила повече народ и затрила повече държави от всички войни от създаването и през 50те мисля беше до сега!

    Изключително гнусна институция за манипулация и кражба на национално богатство.

    15:12 22.03.2026

  • 6 Ами

    7 0 Отговор
    БВП ... Ръст ... Празни приказки. Важно е как живеят хората.
    10 милиона умират от глад, 20 милиона умират от преяждане.

    15:22 22.03.2026

  • 7 Българин

    4 1 Отговор
    Хората не искат риформи! Хората искат да се върне, както беше при Тодор Живков!

    15:38 22.03.2026

  • 8 Чуфутлери

    1 0 Отговор
    Нищо световно няма в световната банка и до там свършва ценността на призивите им!

    15:41 22.03.2026

  • 9 Всички Ли ?

    2 0 Отговор
    Всички Ли ?

    НА ТОЗИ СВЯТ !

    СА МАЛОУМНИ ?

    15:44 22.03.2026

  • 10 Тиквата

    0 0 Отговор
    Овчари трябват, реформи за повече овчари ще правим!

    15:45 22.03.2026

  • 11 Световното лицемерие

    1 0 Отговор
    Неминуемо ще доведе до мъчителна гибел, рано или късно!

    15:47 22.03.2026

  • 12 Глупак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Капут сте":

    Лондон не ти е виновен,че си капут

    16:13 22.03.2026