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Бизнесът търси решения за недостига на кадри преди летния туристически сезон

Бизнесът търси решения за недостига на кадри преди летния туристически сезон

7 Юни, 2026 11:45, обновена 7 Юни, 2026 10:52 620 27

  • бизнес-
  • туризъм-
  • кадри-
  • проблеми

Всяка година българските университети подготвят около 2000 бакалаври и магистри в сферата на туризма, но малка част от тях остават да работят в сектора у нас

Бизнесът търси решения за недостига на кадри преди летния туристически сезон - 1
Снимка: БГНЕС
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На прага на летния сезон туристическият бранш търси нови решения за справяне с недостига на кадри. Всяка година българските университети подготвят около 2000 бакалаври и магистри в сферата на туризма, но малка част от тях остават да работят в сектора у нас.

Студентите по туризъм виждат различни възможности за професионална реализация. Някои планират развитие в ресторантьорството, хотелиерството и туроператорската дейност, докато други обмислят кариера в чужбина. Част от младите специалисти обаче са категорични, че искат да се развиват в България.

Според проф. Стоян Маринов от Икономическия университет във Варна и съпредседател на Варненската туристическа камара основният проблем е сезонният характер на българския туризъм. Тези, които успяват да намерят целогодишна заетост, остават в сектора, но значителна част от завършилите се насочват към други професионални области. Причина за това са и добрите им езикови умения, които им отварят възможности извън туризма.

От бранша смятат, че удължаването на сезона и осигуряването на работа през цялата година биха направили сектора по-привлекателен за младите кадри. В тази посока Българската хотелска асоциация разработва модел за сътрудничество между морски и планински туристически обекти. Идеята е те да обменят персонал между летния и зимния сезон, така че служителите да имат по-дългосрочна заетост.

Друга инициатива са опознавателните турове за ученици и студенти от професионалните гимназии и университетите. Те получават възможност да се запознаят на място с работния процес и да придобият увереност за бъдещата си професионална реализация.

От курортния комплекс „Албена“ също залагат на по-тясна връзка между образованието и бизнеса, като за цел си поставят да привличат млади и мотивирани специалисти, а същевременно намаляват зависимостта си от работници от трети страни. Очакванията са през следващите една-две години около 30 млади хора да започнат работа директно след завършването си, включително на средни управленски позиции.

За студентите обаче мотивацията не се изчерпва само със заплащането. Те поставят сред основните си приоритети добрия работен климат, уважението между ръководство и служители, възможностите за развитие и сигурността в професионален план. Според тях положителната работна среда и признанието за положения труд са също толкова важни, колкото и възнаграждението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да са мислили

    12 0 Отговор
    преди бизнеса си ! Но от де акъл ? Хайде за парите знаем !

    10:54 07.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Непалците работят за 1000 лв на месец и ръка целуват.

    Коментиран от #23

    10:54 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ицо Багера

    10 0 Отговор
    Албена и кариера са две несвързани понятия.
    Като говорим за заплащане там 600 евро са голямо постижение.

    10:57 07.06.2026

  • 5 койдазнай

    10 2 Отговор
    Има просто, лесно и напълно законно решение на проблема с работаната ръка. Дават се заплати по 2800 евро чисти и работещи се намерят веднага.
    Какъв е проблема, че не мога да разбера?

    Коментиран от #7, #8, #14, #16

    11:00 07.06.2026

  • 6 Гост

    5 1 Отговор
    Украинките не искат ли да работят или те практикуват друга древна “професия” почасово ?

    Коментиран от #15

    11:03 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 турист

    8 1 Отговор
    Албена е заградена с бариери и се плаща такса вход .Това го няма никъде по света

    11:07 07.06.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор
    Уж нема ПЕРСОНАЛ
    Пък хотелите никнат като гъби

    11:08 07.06.2026

  • 11 Гост

    6 1 Отговор
    Нямало кадри, нали....
    А дали мобилилизираха родните хотелиери всички жени, деца, внуци, любовници, държанки, племенници и др. хрантутници на рецепция, като камериерки, в кухня, на бара и т.н. или същите се шляят по света и им харчат парите!?
    Ако не могат, да удвоят заплатите на персонала за сметка на издръжката на хрантутниците, нови коли, яхти и т.н. и много рязко ще се намери персонал!
    Вдигайте заплатите, както вдигнахте цените, нали сме в "клуба на богатите"!?

    11:08 07.06.2026

  • 12 Кръговрат майка

    4 0 Отговор
    Недостиг. Нали има индийци, пакистанци, непалци. Всеки месец идват нови и нови, откъде тоя недостиг? Недостига при това положение се получава само при една ситуация, ако индийците, пакистанците и непалците преценят, че на територията получават смешни пари и гледат да намерят връзки да избягат на запад. Затова непрекъснато туристическия бранш реве за още "трудови мигранти". Защото тези които дойдат тук, се задържат на санитарния минимум, докато си уредят нещата някъде другаде. Те бягат и идват още нови да поработят месец два за смешните пари, после и те бягат. Дори и да ни ги върнат по "Дъблинското споразумение", се задържат пак на санитарния минимум, да си оправят бумагите и пак бягат. На запад всички пъстри и разноцветни мигранти се ползват с привилегии пред местното население. Социални помощи, жилища, полицията не ги бие, а ги пази, не смеят да ги уволнят от работа, дори и да не си я вършат. На територията тази идилия още не е достигната

    11:08 07.06.2026

  • 13 Сталин

    10 1 Отговор
    Абе факти заглавието на статията трябва да бъде; -Поради мизерното заплащане ,хотелите на мутрите по л@йноморието не могат да си намерят роби

    11:08 07.06.2026

  • 14 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    100 евро на ден вземат и готвачите в София.Защо да правиш разходи по морето?

    11:08 07.06.2026

  • 15 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Най много са рускините
    Вервай ми

    Коментиран от #20

    11:09 07.06.2026

  • 16 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    При заплата 2800 евро
    Нощувката на човек ша струва поне 400 евро
    Хотела празен и заплата нема.

    Коментиран от #19

    11:11 07.06.2026

  • 17 ВелевМелев

    4 0 Отговор
    ,,Бизнеса" да предложи прилични заплати и кадрите ще дойдат!!!!

    11:21 07.06.2026

  • 18 Гост

    0 0 Отговор
    Нямаше ли да напълните черноморието с малайзийци и индонезийци?

    11:25 07.06.2026

  • 19 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Я пъ тоа":

    Шефът да си намали печалбата само на милион на месец и ще има и за високи заплати и за евтини нощувки.

    11:26 07.06.2026

  • 20 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Я пъ тоа":

    Друг Гост съм, но да кажа, че най-много са монголките от Максуда, Сливен и околностите.

    11:28 07.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хотелиер на хранилка

    1 0 Отговор
    Аз при тея заплати и цени едвам плащам вноските на третата яхта. Като платя на жената пет месеца курорт в Дубай, на сина половин година на Малдивите, като внеса месечната за Бентлито и за ипотеката на вилата в Халкидики, почти не ми остават да купя още някой имотче в Бояна.
    Да ме разорите ли искате?

    11:35 07.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фактура

    0 0 Отговор
    Търсете ......

    11:58 07.06.2026

  • 27 Успех в търсенето

    0 0 Отговор
    Заплати в туризъма на комунистите капиталисти 700 евро, без осигуровки и стая с 4 човека.

    11:59 07.06.2026