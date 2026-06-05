Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Путин: Европа създава хаос, въвличайки всички в него

Путин: Европа създава хаос, въвличайки всички в него

5 Юни, 2026 18:15 1 039 42

  • владимир путин-
  • русия-
  • пмиф-
  • европа-
  • икономика

Руският президент обясни как европейските елити са променили глобалните отношения, ролята на западния модел на глобално развитие и възможното решение

Путин: Европа създава хаос, въвличайки всички в него - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин, говорейки на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум (ПМИФ), заяви, че европейските елити ефективно провокират хаос, в който се опитват да въвлекат все повече и повече държави. „Тези процеси не са възникнали спонтанно; те са следствие от най-голямата структурна трансформация на света от десетилетия. Нещо повече, подобна трансформация не е преход от една фаза на цикъл към друга: това е промяна в самата парадигма на глобалното развитие“, обясни президентът.

Той посочи, че агресивните политики на европейската бюрокрация са късогледи и не само водят до по-нататъшна загуба на позициите на ЕС в световната икономика, но и подкопават регионалната и глобалната сигурност. Според него това е съпроводено с агресивна реторика. „Виждаме сътресенията на енергийните пазари, как се провокира напрежение в определени региони, предимно в този момент в Близкия изток“, даде примери държавният глава.

Модел на глобално развитие

Путин е убеден, че моделът на глобално развитие, формиран в продължение на десетилетия и представян от Запада като универсален и неутрален, всъщност е бил умишлено проектирана система за добив на ресурси и насърчаване на зависимост.

Той обясни, че е изграден около ограничен брой финансови центрове за технологични решения, застрахователни и логистични центрове, рейтингови агенции и резервни валути. В същото време структурата е била представена като неутрална, универсална и подходяща за всички.

Президентът уточни, че в действителност западната система е инструмент за политически натиск и нелоялна конкуренция, при който плащанията, технологиите, логистиката или достъпът до информация могат да бъдат прекъснати, за да се „накажат онези, които са решили да действат в собствените си национални интереси“. „Днес по-голямата част от държавите виждат това. Предприемачи, банки, индустриални компании, фермери и превозвачи го виждат. Стана ясно, че инвестиционните планове и усилията за развитие на бизнеса могат да бъдат изправени пред сериозни рискове. Рискът външната инфраструктура, на която разчитат, да бъде използвана срещу тях“, заяви президентът.

Следователно държавите започват да разработват свои собствени технологични решения, да създават свои собствени маршрути за доставки и институти, каза Путин.

Решение

Светът става по-справедлив, когато икономическият растеж достигне до повече страни, когато се отворят възможности за милиарди хора, които преди това са били в периферията на световната икономика, подчерта президентът, посочвайки важността на желанието на новите центрове на растеж самостоятелно да определят траекториите си на развитие, да улавят по-голям дял от добавената стойност и да създават свои собствени марки, стандарти и компетенции.

Путин подчерта, че световната търговска система престава да бъде западноцентрична, както се вижда от нарастващия дял на общия износ, насочен към страните от БРИКС. Международната търговия, както отбеляза руският президент, става все по-ефективна, доставките се увеличават без ненужни посредници, развиват се разплащанията в национални валути и се отварят нови логистични маршрути.

Относно речта на президента

Речта на Путин на пленарната сесия продължи 45 минути, което я прави една от най-дългите на SPIEF. Речта на руския лидер продължи приблизително същото време преди пет години. През 2023 г. речта на Путин продължи приблизително 1 час и 19 минути. През 2022 г. речта на президента продължи приблизително 1 час и 14 минути. През 2024 г. речта на президента беше точно 1 час, а през 2025 г. - 55 минути. Преди това най-дългите речи бяха 49 минути на форума през 2012 г. и 45 минути на SPIEF 2021.

Средната продължителност на речта на руски лидер на SPIEF в предишни години беше приблизително половин час. Толкова дълги бяха неговите презентации през 2019 г., 2016 г., 2015 г., 2014 г. и 2013 г. Най-кратките му презентации на форума обаче бяха през 2018 г. и 2017 г., с продължителност приблизително 20 минути. Форумът през 2020 г. беше отменен поради пандемията от коронавирус и свързаните с нея санитарно-епидемиологични ограничения.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    15 17 Отговор
    Що Путлер не си гледа кочината която е на път да се разоадне.

    Коментиран от #12

    18:16 05.06.2026

  • 2 мен ме притеснява

    4 3 Отговор
    твоето пасивно отношение към правещите войни евреи....

    18:17 05.06.2026

  • 3 Мити

    13 11 Отговор
    Всичко лошо е дошло от запад🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #5

    18:17 05.06.2026

  • 4 Я си

    4 5 Отговор
    Е.М.

    18:18 05.06.2026

  • 5 Оди у Русиа

    11 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мити":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    Коментиран от #6, #10

    18:18 05.06.2026

  • 6 Абе

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "Оди у Русиа":

    Тя Русия ще дойде споко джендарю😀

    18:20 05.06.2026

  • 7 Дориана

    12 8 Отговор
    Точно така , абсолютно вярно Фон Дер Лайн , Макрон, Мерц, Стармър, и СИЕ водят стремглаво с бързи темпове Европа към война. Не пропускат момент да не използват някоя провокация от Украйна за да кажат- Ето, за това се готвим за война ! И ще я получат. Това, което не знаят, е че ще унищожат собствените си народи и държави. Тази Европа, която сега познаваме в края на войната вече ще бъде унищожена.

    18:21 05.06.2026

  • 8 Путлр

    17 12 Отговор
    нападат суверенна държава, но Европа създавала хаос?!

    Дали Путлр щеше да е толкова нагъл, ако " приятелят Доналд " не го подпираше постоянно?

    18:21 05.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мити

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Оди у Русиа":

    Първи ще си с хляб и сол на Дунав мост некадърнико!

    18:22 05.06.2026

  • 11 Да живее НАТО

    5 4 Отговор
    Този е ПАЛ ЛАЙЧ

    18:26 05.06.2026

  • 12 Без имен

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Що не погледнете нашите работи ,а гледате в чуждото канче.

    18:27 05.06.2026

  • 13 Питам

    8 8 Отговор
    Бункерното нищожество прочете ли писмото на Зеленски?

    18:29 05.06.2026

  • 14 Путин разсъждава

    13 6 Отговор
    Първо Европа е слаба, после Европа влияе на всички!
    Едно от двете твърдения не може да е вярно... очевидно първото

    18:30 05.06.2026

  • 15 Лавров за ядрените оръжия:

    9 7 Отговор
    „Когато Либия се отказа от ядрената си програма, те свалиха Кадафи и подигравателно го убиха на живо по телевизията, за радост на Хилари Клинтън, която аплодираше пред екрана... ...
    Северна Корея просто заключи, че без ядрени оръжия ще бъде заличена от лицето на земята.

    Те действат на базата на това - и никой не ги безпокои.
    Що се отнася до Иран, всичко започна, защото Иран уж насърчава международния тероризъм в продължение на 47 години. Бързо стана ясно, че причината отново е петролът.

    Американците предложиха те и Иран да контролират Ормузкия проток на база 50/50. Всичко това отново е за петрол - всичко е за световните енергийни пазари...“

    18:33 05.06.2026

  • 16 az СВО Победа 81

    8 6 Отговор
    Както винаги ясно, директно и в целта!

    Напълно в стила на В.В.Путин.

    Коментиран от #24

    18:35 05.06.2026

  • 17 Дъртия

    4 4 Отговор
    Това не е Путин, това е двойник,, Пал Лайч, . Новия ръководител на Русия, ще бъде Дмитрий Петрушев - син на Николай Петрушев, ръководител на,,ФСБ,, - Федерална служба за безопасност.

    Коментиран от #18

    18:35 05.06.2026

  • 18 Этц909

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дъртия":

    Патрушев

    18:36 05.06.2026

  • 19 Най-важното от Путин:

    6 9 Отговор
    "Вътрешният търговски оборот на БРИКС вече надхвърля 1 трилион долара годишно. Приносът на така наречената „Голяма седморка“ за световния икономически растеж е по-нисък от този на БРИКС."

    Високомерният запад е вече бита карта, и ние вече дуваме супата със 7% дефицит, като за начало.

    Коментиран от #31, #40

    18:37 05.06.2026

  • 20 За шепа Копейки

    8 5 Отговор
    Тогаз, всички руски елити НЕЗАБАВНО да врънат децата си от гнусния, лъжещ, неможещ и обедняващ колективен запад
    🤡

    18:37 05.06.2026

  • 21 Българин

    9 7 Отговор
    Едва ли някой освен крепостните се интересуват какво е казал този изтърсак.

    18:37 05.06.2026

  • 22 Ами

    9 2 Отговор
    Вместо да пишете десет статии за една тема, напишете една.
    Поставете и едно линкче към изказването на Путин.
    Така се правят сериозни новини. Другото е ала бала.

    18:38 05.06.2026

  • 23 За един приятел питам

    8 7 Отговор
    За какво им е икономически форум, като нямат истинска икономика ?

    18:39 05.06.2026

  • 24 Чиниш ми се

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 81":

    Руски минедчия.

    18:39 05.06.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    7 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    18:41 05.06.2026

  • 26 Пенка

    5 5 Отговор
    Ми прав е.

    18:45 05.06.2026

  • 27 865443

    6 2 Отговор
    Намерил кой да казва точно това.

    18:46 05.06.2026

  • 28 Кабиле

    7 4 Отговор
    Абе да не би на руснаците да им се бе мамата.

    18:49 05.06.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    3 4 Отговор
    "Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, генералы, вся страна смотрит на вас и надеется на вас. Работайте, братья!"

    В.В.Путин

    Коментиран от #34

    18:53 05.06.2026

  • 30 Путине, Путине...

    7 3 Отговор
    Ти създаде хаоса с войната
    Сега недей да плачиш

    18:57 05.06.2026

  • 31 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Най-важното от Путин:":

    Запада бомби Брикс.
    В Русия и Иран.

    18:59 05.06.2026

  • 32 мдда

    3 3 Отговор
    Европа е хаотична.

    19:05 05.06.2026

  • 33 Путине

    6 1 Отговор
    Стига плака
    Разбомбиха Русия и не спират
    Ти почна хаоса.

    19:16 05.06.2026

  • 34 Работи

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Кобзон Експрес.

    19:16 05.06.2026

  • 35 пуссьо

    3 0 Отговор
    нале сакций бяха на ползу?

    19:21 05.06.2026

  • 36 Курд Околянов

    0 6 Отговор
    Европа е забогатяла векове наред от владението на колониите си. Сега колониите ги няма. Има само някакви островчета по океаните. И линията Сахел в Африка вече я няма. Няма ги и евтините ресурси от склада Русия. Приключва се с богатата Европа.

    Коментиран от #39, #41

    19:24 05.06.2026

  • 37 Иван

    3 0 Отговор
    На крива ракета космоса пречи

    19:24 05.06.2026

  • 38 МДАМ

    4 0 Отговор
    Типичен идиот.

    19:30 05.06.2026

  • 39 Анджо

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Курд Околянов":

    Ама русия моли пак да продават газ на Европа а, Европа иска 2027да се откажат напълно.

    19:39 05.06.2026

  • 40 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Най-важното от Путин:":

    Защо тогава путинката свършва парите.

    19:46 05.06.2026

  • 41 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Курд Околянов":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    20:01 05.06.2026

  • 42 НЕМОЖАЧ.ру

    1 0 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    20:01 05.06.2026