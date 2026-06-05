Русия е заинтересована от навлизането на чуждестранен капитал на нейния пазар и е готова да докаже своята надеждност. Дмитрий Песков, прессекретарят на президента, заяви това в интервю за „Известия“ в кулоарите на Петербурския международен икономически форум (ПМИФ).

„Нека не забравяме, че много компании, големи компании, си тръгнаха. Някои си тръгнаха мирно, други по брутален начин. Но някои останаха и остават на този пазар. И ние, като Русия, сме заинтересовани от навлизането на чуждестранен капитал на нашия пазар“, каза той. „Интересуваме се да докажем на всички, че сме надеждна страна, най-добрата страна за инвестиции. Защото никоя страна в света не може да се развива без чуждестранни инвестиции. Това е просто невъзможно“, подчерта говорителят на Кремъл.

Западната бизнес общност проявява интерес към ПМИФ и очаква изявления от руския президент Владимир Путин, които ще бъдат направени на пленарната сесия на форума.

„Основното е интересът, проявен от западния бизнес, и те го показват, и дори да не са тук, всички очакват с нетърпение речта на президента днес, изявлението му по време на панелната сесия“, каза Песков.

Той уточни, че е важно чуждестранният бизнес да разбере основния вектор, в който Русия възнамерява да се движи икономически и политически. „Важно е те да разберат какво Русия смята за свои основни предизвикателства“, отбеляза говорителят на Кремъл.

В същото време Песков призова „да не се преувеличава интересът на Запада и значението на пристигането на определени емисари“.