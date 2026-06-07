Новини
Бизнес »
Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

7 Юни, 2026 21:37 992 9

  • хемус 2026-
  • изложение-
  • фирми-
  • демонстрации-
  • отбрана

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимки и видео: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Научни конференции и редица срещи белязаха XVII-то изложение за отбранителна техника „ХЕМУС 2026“, което се проведе на територията на Пловдивския панаир. Чехия отбеляза своебразен рекорд, като присъства с 18 компании. На българска земя те демонстрират най-новите си разработки в сферата на авиацията, роботиката, безпилотните системи, комуникациите, защитните технологии и бронираната техника.

Чешкото участие на „Хемус 2026“ е рекордно за последните три десетилетия. То ясно показва засиления интерес на чешката отбранителна индустрия за сътрудничество с български партньори.

„България и Чехия са стратегически партньори в Европейския съюз и НАТО. Виждаме, че има голям потенциал в кооперирането на нашите отбранителни индустрии в сферата на високотехнологичните отбранителни и оръжейни системи“, каза Михал Оравец от Министерството на отбраната на Чешката република.

„В исторически план българската армия и отбранителна индустрия са свързани с Чехия и Чехословакия. Дори днес българските военновъздушни сили използват чешкия учебен изтребител Л-39“, посочи Н. Пр. г-н Мирослав Томан, посланик на Чешката република в България.

Развитието на нови технологии за нуждите на отбраната, ролята на научните изследвания и участието на България в европейски и съюзнически проекти бяха сред основните теми на XIII-та Международна научна конференция „Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност“.

„В съвременната отбранителна индустрия, границата между научното изследване и крайния продукт става все по-малка. Новите решения в областта на изкуствения интелект, автономните системи, квантовите технологии, киберсигурността, новите материали започват именно от лабораториите и от изследователските екипи. Ето защо успехът на всяка национална отбранителна индустриална политика зависи от способността ни да превръщаме научните постижения в реални продукти и реални способности“, каза Катерина Граматикова, заместник-министър на отбраната.

Работата на конференцията продължи с представянето на повече от 60 научни доклада. Темите бяха свързани с въоръжение и бойни системи, изкуствен интелект, киберсигурност и военно-политически аспекти на отбраната.

Изложението приключи с реални демонстрации пред граждани и гости на изложението. Сред акцентите на демонстрациите тази година бяха безпилотните платформи за разузнаване и наблюдение. Представен бе дронът Vector AI на германската компания Quantum Systems- система за въздушно разузнаване, предназначена за събиране на информация в реално време и подпомагане на командването при планиране и провеждане на операции. Сериозен интерес предизвикаха и демонстрациите на безпилотни ударни системи от типа „камикадзе“. Този клас въоръжение все по-осезаемо променя съвременната бойна среда, като съчетава разузнавателни способности и възможност за прецизно поразяване на цели на значителна дистанция.

Ето какво показаха компаниите на тазгодишното изложение в снимки:

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-новите технологии в отбраната (ВИДЕО+СНИМКИ)


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    3 8 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД , ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!!

    21:47 07.06.2026

  • 2 Нищо неразбрал

    4 1 Отговор
    То всичко нападателно, кое точно е отбранително?

    Коментиран от #3

    21:49 07.06.2026

  • 3 Тука не иде реч за монголоидния

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Нищо неразбрал":

    У род и фашистите в кремля.

    21:52 07.06.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Всички тези железа са предназначени да убиват човешки същества. Това ли рекламирате? Всички производители на оръжие ще се пържат в Ада. GOD is watching you greedy bastards.

    Коментиран от #6

    22:04 07.06.2026

  • 5 Горски

    1 0 Отговор
    Бе какви технологии като нашите военни карат 50 годишни ЗИЛ-130?

    22:17 07.06.2026

  • 6 Орките

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    не са хора и трябва бъдат избивани.

    Коментиран от #8

    22:18 07.06.2026

  • 7 Пешо z

    1 0 Отговор
    Нямаме нужда .ЕС вече ни превзе с това евро.

    22:18 07.06.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Орките":

    От гледна точка на ламята, юнаците са най-голямата напаст. И теб те гледа Бог.

    22:21 07.06.2026

  • 9 Пич

    1 0 Отговор
    Каква жалкарщина, какво машоумие!!! Свръх усилия в технологиите, с които да унищожим цивилизацията!!! И никакъв напредък в това, да спасяваме човешки животи!!! И куп олигавени олигофрени, възхищаващи се на убийците!!!

    22:38 07.06.2026