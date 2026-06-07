Бизнесът търси решения за недостига на кадри преди летния туристически сезон

На прага на летния сезон туристическият бранш търси нови решения за справяне с недостига на кадри. Всяка година българските университети подготвят около 2000 бакалаври и магистри в сферата на туризма, но малка част от тях остават да работят в сектора у нас.
Студентите по туризъм виждат различни възможности за професионална реализация. Някои планират развитие в ресторантьорството, хотелиерството и туроператорската дейност, докато други обмислят кариера в чужбина. Част от младите специалисти обаче са категорични, че искат да се развиват в България.
Според проф. Стоян Маринов от Икономическия университет във Варна и съпредседател на Варненската туристическа камара основният проблем е сезонният характер на българския туризъм. Тези, които успяват да намерят целогодишна заетост, остават в сектора, но значителна част от завършилите се насочват към други професионални области. Причина за това са и добрите им езикови умения, които им отварят възможности извън туризма.
От бранша смятат, че удължаването на сезона и осигуряването на работа през цялата година биха направили сектора по-привлекателен за младите кадри. В тази посока Българската хотелска асоциация разработва модел за сътрудничество между морски и планински туристически обекти. Идеята е те да обменят персонал между летния и зимния сезон, така че служителите да имат по-дългосрочна заетост.
Друга инициатива са опознавателните турове за ученици и студенти от професионалните гимназии и университетите. Те получават възможност да се запознаят на място с работния процес и да придобият увереност за бъдещата си професионална реализация.
От курортния комплекс „Албена“ също залагат на по-тясна връзка между образованието и бизнеса, като за цел си поставят да привличат млади и мотивирани специалисти, а същевременно намаляват зависимостта си от работници от трети страни. Очакванията са през следващите една-две години около 30 млади хора да започнат работа директно след завършването си, включително на средни управленски позиции.
За студентите обаче мотивацията не се изчерпва само със заплащането. Те поставят сред основните си приоритети добрия работен климат, уважението между ръководство и служители, възможностите за развитие и сигурността в професионален план. Според тях положителната работна среда и признанието за положения труд са също толкова важни, колкото и възнаграждението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да са мислили
10:54 07.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #23
10:54 07.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ицо Багера
Като говорим за заплащане там 600 евро са голямо постижение.
10:57 07.06.2026
5 койдазнай
Какъв е проблема, че не мога да разбера?
Коментиран от #7, #8, #14, #16
11:00 07.06.2026
6 Гост
Коментиран от #15
11:03 07.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 турист
11:07 07.06.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
Пък хотелите никнат като гъби
11:08 07.06.2026
11 Гост
А дали мобилилизираха родните хотелиери всички жени, деца, внуци, любовници, държанки, племенници и др. хрантутници на рецепция, като камериерки, в кухня, на бара и т.н. или същите се шляят по света и им харчат парите!?
Ако не могат, да удвоят заплатите на персонала за сметка на издръжката на хрантутниците, нови коли, яхти и т.н. и много рязко ще се намери персонал!
Вдигайте заплатите, както вдигнахте цените, нали сме в "клуба на богатите"!?
11:08 07.06.2026
12 Кръговрат майка
11:08 07.06.2026
13 Сталин
11:08 07.06.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #5 от "койдазнай":100 евро на ден вземат и готвачите в София.Защо да правиш разходи по морето?
11:08 07.06.2026
15 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Гост":Най много са рускините
Вервай ми
Коментиран от #20
11:09 07.06.2026
16 Я пъ тоа
До коментар #5 от "койдазнай":При заплата 2800 евро
Нощувката на човек ша струва поне 400 евро
Хотела празен и заплата нема.
Коментиран от #19
11:11 07.06.2026
17 ВелевМелев
11:21 07.06.2026
18 Гост
11:25 07.06.2026
19 Гост
До коментар #16 от "Я пъ тоа":Шефът да си намали печалбата само на милион на месец и ще има и за високи заплати и за евтини нощувки.
11:26 07.06.2026
20 Гост
До коментар #15 от "Я пъ тоа":Друг Гост съм, но да кажа, че най-много са монголките от Максуда, Сливен и околностите.
11:28 07.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хотелиер на хранилка
Да ме разорите ли искате?
11:35 07.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
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