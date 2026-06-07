Бизнесът търси решения за недостига на кадри преди летния туристически сезон

На прага на летния сезон туристическият бранш търси нови решения за справяне с недостига на кадри. Всяка година българските университети подготвят около 2000 бакалаври и магистри в сферата на туризма, но малка част от тях остават да работят в сектора у нас.

Студентите по туризъм виждат различни възможности за професионална реализация. Някои планират развитие в ресторантьорството, хотелиерството и туроператорската дейност, докато други обмислят кариера в чужбина. Част от младите специалисти обаче са категорични, че искат да се развиват в България.

Според проф. Стоян Маринов от Икономическия университет във Варна и съпредседател на Варненската туристическа камара основният проблем е сезонният характер на българския туризъм. Тези, които успяват да намерят целогодишна заетост, остават в сектора, но значителна част от завършилите се насочват към други професионални области. Причина за това са и добрите им езикови умения, които им отварят възможности извън туризма.

От бранша смятат, че удължаването на сезона и осигуряването на работа през цялата година биха направили сектора по-привлекателен за младите кадри. В тази посока Българската хотелска асоциация разработва модел за сътрудничество между морски и планински туристически обекти. Идеята е те да обменят персонал между летния и зимния сезон, така че служителите да имат по-дългосрочна заетост.

Друга инициатива са опознавателните турове за ученици и студенти от професионалните гимназии и университетите. Те получават възможност да се запознаят на място с работния процес и да придобият увереност за бъдещата си професионална реализация.

От курортния комплекс „Албена“ също залагат на по-тясна връзка между образованието и бизнеса, като за цел си поставят да привличат млади и мотивирани специалисти, а същевременно намаляват зависимостта си от работници от трети страни. Очакванията са през следващите една-две години около 30 млади хора да започнат работа директно след завършването си, включително на средни управленски позиции.

За студентите обаче мотивацията не се изчерпва само със заплащането. Те поставят сред основните си приоритети добрия работен климат, уважението между ръководство и служители, възможностите за развитие и сигурността в професионален план. Според тях положителната работна среда и признанието за положения труд са също толкова важни, колкото и възнаграждението.