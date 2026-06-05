Руският президент Владимир Путин, говорейки на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум (ПМИФ), заяви, че европейските елити ефективно провокират хаос, в който се опитват да въвлекат все повече и повече държави. „Тези процеси не са възникнали спонтанно; те са следствие от най-голямата структурна трансформация на света от десетилетия. Нещо повече, подобна трансформация не е преход от една фаза на цикъл към друга: това е промяна в самата парадигма на глобалното развитие“, обясни президентът.

Той посочи, че агресивните политики на европейската бюрокрация са късогледи и не само водят до по-нататъшна загуба на позициите на ЕС в световната икономика, но и подкопават регионалната и глобалната сигурност. Според него това е съпроводено с агресивна реторика. „Виждаме сътресенията на енергийните пазари, как се провокира напрежение в определени региони, предимно в този момент в Близкия изток“, даде примери държавният глава.

Модел на глобално развитие

Путин е убеден, че моделът на глобално развитие, формиран в продължение на десетилетия и представян от Запада като универсален и неутрален, всъщност е бил умишлено проектирана система за добив на ресурси и насърчаване на зависимост.

Той обясни, че е изграден около ограничен брой финансови центрове за технологични решения, застрахователни и логистични центрове, рейтингови агенции и резервни валути. В същото време структурата е била представена като неутрална, универсална и подходяща за всички.

Президентът уточни, че в действителност западната система е инструмент за политически натиск и нелоялна конкуренция, при който плащанията, технологиите, логистиката или достъпът до информация могат да бъдат прекъснати, за да се „накажат онези, които са решили да действат в собствените си национални интереси“. „Днес по-голямата част от държавите виждат това. Предприемачи, банки, индустриални компании, фермери и превозвачи го виждат. Стана ясно, че инвестиционните планове и усилията за развитие на бизнеса могат да бъдат изправени пред сериозни рискове. Рискът външната инфраструктура, на която разчитат, да бъде използвана срещу тях“, заяви президентът.

Следователно държавите започват да разработват свои собствени технологични решения, да създават свои собствени маршрути за доставки и институти, каза Путин.

Решение

Светът става по-справедлив, когато икономическият растеж достигне до повече страни, когато се отворят възможности за милиарди хора, които преди това са били в периферията на световната икономика, подчерта президентът, посочвайки важността на желанието на новите центрове на растеж самостоятелно да определят траекториите си на развитие, да улавят по-голям дял от добавената стойност и да създават свои собствени марки, стандарти и компетенции.

Путин подчерта, че световната търговска система престава да бъде западноцентрична, както се вижда от нарастващия дял на общия износ, насочен към страните от БРИКС. Международната търговия, както отбеляза руският президент, става все по-ефективна, доставките се увеличават без ненужни посредници, развиват се разплащанията в национални валути и се отварят нови логистични маршрути.

Относно речта на президента

Речта на Путин на пленарната сесия продължи 45 минути, което я прави една от най-дългите на SPIEF. Речта на руския лидер продължи приблизително същото време преди пет години. През 2023 г. речта на Путин продължи приблизително 1 час и 19 минути. През 2022 г. речта на президента продължи приблизително 1 час и 14 минути. През 2024 г. речта на президента беше точно 1 час, а през 2025 г. - 55 минути. Преди това най-дългите речи бяха 49 минути на форума през 2012 г. и 45 минути на SPIEF 2021.

Средната продължителност на речта на руски лидер на SPIEF в предишни години беше приблизително половин час. Толкова дълги бяха неговите презентации през 2019 г., 2016 г., 2015 г., 2014 г. и 2013 г. Най-кратките му презентации на форума обаче бяха през 2018 г. и 2017 г., с продължителност приблизително 20 минути. Форумът през 2020 г. беше отменен поради пандемията от коронавирус и свързаните с нея санитарно-епидемиологични ограничения.