Русия е заинтересована от навлизането на чуждестранен капитал на нейния пазар и е готова да докаже своята надеждност. Дмитрий Песков, прессекретарят на президента, заяви това в интервю за „Известия“ в кулоарите на Петербурския международен икономически форум (ПМИФ).
„Нека не забравяме, че много компании, големи компании, си тръгнаха. Някои си тръгнаха мирно, други по брутален начин. Но някои останаха и остават на този пазар. И ние, като Русия, сме заинтересовани от навлизането на чуждестранен капитал на нашия пазар“, каза той. „Интересуваме се да докажем на всички, че сме надеждна страна, най-добрата страна за инвестиции. Защото никоя страна в света не може да се развива без чуждестранни инвестиции. Това е просто невъзможно“, подчерта говорителят на Кремъл.
Западната бизнес общност проявява интерес към ПМИФ и очаква изявления от руския президент Владимир Путин, които ще бъдат направени на пленарната сесия на форума.
„Основното е интересът, проявен от западния бизнес, и те го показват, и дори да не са тук, всички очакват с нетърпение речта на президента днес, изявлението му по време на панелната сесия“, каза Песков.
Той уточни, че е важно чуждестранният бизнес да разбере основния вектор, в който Русия възнамерява да се движи икономически и политически. „Важно е те да разберат какво Русия смята за свои основни предизвикателства“, отбеляза говорителят на Кремъл.
В същото време Песков призова „да не се преувеличава интересът на Запада и значението на пристигането на определени емисари“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5
13:39 05.06.2026
2 ха, ха, ха...
13:54 05.06.2026
3 Ухааааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Руската пропаганда в действие. Затова всички западни фирми напуснаха Русия. Ако тия капиталио ги имаше, сега нямаше да реват за капитали. Дори и китайците започнаха да си изтеглет заводите за коли. Няма кой да ги купи. А какъв пазар са 100 милиона руснаци и 50 милиона чукчи от които 80% са из степите. Никакъв! Смешни сте. Русия е само копане на земни богатства и средства за избиване и нищо друго.
14:11 05.06.2026
4 Анджо
14:13 05.06.2026
5 Анджо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Каде го прочете това или ти се даде видение от извън земни.
14:16 05.06.2026
6 Анджо
14:22 05.06.2026
7 604
14:32 05.06.2026
8 Никой
14:49 05.06.2026
9 Архимандрисандрит Бибиян
14:55 05.06.2026