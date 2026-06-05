Путин: Европа създава хаос, въвличайки всички в него

Руският президент Владимир Путин, говорейки на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум (ПМИФ), заяви, че европейските елити ефективно провокират хаос, в който се опитват да въвлекат все повече и повече държави. „Тези процеси не са възникнали спонтанно; те са следствие от най-голямата структурна трансформация на света от десетилетия. Нещо повече, подобна трансформация не е преход от една фаза на цикъл към друга: това е промяна в самата парадигма на глобалното развитие“, обясни президентът.
Той посочи, че агресивните политики на европейската бюрокрация са късогледи и не само водят до по-нататъшна загуба на позициите на ЕС в световната икономика, но и подкопават регионалната и глобалната сигурност. Според него това е съпроводено с агресивна реторика. „Виждаме сътресенията на енергийните пазари, как се провокира напрежение в определени региони, предимно в този момент в Близкия изток“, даде примери държавният глава.
Модел на глобално развитие
Путин е убеден, че моделът на глобално развитие, формиран в продължение на десетилетия и представян от Запада като универсален и неутрален, всъщност е бил умишлено проектирана система за добив на ресурси и насърчаване на зависимост.
Той обясни, че е изграден около ограничен брой финансови центрове за технологични решения, застрахователни и логистични центрове, рейтингови агенции и резервни валути. В същото време структурата е била представена като неутрална, универсална и подходяща за всички.
Президентът уточни, че в действителност западната система е инструмент за политически натиск и нелоялна конкуренция, при който плащанията, технологиите, логистиката или достъпът до информация могат да бъдат прекъснати, за да се „накажат онези, които са решили да действат в собствените си национални интереси“. „Днес по-голямата част от държавите виждат това. Предприемачи, банки, индустриални компании, фермери и превозвачи го виждат. Стана ясно, че инвестиционните планове и усилията за развитие на бизнеса могат да бъдат изправени пред сериозни рискове. Рискът външната инфраструктура, на която разчитат, да бъде използвана срещу тях“, заяви президентът.
Следователно държавите започват да разработват свои собствени технологични решения, да създават свои собствени маршрути за доставки и институти, каза Путин.
Решение
Светът става по-справедлив, когато икономическият растеж достигне до повече страни, когато се отворят възможности за милиарди хора, които преди това са били в периферията на световната икономика, подчерта президентът, посочвайки важността на желанието на новите центрове на растеж самостоятелно да определят траекториите си на развитие, да улавят по-голям дял от добавената стойност и да създават свои собствени марки, стандарти и компетенции.
Путин подчерта, че световната търговска система престава да бъде западноцентрична, както се вижда от нарастващия дял на общия износ, насочен към страните от БРИКС. Международната търговия, както отбеляза руският президент, става все по-ефективна, доставките се увеличават без ненужни посредници, развиват се разплащанията в национални валути и се отварят нови логистични маршрути.
Относно речта на президента
Речта на Путин на пленарната сесия продължи 45 минути, което я прави една от най-дългите на SPIEF. Речта на руския лидер продължи приблизително същото време преди пет години. През 2023 г. речта на Путин продължи приблизително 1 час и 19 минути. През 2022 г. речта на президента продължи приблизително 1 час и 14 минути. През 2024 г. речта на президента беше точно 1 час, а през 2025 г. - 55 минути. Преди това най-дългите речи бяха 49 минути на форума през 2012 г. и 45 минути на SPIEF 2021.
Средната продължителност на речта на руски лидер на SPIEF в предишни години беше приблизително половин час. Толкова дълги бяха неговите презентации през 2019 г., 2016 г., 2015 г., 2014 г. и 2013 г. Най-кратките му презентации на форума обаче бяха през 2018 г. и 2017 г., с продължителност приблизително 20 минути. Форумът през 2020 г. беше отменен поради пандемията от коронавирус и свързаните с нея санитарно-епидемиологични ограничения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #12
18:16 05.06.2026
2 мен ме притеснява
18:17 05.06.2026
3 Мити
Коментиран от #5
18:17 05.06.2026
4 Я си
18:18 05.06.2026
5 Оди у Русиа
До коментар #3 от "Мити":Дедова ли ми крепиш в ЕС?
