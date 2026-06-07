Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Научни конференции и редица срещи белязаха XVII-то изложение за отбранителна техника „ХЕМУС 2026“, което се проведе на територията на Пловдивския панаир. Чехия отбеляза своебразен рекорд, като присъства с 18 компании. На българска земя те демонстрират най-новите си разработки в сферата на авиацията, роботиката, безпилотните системи, комуникациите, защитните технологии и бронираната техника.

Чешкото участие на „Хемус 2026“ е рекордно за последните три десетилетия. То ясно показва засиления интерес на чешката отбранителна индустрия за сътрудничество с български партньори.

„България и Чехия са стратегически партньори в Европейския съюз и НАТО. Виждаме, че има голям потенциал в кооперирането на нашите отбранителни индустрии в сферата на високотехнологичните отбранителни и оръжейни системи“, каза Михал Оравец от Министерството на отбраната на Чешката република.

„В исторически план българската армия и отбранителна индустрия са свързани с Чехия и Чехословакия. Дори днес българските военновъздушни сили използват чешкия учебен изтребител Л-39“, посочи Н. Пр. г-н Мирослав Томан, посланик на Чешката република в България.

Развитието на нови технологии за нуждите на отбраната, ролята на научните изследвания и участието на България в европейски и съюзнически проекти бяха сред основните теми на XIII-та Международна научна конференция „Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност“.

„В съвременната отбранителна индустрия, границата между научното изследване и крайния продукт става все по-малка. Новите решения в областта на изкуствения интелект, автономните системи, квантовите технологии, киберсигурността, новите материали започват именно от лабораториите и от изследователските екипи. Ето защо успехът на всяка национална отбранителна индустриална политика зависи от способността ни да превръщаме научните постижения в реални продукти и реални способности“, каза Катерина Граматикова, заместник-министър на отбраната.

Работата на конференцията продължи с представянето на повече от 60 научни доклада. Темите бяха свързани с въоръжение и бойни системи, изкуствен интелект, киберсигурност и военно-политически аспекти на отбраната.

Изложението приключи с реални демонстрации пред граждани и гости на изложението. Сред акцентите на демонстрациите тази година бяха безпилотните платформи за разузнаване и наблюдение. Представен бе дронът Vector AI на германската компания Quantum Systems- система за въздушно разузнаване, предназначена за събиране на информация в реално време и подпомагане на командването при планиране и провеждане на операции. Сериозен интерес предизвикаха и демонстрациите на безпилотни ударни системи от типа „камикадзе“. Този клас въоръжение все по-осезаемо променя съвременната бойна среда, като съчетава разузнавателни способности и възможност за прецизно поразяване на цели на значителна дистанция.

Ето какво показаха компаниите на тазгодишното изложение в снимки: