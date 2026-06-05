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Русия е заинтересована от навлизането на чуждестранен капитал на нейния пазар

Русия е заинтересована от навлизането на чуждестранен капитал на нейния пазар

5 Юни, 2026 13:37 566 9

  • русия-
  • пмиф-
  • дмитрий песков-
  • икономика-
  • инвестиции

Западният бизнес проявява интерес към Петербурския международен икономически форум

Русия е заинтересована от навлизането на чуждестранен капитал на нейния пазар - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия е заинтересована от навлизането на чуждестранен капитал на нейния пазар и е готова да докаже своята надеждност. Дмитрий Песков, прессекретарят на президента, заяви това в интервю за „Известия“ в кулоарите на Петербурския международен икономически форум (ПМИФ).

„Нека не забравяме, че много компании, големи компании, си тръгнаха. Някои си тръгнаха мирно, други по брутален начин. Но някои останаха и остават на този пазар. И ние, като Русия, сме заинтересовани от навлизането на чуждестранен капитал на нашия пазар“, каза той. „Интересуваме се да докажем на всички, че сме надеждна страна, най-добрата страна за инвестиции. Защото никоя страна в света не може да се развива без чуждестранни инвестиции. Това е просто невъзможно“, подчерта говорителят на Кремъл.

Западната бизнес общност проявява интерес към ПМИФ и очаква изявления от руския президент Владимир Путин, които ще бъдат направени на пленарната сесия на форума.

„Основното е интересът, проявен от западния бизнес, и те го показват, и дори да не са тук, всички очакват с нетърпение речта на президента днес, изявлението му по време на панелната сесия“, каза Песков.

Той уточни, че е важно чуждестранният бизнес да разбере основния вектор, в който Русия възнамерява да се движи икономически и политически. „Важно е те да разберат какво Русия смята за свои основни предизвикателства“, отбеляза говорителят на Кремъл.

В същото време Песков призова „да не се преувеличава интересът на Запада и значението на пристигането на определени емисари“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 8 Отговор
    В момента на икономическият форум в Санкт Петербург 3000 фирми от САЩ, Франция и Германия сключват договори за трилиони долари с Русия.

    Коментиран от #3, #5

    13:39 05.06.2026

  • 2 ха, ха, ха...

    6 0 Отговор
    Дроновете на Украйна са достатъчен чуждестранен капитал. Както е тръгнало скоро няма да имат нужда и от тях.

    13:54 05.06.2026

  • 3 Ухааааа

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Руската пропаганда в действие. Затова всички западни фирми напуснаха Русия. Ако тия капиталио ги имаше, сега нямаше да реват за капитали. Дори и китайците започнаха да си изтеглет заводите за коли. Няма кой да ги купи. А какъв пазар са 100 милиона руснаци и 50 милиона чукчи от които 80% са из степите. Никакъв! Смешни сте. Русия е само копане на земни богатства и средства за избиване и нищо друго.

    14:11 05.06.2026

  • 4 Анджо

    5 0 Отговор
    Китайците нали са навлезли, защо търсиш западнал капитал. Стойте на далеч тази проклета кочина. Оставиха ви заводи оборудвани да работите, ама не можете защото , първо сте некадърни и второ няма кой да ви купува боклуците които произвеждате , А западните фирми си правят сметката как да пласират стоката. Европейците няма да купуват китайски москвичи и лади. Защо плачат сега, нали Европа е изключена от преговорите за мир, а сега искат инвестиции. На тоя форум , на 9 и 10 ще дойдат сто държави, нека да инвестират те във вашата фалшива икономика.🤷🤷🤷

    14:13 05.06.2026

  • 5 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Каде го прочете това или ти се даде видение от извън земни.

    14:16 05.06.2026

  • 6 Анджо

    3 0 Отговор
    Вече се пазарят , вие идвате и ние ще спрем войната, А, как ще я спрат не казват. Писах че ,че ако още един път се излъжем на тая простотия, Европа другият път ще бъде разкатана. Светът вдигна икономиката на китай и те вече се надуват с технологии. И да кажа така , с мойте камбани , по мойта глава. ЧЕСТИТО ,на лакомията.

    14:22 05.06.2026

  • 7 604

    0 0 Отговор
    Зеля да построи няколко завода за дронове до масква...ще има работа

    14:32 05.06.2026

  • 8 Никой

    1 0 Отговор
    Само Радев , ама се срамува да се истипоса само до хора от третия свят , зер той е Европеец. Рушляка да посочи коя западна държава иска да си хортува с тях в момента и да им налива инвестиции на алкохолиците.

    14:49 05.06.2026

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Никакъв капитал нема да флезне у Татароменгяния до де им го трескат окраинците цел до калниците! Само африканци на тоя "фором" са се събрали да видат "северната столица". И пиенците кой си отвори устата още по си го набиват на доле.

    14:55 05.06.2026