Коментиран от #6, #10
18:18 05.06.2026
6 Абе
До коментар #5 от "Оди у Русиа":Тя Русия ще дойде споко джендарю😀
18:20 05.06.2026
7 Дориана
18:21 05.06.2026
8 Путлр
Дали Путлр щеше да е толкова нагъл, ако " приятелят Доналд " не го подпираше постоянно?
18:21 05.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мити
До коментар #5 от "Оди у Русиа":Първи ще си с хляб и сол на Дунав мост некадърнико!
18:22 05.06.2026
11 Да живее НАТО
18:26 05.06.2026
12 Без имен
До коментар #1 от "Тити":Що не погледнете нашите работи ,а гледате в чуждото канче.
18:27 05.06.2026
13 Питам
18:29 05.06.2026
14 Путин разсъждава
Едно от двете твърдения не може да е вярно... очевидно първото
18:30 05.06.2026
15 Лавров за ядрените оръжия:
Северна Корея просто заключи, че без ядрени оръжия ще бъде заличена от лицето на земята.
Те действат на базата на това - и никой не ги безпокои.
Що се отнася до Иран, всичко започна, защото Иран уж насърчава международния тероризъм в продължение на 47 години. Бързо стана ясно, че причината отново е петролът.
Американците предложиха те и Иран да контролират Ормузкия проток на база 50/50. Всичко това отново е за петрол - всичко е за световните енергийни пазари...“
18:33 05.06.2026
16 az СВО Победа 81
Напълно в стила на В.В.Путин.
Коментиран от #24
18:35 05.06.2026
17 Дъртия
Коментиран от #18
18:35 05.06.2026
18 Этц909
До коментар #17 от "Дъртия":Патрушев
18:36 05.06.2026
19 Най-важното от Путин:
Високомерният запад е вече бита карта, и ние вече дуваме супата със 7% дефицит, като за начало.
Коментиран от #31, #40
18:37 05.06.2026
20 За шепа Копейки
🤡
18:37 05.06.2026
21 Българин
18:37 05.06.2026
22 Ами
Поставете и едно линкче към изказването на Путин.
Така се правят сериозни новини. Другото е ала бала.
18:38 05.06.2026
23 За един приятел питам
18:39 05.06.2026
24 Чиниш ми се
До коментар #16 от "az СВО Победа 81":Руски минедчия.
18:39 05.06.2026
25 Дон Корлеоне
18:41 05.06.2026
26 Пенка
18:45 05.06.2026
27 865443
18:46 05.06.2026
28 Кабиле
18:49 05.06.2026
29 az СВО Победа 81
В.В.Путин
Коментиран от #34
18:53 05.06.2026
30 Путине, Путине...
Сега недей да плачиш
18:57 05.06.2026
31 Я пъ тоа
До коментар #19 от "Най-важното от Путин:":Запада бомби Брикс.
В Русия и Иран.
18:59 05.06.2026
32 мдда
19:05 05.06.2026
33 Путине
Разбомбиха Русия и не спират
Ти почна хаоса.
19:16 05.06.2026
34 Работи
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":Кобзон Експрес.
19:16 05.06.2026
35 пуссьо
19:21 05.06.2026
36 Курд Околянов
Коментиран от #39, #41
19:24 05.06.2026
37 Иван
19:24 05.06.2026
38 МДАМ
19:30 05.06.2026
39 Анджо
До коментар #36 от "Курд Околянов":Ама русия моли пак да продават газ на Европа а, Европа иска 2027да се откажат напълно.
19:39 05.06.2026
40 Анджо
До коментар #19 от "Най-важното от Путин:":Защо тогава путинката свършва парите.
19:46 05.06.2026
41 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #36 от "Курд Околянов":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
20:01 05.06.2026
42 НЕМОЖАЧ.ру
20:01 05.06.2026